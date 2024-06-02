全国麦收面积达1.2亿亩 黄淮海夏粮主产区进入收获高峰
人民网北京6月2日电 （记者李栋）眼下，夏粮主产区小麦收获进度加快。农业农村部最新数据显示，当前全国麦收达1.2亿亩，进度过三成半，黄淮海夏粮主产区已进入收获高峰。
分地区来看，湖北麦收已经结束，四川正在扫尾。目前，收获重点地区已经北移到黄淮海麦区的安徽、河南、江苏。
麦熟一晌，贵在争抢。当前，安徽省4300多万亩小麦已全面开镰收割。截至5月28日16时，已收获小麦面积达1040.1万亩，进度为24.1%。
“今年‘三夏’期间，计划总投入高性能联合收割机17万台，建设综合性农事服务中心852个、烘干中心567个、区域性农机中心204个，建立应急作业队765个，满足抢收抢烘、灾后抢种、应急植保等服务保障需要，全力以赴保障小麦丰收到手，实现颗粒归仓。”安徽省农业农村厅相关负责人介绍，当地小麦将集中在10天内抢收完毕。
在江苏，小麦在田面积近3600万亩，预计6月中旬进入收获尾声。“今年小麦总体长势较好，呈现增产趋势。”江苏省农业农村厅二级巡视员巫建华介绍，目前，已调配各类联合收割机、烘干机等15万台（套）。在麦收保障服务方面，提早做好准备应急救灾工作，省市县乡镇均设置机收保障热线电话，通过完善四级农机应急作业服务体系，确保成熟一块收获一块。
中原熟，天下足。时下，河南8500多万亩小麦进入收获高峰期。5月31日，河南省农业农村厅统计数据显示，该省连续3天小麦日均收获面积700万亩以上。截至31日当天，已收获小麦4814.1万亩，约占全省种植面积的56.5%，“三夏”麦收掀起高潮。
农业农村部相关负责人表示，今年“三夏”期间，全国各地预计投入各类农机具超1650万台（套），压茬推进夏收、夏种和夏管机械化作业，其中联合收割机60多万台，参与跨区作业农机达到20万台以上，可以保障“三夏”正常作业需求。
天气条件对麦收进度影响显著。“农业农村部组织各地积极应对短时降水天气影响，加强跨区机收组织调度，确保农机运输通行顺畅，抢抓农时加快麦收进度，保障及时烘干晾晒。”该负责人说，目前，黄淮海麦收8省已建设区域农业应急救灾中心1090多家，储备了一批移动式烘干机、履带式收获机等应急作业机具，全力以赴夺取夏粮丰收。
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