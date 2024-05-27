王绍绍

“产业链”转型升级提速，“创新链”成果转化显著，“资金链”逐步提质增效，“基本面”实现稳健增长……近日，工业和信息化部赛迪研究院发布的最新数据显示，2024年4月，我国专精特新创新指数为286.4，比去年同期增长25.2%。从产业分布上看，新材料、生物两大产业保持较强的创新活力，创新成果加速形成，相关中小企业持续释放科技创新的强劲活力。

今年以来，我国中小企业产销情况持续改善，专精特新中小企业发展势头正盛。赛迪研究院相关负责人表示，这一数据表明了我国专精特新中小企业的发展活力强劲迸发，在为社会提供丰富物质产品和服务的同时，在吸纳就业、改善民生、促进共同富裕等方面的作用显著提升。

从“手工作坊”到智能制造工厂，从“零基础”攻关到助力大国智造，近年来，越来越多专精特新企业正在成为“中国智造”的重要支撑。在四川乐山，一家新型科技纺织工厂正在为航天运载火箭打造“特质外衣”，这种“货包装载赋形泡沫织物包覆产品”由当地企业自主研发制造，具有强力包裹、克重轻、功能性强等功能。在技术创新的强力驱动下，这一高新技术产品正在不断迭代、走向太空。

近年来，新材料产业蓬勃发展，关键材料取得突破、前沿技术不断涌现，造就了一大批专精特新“小巨人”企业。走进重庆一家新材料科技企业的生产车间，加热、挤压、熔化、混合……金属配件正在自动化、智能化生产设备上自动传递，生产线上各流程画面和各项数据指标均在中控室的智能电子大屏幕上实时呈现。相关负责人介绍，创新研发提升了企业的核心竞争力，让科技产品走进了更高端的市场。如今，当地生产的锶铝合金、金属锶等产品被广泛运用于电子、冶金、航空、汽车工业等领域，远销欧美多个国家和地区。

“恰逢数字化浪潮，做好数字化转型是专精特新中小企业发展的潜力所在。”国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任、研究员魏琪嘉表示，支持专精特新中小企业发展，既是加快构建现代化产业体系的必然要求，也对当前推动工业平稳运行具有重要意义。要放大专精特新企业的“乘数”效用，形成更多可推广的经验做法，打造支持企业发展的合力。

中小企业释放创新活力，保护知识产权是关键。近年来，我国专精特新中小企业的创新能力和知识产权成果产出水平不断提高，一系列举措为科技创新“保驾护航”。自2022年国家知识产权局联合工业和信息化部印发《关于知识产权助力专精特新中小企业创新发展若干措施》以来，各地聚焦中小企业知识产权保护，为企业自主创新提供多种保障。

江苏着力推动知识产权金融创新，成功发行多项全国首创产品，降低产品架构的复杂程度，解决了过往产品“二次许可”模式中的税费问题；上海开展高质量发展服务专项行动，组织实施“点对点”知识产权诊断工作，围绕产业链促进大中小企业融通发展，实施本市企业服务“一网通办”；浙江开展数据知识产权制度改革试点工作，上线全国首个数据知识产权公共存证平台，发放全国首张数据知识产权存证证书，落地全国首单数据知识产权质押融资……

“专精特新企业的灵魂是创新，而知识产权则是衡量专精特新企业创新能力和水平的重要标准。”赛迪研究院知识产权研究所分析师李新表示，专利等知识产权作为创新能力的评价标准，已成为专精特新企业梯次认定条件。加强知识产权管理，严格知识产权保护，将倒逼企业加强研发，有利于进一步集聚创新要素、促进知识产权应用，助力广大专精特新企业的创新发展。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)

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