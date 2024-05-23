人民网记者 许维娜 魏青成 王晓啸

【观点摘要】

●品牌建设一方面有利于更好地激发市场活力，增添经济发展新动能；另一方面，有利于巩固深化经贸往来，开拓合作共赢新局面。

●加强品牌建设、持续开展品牌日活动，不仅是推动新质生产力发展、促进高质量发展的内在要求，也是助力中国品牌走向世界、让世界共享中国机遇的重要内容。

●品牌建设是一项系统而复杂的工程，涉及多方力量，需要各方共同参与、齐心协力。

近年来，党和国家高度重视品牌建设工作。2017年起，每年5月10日被设立为“中国品牌日”，宏观指引各地区各部门扎实推进中国品牌的培育、创建、提升、推广。

“品牌不仅承载着人民对美好生活的向往，更是一个国家和地区经济发展水平的综合体现。”日前，国家发展改革委产业发展司副司长龚桢梽做客《中国经济微观察·与你话品牌日》时表示，加强品牌建设、持续开展品牌日活动，不仅是推动新质生产力发展、促进高质量发展的内在要求，也是助力中国品牌走向世界、让世界共享中国机遇的重要内容。

龚桢梽表示，品牌建设的重要性主要体现在以下两个方面：一方面，有利于更好激发市场活力，增添经济发展新动能；另一方面，有利于巩固深化经贸往来，开拓合作共赢新局面。同时也将全面塑造“品质中国”良好形象，让世界人民共享中国市场机遇和品牌发展成果。

“品牌建设是一项系统而复杂的工程，涉及多方力量，需要各方共同参与、齐心协力。”龚桢梽指出，在品牌建设的道路上，政府、企业以及消费者均扮演着不可或缺的角色。

具体而言，一是相关部门要加强协同配合。国家发展改革委作为品牌建设工作牵头部门，将深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，继续会同有关方面，扎实推进品牌的创建、培育、提升、推广，从优化政策环境、强化规划指引、加大投资力度、鼓励创新探索、强化统筹协调等方面推动品牌建设工作再上新台阶。

二是广大企业要练好自身内功。企业作为品牌的主体，应将品牌建设作为提升核心竞争力的重要内容，主动融入国家战略、人民需要，坚持质量为本、创新为先，不断提高品牌附加值、含金量、竞争力和美誉度，以践行社会责任提升品牌价值，以品牌强企助推品牌强国。

三是全社会要支持关爱中国品牌。中国品牌的发展壮大，离不开广大消费者的关爱和支持。近年来，国货“潮品”日益得到更多消费者的青睐，中国品牌也越来越多地走向世界。相信随着中国品牌日活动的持续深入开展，“政府引导、企业主导、社会参与、消费者关爱”的品牌建设工作格局将进一步加快形成。

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(责编：申佳平、吕骞)

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