中国经济微观察
高水平对外开放持续推进 透视中国经济向“新”力
剪辑、摄像：人民网记者 何萌 魏青成
【观点摘要】
●以开放促改革、促发展，是我国发展不断取得新成就的重要法宝。
●世界好，中国才会好；中国好，世界能够更好。
●通过扩大高水平对外开放来加快发展新质生产力，将让更多外商企业投资中国、深耕中国、赢在中国。
当前，从科研院所到产业一线，全国各地都在培育和发展新质生产力，向“新”求“质”。不久前，一季度经济数据发布，亮眼的数据增长彰显着中国经济发展的“新”意：一季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，高技术服务业继续保持较快增长态势，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长13.7%。
一季度数据“新”意满满，如何进一步激发中国经济向“新”力？“以开放促改革、促发展，是我国发展不断取得新成就的重要法宝。”日前，国家发展改革委对外经济研究所室主任、研究员金瑞庭做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，通过扩大高水平对外开放加快发展新质生产力，将让更多外商企业投资中国、深耕中国、赢在中国。
高水平对外开放护航新质生产力发展
开放是创新的土壤，高水平对外开放在加快形成新质生产力的过程中扮演着重要角色。金瑞庭表示，新形势下，通过扩大高水平对外开放，加快发展新质生产力，具有三方面重大现实意义。
一是通过国际科技合作，为新质生产力汇聚强大动能。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。国际科技合作是大趋势，通过国际科技合作，可以实现科技交流和知识分享，从而达到优化创新环境、集聚创新资源的目的。新形势下，我国以更加开放的姿态融入并接轨全球科技创新网络，将为新质生产力培育和发展注入不竭动能。
二是通过人员交流合作，为新质生产力营造良好生态。当前，人才的战略价值受到各国重视，以全球化的思维配置和引进人才，通过完善政府间创新对话机制、大力推进民间科技合作等重大举措，深度参与全球科技治理，聚天下英才而用之，充分激发科研人员积极性、主动性、创造性，将为新质生产力培育和发展营造良好环境。
三是通过投资经贸合作，为新质生产力提供重要保障。生产关系必须与生产力发展要求相适应。发展新质生产力，必须深化经济体制、科技体制等改革，着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点。其中，主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放是应有之义，也能够为新质生产力培育和发展提供制度保障。
三方面合作赋能中国向“新”力
一季度，新质生产力的发展在部分产业、经营活动、产品上显现亮眼新成效。国家统计局数据显示，新能源汽车产量在前几年高速增长的基础上，今年一季度增长29.2%。一季度，充电桩、3D打印设备、电子元件产品产量同比分别增长41.7%、40.6%、39.5%。总的来看，新产业较快发展，新产品加快培育，保持较快增长速度。
下一步，在扩大高水平对外开放进程中，我国还将在哪些领域重点发力，推动新质生产力加快发展？金瑞庭表示，我国将重点推进国际科技、人员交流、投资经贸三方面合作，为新质生产力加速赋能。
具体而言，在国际科技合作方面，将深入实施新形势下国际科技合作计划，支持在中国境内设立的外商投资企业、外资研发机构等国家科技计划项目。还将继续实施“一带一路”科技创新行动计划，强化创新伙伴关系，促进创新成果更多惠及各国人民，推进共建“一带一路”高质量发展。
在人员交流合作方面，将重点优化签证通关等政策，持续优化支付服务，提升境外来华人员支付便捷性。不久前印发的《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》表明，将聚焦银行卡受理、现金使用等重点领域、重点环节，精准施策、靶向发力，更好满足外籍来华人员等群体多样化的支付服务需求，此举对于解决外商后顾之忧具有重要意义。
在投资经贸合作方面，我国将加快出台2024年版外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。同时，鼓励和引导外商投资特定行业、领域、地区，统筹推进标志性重大外资项目建设，加强各类要素保障，大力推动数据开发开放和流通使用。
中国为世界经济增长注入稳定动力
当前，世界经济复苏乏力，国际形势变乱交织。在此背景下，中国如何培育和发展新质生产力、将为世界经济带来哪些利好等问题备受海内外关注。
“中国成为世界经济增长的主要稳定器和动力源，积极培育和发展新质生产力，不仅惠及自身，而且将为世界经济复苏和增长注入更多更强动力。”金瑞庭表示，中国以扩大高水平对外开放加快发展新质生产力，将主要对全球经济发展产生三方面影响。
一是将为全球提供海量需求。中国是全球少有的超大规模内需市场，中国工业化、城镇化进程也远未结束。因此，无论是新型工业化、城镇化进程，还是大规模设备更新和消费品以旧换新行动，或是能耗双控向碳排放双控的全面转型，都将释放巨大的市场需求，给中外企业创造出巨大的红利。
二是将稳定全球供需体系。中国是全球唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，500多种主要工业产品中的200多种产品产量位居世界第一。因此，无论是产业链上游、中游还是下游，或是劳动密集型、技术密集型、资本密集型行业，又或是传统产业、新兴产业、未来产业，都能在中国找到最佳的合作伙伴。
三是将创造巨大商机。据国际货币基金组织测算分析，中国经济增速每提高1个百分点，将带动与中国相关联的国家和地区经济增速提高约0.3个百分点。2024年到2028年，中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。中国市场是世界的市场、共享的市场，更是大家的市场。
“世界好，中国才会好；中国好，世界能够更好。”金瑞庭表示，中国通过扩大高水平对外开放加快发展新质生产力，将给全球经济复苏和发展注入更大稳定性。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）
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