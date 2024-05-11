人民网记者 许维娜

剪辑、摄像：人民网记者 何萌 魏青成

【观点摘要】

●以开放促改革、促发展，是我国发展不断取得新成就的重要法宝。

●世界好，中国才会好；中国好，世界能够更好。

●通过扩大高水平对外开放来加快发展新质生产力，将让更多外商企业投资中国、深耕中国、赢在中国。

当前，从科研院所到产业一线，全国各地都在培育和发展新质生产力，向“新”求“质”。不久前，一季度经济数据发布，亮眼的数据增长彰显着中国经济发展的“新”意：一季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，高技术服务业继续保持较快增长态势，信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长13.7%。

一季度数据“新”意满满，如何进一步激发中国经济向“新”力？“以开放促改革、促发展，是我国发展不断取得新成就的重要法宝。”日前，国家发展改革委对外经济研究所室主任、研究员金瑞庭做客《中国经济微观察·专家谈》时表示，通过扩大高水平对外开放加快发展新质生产力，将让更多外商企业投资中国、深耕中国、赢在中国。

高水平对外开放护航新质生产力发展

开放是创新的土壤，高水平对外开放在加快形成新质生产力的过程中扮演着重要角色。金瑞庭表示，新形势下，通过扩大高水平对外开放，加快发展新质生产力，具有三方面重大现实意义。

一是通过国际科技合作，为新质生产力汇聚强大动能。科技创新能够催生新产业、新模式、新动能，是发展新质生产力的核心要素。国际科技合作是大趋势，通过国际科技合作，可以实现科技交流和知识分享，从而达到优化创新环境、集聚创新资源的目的。新形势下，我国以更加开放的姿态融入并接轨全球科技创新网络，将为新质生产力培育和发展注入不竭动能。

二是通过人员交流合作，为新质生产力营造良好生态。当前，人才的战略价值受到各国重视，以全球化的思维配置和引进人才，通过完善政府间创新对话机制、大力推进民间科技合作等重大举措，深度参与全球科技治理，聚天下英才而用之，充分激发科研人员积极性、主动性、创造性，将为新质生产力培育和发展营造良好环境。

三是通过投资经贸合作，为新质生产力提供重要保障。生产关系必须与生产力发展要求相适应。发展新质生产力，必须深化经济体制、科技体制等改革，着力打通束缚新质生产力发展的堵点卡点。其中，主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大制度型开放是应有之义，也能够为新质生产力培育和发展提供制度保障。

三方面合作赋能中国向“新”力

一季度，新质生产力的发展在部分产业、经营活动、产品上显现亮眼新成效。国家统计局数据显示，新能源汽车产量在前几年高速增长的基础上，今年一季度增长29.2%。一季度，充电桩、3D打印设备、电子元件产品产量同比分别增长41.7%、40.6%、39.5%。总的来看，新产业较快发展，新产品加快培育，保持较快增长速度。

下一步，在扩大高水平对外开放进程中，我国还将在哪些领域重点发力，推动新质生产力加快发展？金瑞庭表示，我国将重点推进国际科技、人员交流、投资经贸三方面合作，为新质生产力加速赋能。

具体而言，在国际科技合作方面，将深入实施新形势下国际科技合作计划，支持在中国境内设立的外商投资企业、外资研发机构等国家科技计划项目。还将继续实施“一带一路”科技创新行动计划，强化创新伙伴关系，促进创新成果更多惠及各国人民，推进共建“一带一路”高质量发展。

在人员交流合作方面，将重点优化签证通关等政策，持续优化支付服务，提升境外来华人员支付便捷性。不久前印发的《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》表明，将聚焦银行卡受理、现金使用等重点领域、重点环节，精准施策、靶向发力，更好满足外籍来华人员等群体多样化的支付服务需求，此举对于解决外商后顾之忧具有重要意义。

在投资经贸合作方面，我国将加快出台2024年版外商投资准入负面清单，全面取消制造业领域外资准入限制措施，放宽电信、医疗等服务业市场准入。同时，鼓励和引导外商投资特定行业、领域、地区，统筹推进标志性重大外资项目建设，加强各类要素保障，大力推动数据开发开放和流通使用。

中国为世界经济增长注入稳定动力

当前，世界经济复苏乏力，国际形势变乱交织。在此背景下，中国如何培育和发展新质生产力、将为世界经济带来哪些利好等问题备受海内外关注。

“中国成为世界经济增长的主要稳定器和动力源，积极培育和发展新质生产力，不仅惠及自身，而且将为世界经济复苏和增长注入更多更强动力。”金瑞庭表示，中国以扩大高水平对外开放加快发展新质生产力，将主要对全球经济发展产生三方面影响。

一是将为全球提供海量需求。中国是全球少有的超大规模内需市场，中国工业化、城镇化进程也远未结束。因此，无论是新型工业化、城镇化进程，还是大规模设备更新和消费品以旧换新行动，或是能耗双控向碳排放双控的全面转型，都将释放巨大的市场需求，给中外企业创造出巨大的红利。

二是将稳定全球供需体系。中国是全球唯一拥有联合国产业分类中所列全部工业门类的国家，500多种主要工业产品中的200多种产品产量位居世界第一。因此，无论是产业链上游、中游还是下游，或是劳动密集型、技术密集型、资本密集型行业，又或是传统产业、新兴产业、未来产业，都能在中国找到最佳的合作伙伴。

三是将创造巨大商机。据国际货币基金组织测算分析，中国经济增速每提高1个百分点，将带动与中国相关联的国家和地区经济增速提高约0.3个百分点。2024年到2028年，中国货物贸易、服务贸易进出口额有望累计超过32万亿美元、5万亿美元。中国市场是世界的市场、共享的市场，更是大家的市场。

“世界好，中国才会好；中国好，世界能够更好。”金瑞庭表示，中国通过扩大高水平对外开放加快发展新质生产力，将给全球经济复苏和发展注入更大稳定性。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

【相关阅读】

中国经济微观察：共建“一带一路”下一个金色十年可期

中国经济微观察：用发展的眼光看待问题 以进取的姿态解决问题

中国经济微观察：以“不进则退、慢进亦退”的战略紧迫感 加快做强做优做大数字经济

中国经济微观察：持续巩固增强内需主动力 全年主要预期目标有望圆满完成

中国经济微观察：我国外贸三大支撑力凸显 六方面实现促稳提质

中国经济微观察：我国文化市场循环畅通 文化产业繁荣向好

中国经济微观察：赢得优势、赢得主动、赢得未来 实行更积极主动的开放战略

中国经济微观察：加快完善银发经济支持政策体系 重视科技第一动力作用

中国经济微观察：“含金量”“含新量”不断提升 中国经济新动能加速形成

中国经济微观察：新质生产力赋能高质量发展 经济“压舱石”“助推器”作用凸显

中国经济微观察：京津冀协同发展十年：优势互补形成实践价值 互利共赢收获亮眼成绩

中国经济微观察：绿色转型赋能高质量发展 加速深挖“第二矿山”潜力

中国经济微观察：新机遇、新趋势汇聚新动能 战略性新兴产业持续发展壮大

中国经济微观察：消费市场亮点频现 发挥中国经济持续向好重要支撑作用

中国经济微观察：一季度中国经济稳中有进 “奋力一跳”能够实现全年预期目标

中国经济微观察：我国外贸开局有力、起势良好 有望延续稳定增长势头

(责编：郝帅、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经