人民网记者 许维娜

【观点摘要】

·关键产品、新业态与朋友圈三大支撑力支撑我国外贸持续回暖。

·中央经济工作会议传递明年我国外贸发展两大新信号：一方面，更加注重外贸新动能新业态的培育；另一方面，更加注重提高外贸综合竞争力。

·总的来看，我国出口规模稳、结构持续优的特征没有改变，我国在全球产业链供应链中的链主地位不可替代。

·中国已成为全球最佳贸易伙伴和投资目的地的代名词，下一个“中国”，还是中国。

明年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键一年，做好经济工作意义重大。近日召开的中央经济工作会议部署了九项重点任务，“扩大高水平对外开放”位列其中，强调“加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘”。

日前，国家发展改革委对外经济研究所室主任、研究员金瑞庭做客《中国经济微观察·专家谈》栏目时表示，我国出口规模稳、结构持续优的特征没有改变，我国在全球产业链供应链中的链主地位不可替代，“中国是全球经济增长的动力之源与稳定之锚”这一事实不会发生变化。

三大支撑力支撑我国外贸持续回暖

海关总署近日发布数据显示，今年前11个月，我国进出口总值37.96万亿元，与去年同期持平。进入四季度，我国外贸发展的积极因素不断增多，进出口连续两个月同比增长，稳中向好的发展态势持续巩固。

金瑞庭表示，有三大支撑力支撑我国外贸持续回暖：

一是关键产品支撑。在产业转型升级的带动下，诸多产品顶住外需走弱压力，出口表现亮眼。前11个月，我国出口机电产品12.66万亿元。其中，汽车、船舶出口表现尤为抢眼，同比分别增长79.6%、36.5%。以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品在我国外贸出口中呈现出强劲的增长势头，为我国制造业和外贸发展都带来新的活力。

二是新业态支撑。作为我国国际贸易新业态的代表，近年来跨境电商发展速度快、体量大、后劲足，逐渐由“外贸新业态”转变为“外贸新常态”。前三季度，我国跨境电商进出口额达1.7万亿元，同比增长14.4%，占同期货物贸易进出口比重的5.5%，为我国外贸提质扩容创造了有利条件。随着数字贸易的快速发展，以跨境电商为代表的新业态必将迎来更大的发展机遇。

三是朋友圈支撑。在高质量共建“一带一路”、实施自由贸易试验区提升战略、扩大面向全球的高标准自由贸易区网络等的叠加发力下，我国外贸“朋友圈”也在不断扩大。前11个月，我国对共建“一带一路”国家进出口总值17.65万亿元，增长2.6%；其中，出口9.70万亿元，增长6.9%。尤其是随着《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）进入全面实施的新阶段，与RCEP成员国之间的贸易往来也将成为我国外贸的重要保障。

外贸发展新信号持续释放

对外贸易是我国开放型经济的重要组成部分和国民经济发展的重要推动力量，是畅通国内国际双循环的关键枢纽，对稳预期、稳增长、稳就业都具有重要支撑作用。

今年前11个月，我国外贸迎难而上，规模达到近38万亿元，按美元计算规模达到5.4万亿美元。金瑞庭表示，这份成绩是在国际环境严峻复杂、国内有效需求不足的大背景下取得的，来之不易。

中央经济工作会议提到，“加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘”“拓展跨境电商出口”。

在金瑞庭看来，关于外贸发展新信号方面主要体现在以下两个方面：一方面是将更加注重外贸新动能新业态的培育。近年来，以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”逐渐成为我国外贸的新动能。今年前三季度，我国“新三样”产品合计出口近8000亿元，同比增长超40%，占我国出口比重已达到4.5%。“新的一年，我们将会持续加大外贸新动能新业态的培育，使其能够在巩固外贸外资基本盘中进一步发挥更加积极的作用。”

另一方面，将更加注重提高我国外贸综合竞争力。中央经济工作会议提到要“拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易出口”。金瑞庭认为，当前国际贸易环境下，强大的“中间品贸易、服务贸易、数字贸易”是一国外贸综合竞争力的重要体现。

具体而言，中间品贸易深嵌于全球价值链之中，“拓展中间品贸易”释放出我国将进一步巩固和加强国际产业链供应链合作的鲜明信号；我国服务业增加值占国内生产总值比重已超过55%，服务贸易发展空间巨大，“拓展服务贸易”意味着我国将推动贸易均衡协调可持续发展，通过激发服务贸易内生动能，为高水平对外开放注入新活力；数字贸易是我国贸易强国的三大支柱之一，“拓展数字贸易”意味着我国将积极对接国际高标准数字贸易规则，聚焦数据跨境流动、数字技术应用、数据开放共享等三大重点领域深化改革创新，数字贸易将迎来“黄金时代”。

六方面实现我国外贸促稳提质

“从规模提升看，外贸稳中向好态势进一步巩固。从结构优化来看，我国高附加值产品出口比例不断上升。”金瑞庭表示，今年以来，随着扩大内需战略持续推进和一系列稳外贸稳外资政策出台，我国外贸经受住了国内外多重超预期因素的压力，稳规模优结构上取得了新成效，展现出了超大规模市场应有的强大韧性和活力。

“下一步，我国将立足优势，加快形成政策合力，全力实现外贸促稳提质。”金瑞庭表示，具体来说，可从以下六个方面着力：一是加快落实落细稳外贸政策。发挥稳外贸政策综合效应，围绕外贸企业关心的具体问题，落实落细相关配套政策。

二是切实降低外向型企业成本。在加快落实各项减税降费等政策的基础上，强化用工、用能、物流等保障。

三是积极促进外贸新业态发展。整合各方力量，助力跨境电商企业开拓海外市场。鼓励海外仓企业优化资源配置，支持其向数字化、智能化方向转型。推动市场采购贸易与跨境电商、外贸综合服务融合发展。

四是强化稳外贸产业基础。突出地区特色，提升出口产品和服务质量，打造一批高能级的开放平台。扩大一般贸易出口和高附加值商品出口，加强品牌、质量和渠道建设。

五是积极主动扩大进口。发挥超大规模市场和强大生产能力的优势，增加各国优质产品进口，拓宽先进技术、重要设备、关键零部件和重要能源资源进口渠道。通过强化规则制度衔接融合，促进市场渠道对接等方式，加快推进内外贸一体化发展。

六是密切同全球贸易伙伴合作。高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），逐步扩大面向全球的高标准自由贸易区网络，积极推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）和《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）。在新的金色十年，深耕细作，久久为功，扎实推进共建“一带一路”高质量发展。

金瑞庭还表示，作为世界第二大经济体、第一大工业国、第一大货物贸易国，我国拥有14亿多人口、人均国内生产总值超1.2万美元、中等收入群体规模超4亿人，拥有世界最完整的产业体系和潜力最大的内需市场，外贸韧性强、潜力大、活力足、回旋余地广。中国已成为全球最佳贸易伙伴和投资目的地的代名词，下一个“中国”，还是中国。

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(责编：王震、吕骞)

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