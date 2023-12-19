人民网记者 许维娜

【观点摘要】

做强做优做大数字经济是“以进促稳”的重中之重。

做强做优做大数字经济大有可为，且必有可为。

今年数字经济发展最大的亮点是“爬坡过坎”更有韧性。具体来看，数字经济让“三驾马车”跑出了新马力。

进一步做强做优做大数字经济，需要坚持“吃改革饭”“走开放路”“打创新牌”。

日前召开的中央经济工作会议定调2024年经济工作，将“以科技创新引领现代化产业体系建设”列为九项重点任务之首，并提出“要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展”。

在数字经济领域，中央经济工作会议传递了哪些重要信号？持续加快数字经济发展对我国高质量发展有何重要意义？展望未来，数字经济发展有哪些着力点？

近日，国家信息中心未来产业和平台经济研究中心秘书长胡拥军做客《中国经济微观察·专家谈》栏目时表示，“以进促稳”是中央经济工作会议释放的最鲜明的积极信号之一，从经济回升向好的趋势、潜力、基础来看，做强做优做大数字经济是“以进促稳”的重中之重。

牢牢把握发展主动权

发展数字经济是长考题、必答题也是抢答题

自2017年首次出现在政府工作报告中，到2023年提出“大力发展数字经济”，数字经济已成为推动高质量发展的核心动力。胡拥军表示，做强做优做大数字经济大有可为，且必有可为。

“总体来看，发展数字经济对我们而言是一道长考题，也是一道必答题，更是一道抢答题。”胡拥军说，面对外部压力与内部困难叠加，能否牢牢把握发展主动权、打造国家竞争新优势、保障产业链供应链安全，关键在于数字经济。因此，要以“不进则退、慢进亦退”的战略紧迫感，加快谋划和系统布局数字经济。

一方面，做强做优做大数字经济大有可为。今年，数字经济仍然保持韧性增长。前三季度，规模以上电子信息制造业增加值保持稳定提升；信息传输、软件和信息技术服务业增加值增长12.1%，比服务业增速高出6.1个百分点。从数据看，数字经济是引领经济回升向好的强劲“发动机”。

另一方面，做强做优做大数字经济必有可为。胡拥军表示，首先在新型举国体制优势下，我国超前部署推动数字技术领域的科技攻关，久久为功布局数字经济领域的产业培育；其次，超大规模市场优势能够为数字经济发展提供海量数据资源、丰富应用场景以及各类市场服务，有利于“大水养大鱼”；最后，是完备的产业配套优势，我国具有从一根针到一艘航母的全球最完备的产业体系，为数字经济发展提供了得天独厚的条件。

“爬坡过坎”更有韧性

数字经济让“三驾马车”跑出新马力

近年来，我国数字经济已进入快速发展阶段，投入产出效率显著提升。今年，数字经济发展态势如何？胡拥军总结：“今年数字经济发展最大的亮点是‘爬坡过坎’更有韧性。具体来看，数字经济让‘三驾马车’跑出了新马力。”

一是数字经济是稳投资的新杠杆。数字经济投资既有利于对冲传统投资的总量下滑，也有利于优化传统投资的结构失衡，既是投资现在，更是投资未来。上半年，新型基础设施建设投资同比增长16.2%，其中工业互联网、智慧交通等融合型新型基础设施建设投资增长34.1%。前三季度，电子信息制造业固定资产投资同比增长10.2%，比同期工业投资增速高1.2个百分点。

二是数字经济是稳消费的新支点。今年以来，各类互联网应用持续发展，其中，网约车、在线旅行预订、网络文学等成为用户规模增长最快的三类应用，数字消费新服务、新模式、新业态成为突出的亮点。前三季度，全国实物商品网上零售额同比增长8.9%，比社会消费品零售总额增速高出2.1个百分点，占社会消费品零售总额的比重提升到为26.4%。

三是数字经济是稳外贸的新引擎。数字服务贸易是国际贸易最活跃的新增长点。2022年中国可数字化的服务贸易规模达到3727亿美元，创下历史新高，跨境电商进出口规模首次突破2万亿元。前三季度，我国跨境电商进出口额达1.7万亿元，同比增长14.4%，明显高于同期进出口增速。而分布在全球不同区域的2000多个海外仓、覆盖全球的跨境电商贸易伙伴，更是让我国成为全球跨境电商生态链最为完善的国家之一。

“吃改革饭”“走开放路”“打创新牌”

在数字化转型中“大胆地试，大胆地闯”

胡拥军表示，展望2024年，进一步做强做优做大数字经济，需要从以下几个方面发力：

一是要坚持“吃改革饭”。在数字化转型中“大胆地试，大胆地闯”，加快构建与数字经济发展相适应的政策法规体系。尤其是要加快推进数据要素市场化配置改革，全面提高数据资源开发利用水平，让公共数据“供得出”“流得动”“用得好”。

二是要坚持“走开放路”。与中国同行就是与机遇同行，投资中国就是投资未来。要进一步发挥《二十国集团数字经济发展与合作倡议》《“一带一路”数字经济国际合作倡议》《全球数据安全倡议》等合作机制的作用，进一步发挥世界互联网大会、世界5G大会、世界人工智能大会等开放平台作用，打造“投资中国”品牌，加快培育外贸新动能。

三是要坚持“打创新牌”。要充分发挥新型举国体制优势，以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，加快推动人工智能发展，开辟量子信息等未来产业新赛道，加快形成新质生产力。

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(责编：郝帅、高雷)

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