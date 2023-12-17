申佳平 王震 陈键

“必须坚持依靠改革开放增强发展内生动力，统筹推进深层次改革和高水平开放，不断解放和发展社会生产力、激发和增强社会活力。” 12月11日至12日，中央经济工作会议在北京举行，释放出诸多有关改革与开放的重要信息。

雄关漫道真如铁，而今迈步从头越。历经千山万水，我国改革开放向纵深推进。多位专家在接受人民网财经采访时指出，此次会议着眼当前经济爬坡过坎关键阶段，围绕高质量发展作出重要部署，明确了推进改革和开放的现实目标和实践途径。

锚定经济工作目标 持续深化改革、扩大开放

中央经济工作会议认为，必须坚持依靠改革开放增强发展内生动力，并强调了包括“深化重点领域改革”“扩大高水平对外开放”在内的多项重点工作，提出“完善新型举国体制”“加快传统产业转型升级”“强化企业科技创新主体地位”“认真解决数据跨境流动”“平等参与政府采购”等一系列具体任务。

多位专家学者表示，会议围绕高质量发展作出重要部署，释放出更加积极主动的信号。锚定明年经济工作，激发各类经营主体的内生动力和创新活力，持续深化改革、扩大开放是关键。

中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所研究员张于喆表示，以高水平对外开放和深层次改革促进高质量发展是我国现代化建设不断增强发展内生动力、取得新成就的重要法宝。

“既要扩大高水平对外开放又要将深化重点领域改革走稳，既要加强顶层设计又要突出重点，既要抓好当前又要谋好长远。”张于喆指出，围绕高质量发展这个首要任务和构建新发展格局的战略任务，要做到“两手抓”“两手硬”。

“通过对扩大高水平对外开放的部署，我们可以看到，当前我国正从要素型开放向制度型开放转变。”辽宁大学党委副书记、校长余淼杰认为，通过形成一个更大规模、更宽领域、更深层次方面的开放来推动外贸发展，是会议释放的一个重要信号。

国家信息中心经济预测部产业经济研究室主任、研究员魏琪嘉表示，经济发展内生动力的培育，离不开改革开放。在当前经济爬坡过坎的关键阶段，要持续推进经济领域重大改革，强化制度供给。

聚焦具体任务关键 激发动力活力潜力

针对重点任务“深化重点领域改革”，会议强调，要不断完善落实“两个毫不动摇”的体制机制，充分激发各类经营主体的内生动力和创新活力。

针对“不断完善落实”这一表述，国务院发展研究中心企业研究所研究员马晓白指出，这强调了要从制度和法律上把平等对待国企民企的要求落实下来，立足当前，要精准、有效施策，真正做到国企民企资源配置平等、市场地位平等，激发各类经营主体内生动力。

中央党校（国家行政学院）教授、中国行政体制改革研究会学术委员会副主任汪玉凯亦表示，会议多处内容指向促进民营企业发展，2024年民营经济有望在恢复信心的基础上迎来更大发展。

针对重点任务“扩大高水平对外开放”，会议强调，要加快培育外贸新动能，巩固外贸外资基本盘，拓展中间品贸易、服务贸易、数字贸易、跨境电商出口。

张于喆分析，受成本上升、大国竞争加剧、各国纷纷强调本土化等日益复杂的内外部环境影响，我国外贸出口和外资流入均呈现出新变化。面对新情况，只有推出关键性举措，才能使我国出口产品成为全球供应链中不可或缺的部分，才能有效利用全球技术、资源、人才等要素，促进生产要素在更大范围、更广领域流动交融，才能构建以我为主的产业分工体系。

魏琪嘉表示，“统筹推进深层次改革和高水平开放”，其中一个重要的实践是推进制度型开放，精准对接国际高标准经贸规则，要聚焦扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，不断提升对外开放的竞争能力和管理水平，向规则落地要红利，为经济高质量发展注入新动力。

清华大学中国发展规划研究院常务副院长董煜总结，无论是“深化重点领域改革”任务中提到的“不断完善落实‘两个毫不动摇’”“加快全国统一大市场建设”，还是“扩大高水平对外开放”任务中提到的“要加快培育外贸新动能”“打造‘投资中国’品牌”等等，都有一个共同的指向，就是明年的经济发展要做“加法”，即要让市场看到更多增长机会、投资机遇，传递更强的积极信号，引导经营主体更加主动，推动政府创造更好的发展环境。

狠抓政策落实效果 以确定性应对不确定性

会议强调，要坚持和加强党的全面领导，深入贯彻落实党中央关于经济工作的决策部署，并提出“要不折不扣抓落实，确保最终效果符合党中央决策意图”“要雷厉风行抓落实，统筹把握时度效”“要求真务实抓落实，坚决纠治形式主义、官僚主义”“要敢作善为抓落实，坚持正确用人导向，充分发挥各级领导干部的积极性主动性创造性”四方面要求。

针对中央经济工作会议强调的4个“抓落实”，多位专家表示，贯彻落实中央经济工作会议决策部署，推动明年经济工作重点任务落实落细，是会议强调的关键点，也是当前经济工作的重中之重。

浙江大学机械工程学院工业工程研究所副所长王柏村指出，面向高质量发展，特别是发展新质生产力的时代要求，全面、纵深地推进各领域改革，是地方落实好会议任务部署的具体回应和指引。

张于喆认为，必须始终保持历史清醒和政治坚定，要以更加宽阔的眼界审视高质量发展的现实基础和实践需要，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，通过4个“抓落实”，转化出推动高质量发展新成效，不断巩固稳中向好的基础。

会议号召，“抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，能多干就多干一些，努力以自身工作的确定性应对形势变化的不确定性。”

汪玉凯表示，会议对持续推进改革和开放发出“动员令”，各级领导干部决不能搞变通，应该更加坚定信心、开拓奋进，以实际行动和成效，为以中国式现代化全面推进强国建设作出新的更大贡献。

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(责编：申佳平、章斐然)