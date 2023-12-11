人民网北京12月11日电 （方经纶）12月10日，为深度挖掘乡村振兴优秀经验、优质产品，全面拓宽线上线下销售渠道，推动各地乡村振兴产业高质量发展，由人民网主办的2023乡村振兴大会·产品推介会在京举行。

2023乡村振兴大会·产品推介会现场。人民网 方经纶摄

推介会上，近30位来自全国多个地区、城市的有关负责人，通过现场讲解与视频短片等方式，展示各自所在地区或单位的乡村振兴产品、服务、案例或做法。

“莒南花生”“静宁苹果”“兴安盟大米”……一系列地方优质农林特产出现在了本次推介会上。值得一提的是，一些地区根据自身资源禀赋，进行产业再升级。

例如，山西省吕梁市临县工商联主席李怀林介绍，临县的地理优势使得红枣产业发达，在此基础上，临县打造了枣花蜂蜜产品，产值相当可观。

湖北省黄冈市红安县乡村振兴局局长何春芳表示，红安县当地乡村振兴事业将65%的前期资金投入产业，以“红”为品牌线索，打造了红薯、红安花生、红宝萝卜等一系列产品。

重庆市彭水苗族土家族自治县供销合作社联合社主任张小洪以当地特色入手，详细介绍彭水自治县红薯产业发展情况，并倾情推介“彭水晶丝苕粉”系列产品。

陕西省子洲县农业农村局副局长苗建成对子洲的苹果、黄芪、羊绒、馃馅等优质特产产品进行了介绍。目前子洲正在把黄芪产业做强、做精、做纯，全力打造子洲黄芪百亿级产业链，使其成为振兴乡村和发展经济的重要支撑。

甘肃省静宁县人民政府副县长王悉润重点介绍了静宁苹果。静宁境内四季分明，昼夜温差大，光照充足，是公认的苹果“黄金生产带”。静宁苹果具有个大形正、果面光洁、汁多质脆、耐储运等特点，目前全县果园总面积稳定在百万亩以上。

工业和信息化部驻汝阳县定点帮扶干部、四级主任科员杨迎在现场推介。

推介会上，一些地方将乡村振兴的工业化、数字化发展成果进行了展示。

“为了助推农业的工业化，实现‘农头工尾、粮头食尾’发展目标，依兰在为农产业、农产品发展配套上，进行了大力的投入。”黑龙江省哈尔滨市依兰县副县长赵淑芳表示，依兰县拥有哈尔滨市区唯一一家化工产业园区。另外，依兰县还规划建设了食品工业园区。

西宁市人民政府湟源县委副书记、副县长翟龙分享了湟源县茶马互市的数字化产业链平台，推动高原农畜产品全国交易。

“枣庄正处于大力实施工业倍增计划，聚力打造‘中国北方锂电之都’。”枣庄广播电视台编辑刘文静表示，近年来，通过锂电产业，枣庄正在跑出老工业基地转型突围，跨越赶超的“加速度”。

云南省文山州富宁县商务局相关负责人在现场推介。

除众多实体产品外，各地打造的文旅项目也纷纷亮相推介会。

“我们把黄瓜产业和蓝莓产业、文旅产业进行了有机融合。”山东省滨州市惠民县淄角镇党委副书记、镇长马镇镇表示，淄角镇举办了山东惠民县首届蓝莓采摘旅游节，有效拉动旅游经济。

浙江省玉环市旅游事业发展中心倪辉珍向大家展示了玉环国家级海洋公园、文旦第一村、石峰山火山遗址公园，以及干江全域旅游共富示范区、鸡山梦幻岛等海洋海岛文旅资源的发展。

“近年来，我们抢抓京津冀协同发展机遇，发挥生态优势，发展农旅产业，以党建引领乡村振兴，在滦平落地生根，开花结果。”河北省承德市滦平县融媒体中心主持人李世炜说。

安徽省宿州市砀山县政府副县长刘建在现场推介。

本次推介会上，各地不仅推荐了当地的优质特产，同时分享了结合自身优势推进乡村振兴的好做法、好经验。

例如，北京珍翔农业科技有限公司总经理王晓红分享了黑龙江伊春市西林区庆红食用菌农民专业合作社，以“公司+合作社+农户”的发展模式，带动更多的农林职工发展农业产业及林下经济，助力黑龙江省乡村和林场“双振兴”。

“近年来，我们深入落实‘藏粮于技’战略，持续推广应用智能浸种催芽、超早钵育、水稻旱作等先进耕作技术，抢积分、育壮苗、增亩产，为水稻增产丰收打下了坚实基础。”黑龙江省绥化市庆安县委常委、副县长朱瑞说。

内蒙古自治区赤峰市敖汉旗人民政府副旗长张议介绍，敖汉旗围绕全产业链发展，推进强旗富村惠民，开展了将脱贫人口与小米产业、设施农业、肉牛、肉鸭等产业相连接的工作。

邯郸市供销集团有限公司业务部经理滕晓在现场推介。

除上述地方负责人参与推荐会外，还有来自广西兴安县、黑龙江绥滨县、甘肃省康乐县、黑龙江省青冈县、安徽省舒城县、陕西省子洲县、安徽省临泉县等地的相关负责人进行了现场推介。

据了解，本次推介会还定向邀请了电商平台、短视频平台、MCN机构选品部门代表以及在京部委、央企、高校等单位后勤部门代表参与集中选品会、产品推介会，切实推动供需两方代表的精准对接。

(责编：王仁宏、李源)

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