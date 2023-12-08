人民网记者 乔雪峰

12月4日18时26分，一件从云南昆明寄往四川成都的快递包裹，成为2023年第1200亿件快件。据了解，这件快件从云南昆明发出，是四川成都一位消费者订购的鲜花，搭乘成昆高铁快运专列，于12月5日下午送到消费者手中。

快递“小包裹”，映照经济“大棋局”。自2021年以来，我国快递年业务量连续三年突破1000亿件，直至12月4日首次突破1200亿件大关，凸显出我国快递市场繁荣活跃、发展质效不断提升，展示出中国消费市场持续向好的良好态势，为稳中向好的中国经济写下生动注脚。

我国快递业务量为何屡创历史新高？快递业务量突破1200亿件有何重要意义？下一步，如何更好发挥邮政快递业在助力生产、促进消费、畅通循环方面的作用？记者就此采访了国家邮政局市场监管司副司长边作栋进行解读。

快递业持续保持高位运行

多项数据屡创新高

今年以来，我国快递业保持较快增速，业务量不断取得新的突破。数据显示，自2023年3月起，单月快递量超百亿件，月均业务收入超900亿元，创历史新高。11月进入业务旺季后，快递行业持续保持高位运行，日均快递业务量超4.3亿件。

“今年以来，我国经济稳步恢复，生产消费需求逐步释放，发展环境持续向好，宏观经济环境恢复向好促进了快递需求的不断扩大。”边作栋告诉记者，市场销售增长加快，服务消费实现较快增长，展现出我国超大规模经济体的独有优势，不仅为快递业更好发挥支撑作用提供了机会和空间，也为快递业的持续高质量发展提供了潜力、机遇和活力。

“双11”期间全国快递业务量达77.67亿件，同比增长25.7%。我国快递业优势不断显现，已经达到平均每天产生3.5亿个包裹的庞大规模。

此外，边作栋指出，快递服务的高效、便捷、实惠不仅让更多商品通过电子商务和快递实现销售，同时，使快递在物流领域的竞争力不断提升，服务的领域不断扩大。

近年来，快递助力乡村振兴成果显著，如今，农村寄递物流综合服务站已建成30.3万个，农村快递服务每天达到1亿件，在促进乡村产业发展、农民就业增收等方面发挥了积极作用。

边作栋还表示，快递服务汽车制造业、电子产品制造业、生物制药等行业的业务得到提高，全行业持续完善服务体系，提升中转运能，强化技术应用，利用快递业智慧物流设备、数字基础设施、网络下沉优势和数字流程化经验为制造业企业提供匹配其物流需求的内外部综合物流服务，为整体供应链优化整合提供支持，推动智慧制造与智慧物流共同发展。

快递业务量突破1200亿件

展现出中国经济的强劲活力

当前，中国市场已成为世界上最具活力的快递市场，中国快递成为了一张靓丽的中国名片。

快递业务量突破1200亿件，到底有何意义？对此，边作栋从两方面进行了分析：

一方面，1200亿件展现出中国快递业的发展韧性。近年来，快递业坚持改革开放，持续畅通互联，保持稳健增长势头，业务量实现了从“年均百亿”到“月均百亿”的巨大跨越，国际化水平快速提升，快递服务网络通达全球，行业已经成为现代物流领域覆盖面最广、综合运输方式应用最好、信息化智能化水平最高、生产效率提升最快的代表性行业。

快递业有力促进流通、有效服务民生，已成为反映经济活力的“风向标”和经济发展的“晴雨表”，成为缩小城乡差距、促进共同富裕的重要力量。

另一方面，1200亿件展现出中国经济的强劲活力。快递业务数据的增长来源于居民消费需求的进一步提升，而快递业务量也成为观察中国经济运行动向的重要实物量指标之一。

今年，国务院出台关于恢复和扩大消费的措施，从扩大服务消费、促进农村消费、拓展新型消费等角度出发，进一步统筹传统与新型消费，顺应消费升级趋势。边作栋表示，与去年相比，快递业提前一个月超越了去年的年度规模，第1200亿件快递的出炉，体现出线上商业热点正在成为多样化消费需求扩展的一部分，“线上购物”“互联网+”“数字+”等消费新模式呈现出新的发展动能，消费规模扩大、结构升级的的态势仍在延续。

畅通民生幸福“微循环”

贯通经济发展“大动脉”

南来北往，货畅其流。为推动快递物流“加速跑”，快递业改进服务组织模式，加大科技投入力度，从推动寄递服务更快更有针对性的大数据加前置仓，到提高了包裹处理效率的智能称重自动化分拣设备，再到为校园配送及偏远农村地区派件服务的无人车、无人机……信息技术和智能装备与快递业深度融合，促进了货物的周转流通。

此外，快递业还积极融入综合交通运输体系，与公路、铁路、航空、水运共同发力，多式联运既畅通了民生幸福的“微循环”，也贯通了经济发展的“大动脉”。

边作栋表示，下一步，国家邮政局将持续精准用力，加快构建高标准的城乡物流体系、高水平的融合发展体系、高效能的国际寄递物流体系，在科技赋能、巩固进村、提速入厂、稳步出海中更好融入新发展格局，奋力打造行业发展的新引擎。

在“快递升级”推动数智化转型方面，鼓励引导企业加大科技研发应用力度，加快推进自动化分拣、无人仓、无人机、无人车等智能设备的广泛应用，着力推动信息化革新、数智化升级，依靠科技提高行业服务稳定性、安全性、便捷性和绿色化水平，提升行业的核心竞争力，更好实现物畅其流。

在“快递进村”服务乡村振兴方面，积极推进农村寄递物流体系建设，推动“快递进村”不断向纵深延伸，引导快递服务不断下沉，让快递网络像“毛细血管”一样连通广大农村地区，在畅通消费品进村“最后一公里”的同时，有效打通农产品出村进城的“最初一公里”，逐步实现特色农产品“种得好”“运得出”和“卖得火”。

在“快递进厂”服务制造业方面，快递业将服务从消费领域延伸至生产环节，注重补链延链强链，不断提高产业链供应链韧性和抗风险能力，在丰富自身服务供给、增强服务黏性的同时，也更高水平嵌入产业链、创新链之中，以高水平的寄递服务，促进更深层次、更宽领域降本增效提质。

在“快递出海”服务国际贸易方面，我们引导企业科学规划跨境网络布局，不断拓展国际寄递运输通道，加强海外网络合作共建，努力为产业链供应链稳定发挥行业力量。

(责编：王连香、高雷)

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