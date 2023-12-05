人民网北京12月5日电 （记者李栋）农业农村部最新数据显示，11月份全国“菜篮子”指数为116.43，环比下降2.13个点，同比下降10.27个点，其中蔬菜价格呈现季节性下降，居民“菜篮子”货足价稳。

今冬蔬菜格外便宜。据报道，11月份以来，多个省份蔬菜价格低迷，白菜、萝卜、菠菜等的价格降到了低谷。

在主要从事蔬菜、水果、粮油、肉类等食用农产品批发交易的上海江桥批发市场，前来采购的客商络绎不绝。“云南豆类，山东瓜菜类、茄果类蔬菜受降温供需变化影响，叠加近期产区收购价格有所上涨，市场跟进度不高，行情呈现倒挂。只有豇豆、玉米产区的货源价格短时间处在高位。”蔬菜批发商尹烨华介绍。

“11月以来冷空气活跃频繁，中东部地区气温波动较大，时常出现明显降温后的大幅升温。尽管整体气温相较11月初下降了一个台阶，但是白天日照相对充足，气温回升快有利于蔬菜的生长。”江桥批发市场相关负责人认为，当前蔬菜长势较好，供应量持续稳定，反映在批发价格上，呈现长时间的低位波动走势也是情理之中，也大幅降低了市民的生活费用支出。

农业农村部农产品市场分析预警团队蔬菜首席分析师张晶表示，蔬菜价格季节性下行主要原因是今年秋季的天气较好，整体的气候条件适宜蔬菜生长，蔬菜单产增幅较大，尤其是大白菜，单产增幅20%左右。

张晶认为，后期，蔬菜市场供给将转入“南菜北运”阶段，跨区运输费用上涨，蔬菜的生产转入冬季模式，黄淮海与环渤海设施蔬菜逐步增加，随着设施生产成本的上升，预计后期菜价将逐步转入季节性上行。

据气象预报，本周我国大部地区再次迎来明显回温，长江沿线地区气温又会回到20℃上下，天气对蔬菜生长十分有利。“预计地产蔬菜短期内的上市量依旧会有保障，秋冬蔬菜供应衔接表现较为顺畅。”市场人士认为，接下来，“南菜北运”行情的季节性的上涨，还要看近阶段露天在田蔬菜的供应情况和后续气象的变化而定。

(责编：王连香、高雷)

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