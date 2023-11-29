深中通道主线贯通（经济新方位·重大工程一线）
明年通车在望
|
深中通道示意图。
岭南冬日，天朗气清；伶仃洋上，烟波浩渺。
一条集“桥、岛、隧、水下互通”于一体的超大型跨海通道，宛若长龙，呈“S”形穿云破海，时隐时现。
这是国家重大工程——深中通道，继港珠澳大桥后，又一次连通珠江口东西两岸，将为粤港澳大湾区“A”形交通主骨架补上关键的“一横”。明年通车后，从深圳到中山的车程将从2个小时缩短到30分钟以内。
11月28日上午，随着最后一车混凝土完成浇筑，长达24公里的深中通道主线全线贯通。跨越碧波万顷，从深圳前海和中山马鞍岛伸出的“手”，历时7年终于紧紧握在了一起。
“浪尖落子”
两座人工岛衔接桥隧，实现快速交通转换
从中山马鞍岛出发，深中通道的工程节点自西向东依次有中山大桥、伶仃洋大桥、西人工岛、海底隧道和东人工岛，接入在建的广深沿江高速深圳段侧接线。
从距离海面几十米的伶仃洋大桥上，车辆如何安全开进海底隧道？由伶仃洋大桥这条“风筝线”牵引、状如风筝的西人工岛就解决了这个问题。
这只“风筝”于2016年12月开工建设，是深中通道在伶仃洋中落下的第一子。“西人工岛最重要的功能是桥隧转换。”中交公路规划设计院隧道与地下工程部总工程师黄清飞说，“汽车从桥上下来，经过西人工岛驶入海面之下的沉管隧道。”
在茫茫海上，修建一座面积约13.7万平方米、相当于19个标准足球场大小的人工岛，需要多长时间？答案是四个半月。
“57个直径28米、高35米到40米、重600多吨的钢圆筒沉入海底，相当于形成一个围蔽的墙，然后在里面填筑沙子，进行岛上的主体结构施工。”中交一航局深中通道项目部副总工程师郑伟涛说，由于西人工岛处于采砂区内，地层复杂，用常规装备和技术，钢圆筒无法顺利振沉就位，因此建设团队自主研发了12锤联动锤组，通过同频振动，在海域地基上将一个个巨型钢圆筒一点点“敲”入海底岩层，创造了快速建岛的纪录。
由西人工岛隐入海底的沉管隧道，从位于深圳宝安机场南侧的东人工岛浮出水面，这也是深中通道深圳端的门户工程。此前，这里是一片浅滩，海砂填筑而成的岛体面积达34.38万平方米，相当于48个标准足球场。这是国内首个高速公路水下互通立交，采用了“一体两翼”布局，有4条匝道隧道处于水下，一侧与海底沉管隧道相连接，一侧与广深沿江高速等路网高效顺畅衔接。
难题就在互通连接上。“我们要在广深沿江高速下方填海筑岛，填筑超过300万立方米的海砂，筑岛施工对沿江高速桥墩产生的位移和沉降不得超过5毫米。”中铁隧道局深中通道项目部工程部副部长董宝虎说，主线隧道施工时，开挖的18米深基坑离既有桥梁承台最近处仅1.17米，“险之又险，慎之又慎”。
解题还要靠技术创新。“为了避免既有桥墩过度偏移，我们使用船舶在桥墩周边吹填海砂，先将海砂装在一个个特制的袋子里，然后一层一层均匀地摊铺在桥墩四周，解决了偏载问题。”董宝虎说，建设团队融合了数控液压、自动化检测和物联网等技术，创新工艺工法，相继破解海域深厚软基超深超宽基坑防渗止水等世界级共性难题，于今年6月完成东人工岛主体结构施工。
如今，两座人工岛已成深中通道新地标。未来，经东人工岛，可东往惠州、深圳龙岗区，西往中山、珠海，北往广州、东莞，南往深圳前海、香港方向，让深中通道真正成为粤港澳大湾区枢纽工程。
“风中引线”
海面30层楼高处，超大跨径大桥破多项纪录
远远望去，伶仃洋大桥以雄伟之姿，凌空架设于伶仃洋主航道上。
桥的上游，是华南地区最大的集装箱干线港口广州港，国际集装箱航线多达130多条，日均4000多艘次船舶在桥面下的伶仃洋上航行，未来还要满足30万吨散货轮和3万标箱集装箱船的通航需求。
繁忙的通航需求，对大桥的通航净高提出要求。为此，伶仃洋大桥采用主跨1666米的世界最大跨径全离岸海中悬索桥方案，桥面距离海平面高达91米，相当于30层楼高，通航净高达到76.5米。广东交通集团深中通道管理中心工程师陈焕勇说：“广州港出海主航道通航净宽是1520米，再考虑主塔承台、防撞设施和航道标志等结构物宽度，我们采用了1666米超大跨径桥梁。”
珠江口水域开阔，强台风频发，如此高的大桥，如何抗风？
“我们组织多所高校和科研机构，开展了3年多的抗风研究，研发出了新型组合气动控制技术，大幅提升大跨径钢箱梁悬索桥抗风性能。”陈焕勇说，新技术方案将大跨径钢箱梁悬索桥的临界颤振风速从世界公认的70米/秒，提升到88米/秒，“可抵御17级台风”。
站在桥面上看，高大的主塔如两扇大门，“门柱”稳稳扎入海底。深中通道管理中心总工程师办公室副主任金文良介绍，伶仃洋大桥钢结构用钢量约8.5万吨，相当于两座国家体育场“鸟巢”的用钢量，而要拉起如此重的桥梁，需要建设两座足够高大的桥墩，牵引拉力足够大的主缆。
两座主塔高270米，相当于90层楼高，是目前世界上最高的海中桥梁主塔。东、西两座主塔上方的白色主缆，直径1.06米，由2.5万余根直径6毫米的钢丝组成，每根主缆缆力都超过10万吨，相当于能同时承受3艘中型航母的重量。“每一根细小的钢丝都能吊起3辆小汽车。”金文良说，这是我国自主研发的2060兆帕镀锌铝钢丝，也是目前国内强度等级最高的悬索桥主缆钢丝。
“海底绣花”
“从0到1”，打造6.8公里、双向八车道的海底隧道
刚刚贯通的海底隧道中，各种施工车辆来回穿梭，建筑工人正有条不紊地“精装修”。
为适应海底隧道超宽、变宽、深埋、大回淤技术特点，建设团队创新性提出了钢壳混凝土沉管隧道新型结构。这种结构在世界上是首次大规模应用，国内更是面临全产业链空白。
这条长达6.8公里、双向八车道的海底隧道中，长5035米的钢壳混凝土沉管隧道成了深中通道难度最大的工程。
“2018年，我们组织团队去国外调研学习沉管隧道建设，对方既不让我们靠近，也不准许拍照，结果什么都没学到。但现在我们造出了整体水平远优于国际同行的工程，而且是100%自主知识产权。”金文良感慨。
“从0到1”，开始研发。深中通道管理中心组织国内多家高校、科研院所、施工设计单位等，针对沉管隧道建设开展全产业链系统性攻关，相继攻克了钢壳制造、自密实混凝土制备、管节浇筑、检测及浮运安装等难题，研发了智能制造生产线，并创新研发沉管浮运安装一体船，革新巨型管节浮运安装工艺，浮运安装速度及精度创纪录。
沉管隧道由32个管节加一个最终接头组成，沉入30多米以下的深海软土层里，车辆相当于在沉管中通行。“每节标准管节长165米、重约8万吨，在深水下严丝合缝地首尾相接，难度很大。”深中通道管理中心主任、总工程师宋神友说，沉管安装无异于在海底穿针绣花，“一旦定位不准或精度不足，造成管节安装偏差过大，工程就得全部暂停”。
如何让这些大家伙“服服帖帖”地“找”到自己的位置？
2020年6月，建设方专门研发的世界首艘沉管浮运安装一体船“一航津安1”号正式启用。重达2万吨的“一航津安1”号抱着8万吨重的沉管，徐徐前进，航行近50公里进入指定海域，开始毫米级精准安装。“我们在船上的测量塔上装置了北斗卫星天线，利用北斗导航系统对沉管进行差分定位。”中交一航局深中通道项目部常务副总工程师宁进进说。
为了给沉管打造“舒适”的沉放基床，深中通道建设方研发了先进的沉管隧道基槽碎石整平船“一航津平2”号。“这条船就像是一台水下‘3D打印机’，铺设的碎石层平整度可以控制在正负4厘米内。”宁进进说。
眼下，深中通道的建设者们正在为2024年建成通车全力冲刺：消防救援基地、营运管养中心等房建工程已经启动，机电及附属工程的建设如火如荼，伶仃洋大桥桥面铺装工作也在紧锣密鼓地进行……
（朱嘉豪参与采写）
版式设计：汪哲平
《 人民日报 》（ 2023年11月29日 02 版）
分享让更多人看到
推荐阅读
- 首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛在京举办
- 人民网北京11月28日电 （记者栗翘楚）11月28日，首届中国国际供应链促进博览会开幕式暨全球供应链创新发展论坛在北京成功举办。 印度尼西亚总统佐科、乌拉圭总统拉卡列，世界贸易组织总干事伊维拉、联合国贸易和发展会议秘书长格林斯潘、世界知识产权组织副总干事王彬颖、国际贸易中心执行主任汉密尔顿、国际商会秘书长丹顿，英中贸易协会主席古沛勤，中国人保集团董事长王廷科等在首届链博会开幕式暨全球供应链创新发展论坛上发表致辞，来自世界90多个国家、地区和国际组织的政商学等各界代表1100多人出席开幕式。…
- 评论
- 关注