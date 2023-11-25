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我国发布共建“一带一路”未来十年发展展望

记者 刘坤
2023年11月25日08:27 | 来源：光明日报
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原标题：我国发布共建“一带一路”未来十年发展展望

　　 11月24日，推进“一带一路”建设工作领导小组办公室发布了《坚定不移推进共建“一带一路”高质量发展走深走实的愿景与行动——共建“一带一路”未来十年发展展望》（以下简称《展望》）。当天，国家发展改革委、外交部、商务部等部门有关负责人介绍了《展望》有关情况。

　　 十年来，在国内外各方携手努力下，共建“一带一路”落地生根、蓬勃发展，已成为开放包容、互利互惠、合作共赢、深受欢迎的国际公共产品和国际合作平台。

　　 十年扬帆再起航。

　　 国家发展改革委区域开放司司长徐建平介绍，《展望》提出了未来十年共建“一带一路”的发展思路、原则理念、发展目标、重点领域，以及发展路径和举措等。

　　 在发展思路上，主要是“5个统筹”，即统筹继承和创新，统筹政府和市场，统筹双边和多边，统筹规模和效益，统筹发展和安全。在原则理念上，主要是“3个坚持”，即坚持共商共建共享、坚持开放绿色廉洁、坚持高标准惠民生可持续的重要指导原则。在发展目标上，主要是“5个目标”，即互联互通网络更加畅通高效，各领域务实合作迈上新台阶，共建国家人民获得感、幸福感进一步增强，中国更高水平开放型经济新体制基本形成，人类命运共同体理念日益深入人心。在重点领域上，主要是“6个方面”，即政策沟通、设施联通、贸易畅通、资金融通、民心相通和绿色、数字、创新、健康等新领域合作。

　　 “展望未来，共建‘一带一路’发展前景无比光明。我们将统筹推进基础设施‘硬联通’、规则标准‘软联通’以及与共建国家人民‘心联通’，积极拓展合作新领域，着力拓展共建‘一带一路’合作的深度和广度，推进共建‘一带一路’高质量发展不断取得新成效。”徐建平说。

　　 《展望》提出，未来十年，中国愿与各方，进一步深化共建“一带一路”合作，携手促进全方位多领域互联互通，为世界和平与发展注入更大能量。

　　 外交部国际经济司副司长郭学军介绍，中国将同各方合作建设更加紧密的互联互通伙伴关系，构建“一带一路”立体互联互通网络。坚持绿色丝绸之路引领、数字丝绸之路赋能，在绿色基建、绿色能源、绿色交通、绿色金融等领域深化合作，实施“一带一路”科技创新行动计划，推动人工智能合作等。

　　 “我们将继续坚持行动导向，加强务实合作，继续完善‘一带一路’国际合作架构。”郭学军说，中国将继续加强以高峰论坛为引领，以双边、三方、多边合作机制为支撑的复合型国际合作，同步推进发展政策沟通、发展规划对接、发展项目合作。

　　 商务部综合司副司长周中国介绍，共建“一带一路”倡议提出十年来，中国同各方合作伙伴一道，务实推动“一带一路”经贸合作，收获了实打实、沉甸甸的成果，有力促进了全球开放合作，实现了各国互利共赢，为高质量共建“一带一路”提供了有力支撑，为开放型世界经济建设作出了积极贡献。

　　 周中国表示，今后将努力提升贸易合作质量，不断优化贸易商品结构，积极扩大优质商品进口，促进贸易均衡发展。推动贸易新业态新模式发展，建设“丝路电商”合作先行区，办好全球数字贸易博览会，培育外贸发展新动能。进一步提升中欧班列过境能力和运行效率，加快国际陆海贸易新通道建设，更好促进贸易畅通。

　　 为提升双向投资水平，在吸收外资方面，将推动全面取消制造业领域外资准入限制措施，高标准建设自贸试验区、自由贸易港，打造“投资中国”品牌。在对外投资方面，积极拓展合作领域，与更多国家商签绿色发展、数字经济等领域投资合作协议。

　　 为提升项目建设效益，将统筹推进标志性工程和“小而美”民生项目。标志性工程方面，推动对外承包工程提质增效，构建“一带一路”立体互联互通网络。“小而美”民生项目方面，聚焦环保、农业、卫生、教育等领域，鼓励企业优先实施惠民生项目，着力提升当地民众的获得感、幸福感。

　　 周中国表示，今后将努力提升平台机制功能，充分发挥重要平台的“窗口”作用，继续办好进博会、广交会、服贸会、消博会、投洽会等重大展会，支持更多共建国家参展。充分发挥各类机制的“桥梁”作用，与共建国家建立更多贸易畅通工作组、投资合作工作组，促进深层次对接沟通。

(责编：孙红丽、李楠桦)
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