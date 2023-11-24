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业界：聚焦数据安全 助力智能网联汽车产业高质量发展

2023年11月24日16:52 | 来源：人民网
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人民网北京11月24日电 （记者栗翘楚）11月22日，“2023年车联网（智能网联汽车）产业安全发展论坛”在雄安新区成功举办，本次论坛以“智绘汽车雄略，共筑安全发展”为主题，以车联网、密码应用、数据安全等为切口，汇集行业同商共讨安全发展解题新思路，助力汽车产业高质量发展。

“我国车联网产业既面临智能网联发展优势再扩大的历史机遇，同时也存在商业化、规模化应用等诸多风险挑战。”中汽中心党委书记、董事长安铁成表示，基于车联网、智能网联汽车等关键要素的新型交通生态系统，是汽车产业落实“制造强国”和“网络强国”战略的重要推手。

雄安新区党工委副书记、管委会副主任李涛表示，雄安新区围绕通信、道路、智能交通等方面开展基础设施建设，具备良好的车联网产业发展基础。

俄罗斯工程院外籍院士、清华大学教授吴建平指出，自动驾驶将有效减少交通事故，提高道路通行能力，未来汽车、交通等行业仍需加强道路设施管理、车辆准入、交通控制等机制建设，推动自动驾驶与智慧交通协同发展。

中汽数据有限公司总经理冯屹表示，智能网联汽车产业发展生态环境正在不断优化完善，为下一步智能网联产品规模应用带来新的契机。

此外，中汽中心首席专家、中汽数据有限公司副总工程师张亚楠发布了中汽信息安全研究中心系列研究成果，包括“2023年车联网网络安全十大风险”和“五大领域车联网网络安全技术攻关及应用成果”，并希望基于共性研究成果的发布，助力提升车联网安全防护效力，加强汽车产业网络安全保障水平。

(责编：申佳平、高雷)
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