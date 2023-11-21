人民网北京11月21日电 （记者杜燕飞）钢铁行业是国民经济的基础性、支柱型产业。当前，受国内外需求形势变化影响，钢铁行业正逐步迈入减量提质的深度调整期。数据显示，今年前三季度，我国粗钢产量为7.95亿吨，同比增长1.7%；折合粗钢表观消费量为7.31亿吨，同比下降1.5%。前三季度，中国钢铁工业协会重点统计钢企利润总额为621亿元，同比下降34.11%。行业经营效益同比下滑，企业经营压力不断增大。

今年8月，工信部等七部门印发的《钢铁行业稳增长工作方案》指出，实施技术创新改造行动，激发高质量发展新动能。包括加快推动技术装备高端化升级、绿色低碳改造、数字化转型智能化升级以及支持引导电炉钢有序发展。

“钢铁行业必须把握以绿色化、数字化为特征的新一轮科技革命和产业变革方向，加大科技创新力度，强化技术攻关，增强创新协同，为加快建设制造强国、质量强国做出新贡献。”中国金属学会理事长张晓刚在2023（第十二届）钢铁技术经济论坛上表示，要聚焦培育新质生产力，赋能产业转型升级；推动卓越运营体系建设，实现产品质量高端化、生产过程集约化、生产效益最大化，向科技要效益，从前沿找发展，让科技创新从“关键变量”转化为高质量发展“最大增量”。

冶金工业规划研究院院长范铁军表示，钢铁行业要坚持以科技创新为抓手，大力推动创新创效，将“外延型”经济增长方式转为“内涵型”增长模式，提高全要素生产率。加强成本控制，利用技术升级实现以生产高端产品为引领的创新，成为真正以科技创新为驱动的企业，不断激发发展活力，进一步提高盈利能力和可持续发展水平。

“加强科技创新和科技成果转化是钢铁行业实现高质量发展的战略支撑。”中国金属学会常务副理事长田志凌表示，降本增效提高竞争力、保障经济性是钢铁行业保持平稳健康运行的重要基础。随着钢铁行业降本空间的收窄，科技降本成为主要手段。从钢铁工业科技创新发展趋势看，差异化精品高效化、极致能效及低碳化和智能协同定制化是钢铁行业转型升级高质量发展的三个主要技术路径，也是推动科技降本的主要路径。

中国钢研科技集团有限公司副总工程师于月光认为，要加快钢铁产业核心技术攻关和共性技术研发，加大力度推动钢铁产业绿色化生产工艺创新，推动钢铁行业数智化转型，推动政产学研用协同创新，持续提升钢铁高端产品供给能力。

范铁军表示，要以创新保安全，统筹推进“补短板、锻长板”，集中力量攻克一批“卡脖子”钢铁材料和核心技术，并通过前瞻性、原创性的创新成果提升产品开发、产业升级的先发优势和后续劲头，实现产品高端化。要以创新促发展，开展共性技术的协同研发，谋划并部署一系列探索性、突破性的研发项目，大力推进成熟先进技术的工程化实践，从而推动行业技术进步和能力水平提升。要以创新助转型，促进低碳冶炼、轻冶金等关键共性技术研发、中试、工程推广应用，从深挖降碳潜力、技术经济性角度持续优化和完善新工艺新技术；将智能传感器、第五代移动通信、物联网、工业互联网、人工智能、数字孪生、大数据与云计算等智能化技术融入钢铁制造和运营决策过程中，全面培育钢铁发展新动能。

(责编：杨曦、高雷)

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