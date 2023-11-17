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首届链博会即将开幕 首批国际展品已顺利进馆

2023年11月17日08:53 | 来源：人民网
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人民网北京11月17日电 （车柯蒙、皇甫万里）首届中国国际供应链促进博览会（以下简称首届链博会）即将于11月28日开幕，11月16日上午，首批国际展品已经进馆。

记者从中国国际展览中心集团有限公司了解到，来自美洲的首批国际展品已于11月16日进入中国国际展览中心（顺义馆）。

链博会是全球首个以供应链为主题的国家级展会，由中国贸促会主办、中展集团承办。首批国际参展展品顺利进馆，标志着首届链博会主会场展品进馆布展工作正式展开。

据悉，首届链博会的国际参展商比例达25%。为提高国际参展商的参展热情，充分达到境外展品的展览展示效果，链博会运输组积极做好展前准备工作。记者了解到，运输组与北京会展中心海关多次对现有政策层面的申报和通关难点、重点进行研讨，推动《北京海关关于支持首届中国国际供应链促进博览会便利措施》出台，确保首届链博会期间境外展品通关顺畅。针对有需求的国际参展商，为解决其境外运输不畅或发运困难，运输组联系境外运输代理，解决从展商工厂到展位的“门到门”一站式全程物流服务，确保展商展品展出省心、放心、安心。

(责编：王连香、吕骞)
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