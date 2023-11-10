人民网上海11月10日电 （记者许维娜）11月5日至10日，第六届中国国际进口博览会（以下简称进博会）在上海举办。期间，如新大中华高级副总裁暨北京首席代表、中国国际商会副会长、中国外商投资企业协会副会长李潮东做客《人民会客厅·进博时刻》表示，进博会不仅是全球首个以进口为主题的国家级展会，更是展示中国对外开放、与世界融合的重要平台。如新将坚定扩大在华投资的战略目标，与中国经济共同发展，共享中国机遇。

“从本届进博会参展国家和企业数量的增长来看，这一现象充分证明了中国在改革开放和扩大开放方面的决心。”李潮东表示，这意味着中国在改革开放的道路上，为世界打开大门的道路上，与世界共融、共同发展的道路上，向着构建人类命运共同体的目标不断迈进。

李潮东介绍，在过去的45年里，已有超过112万家外资企业在中国投资并落地生根，累计投资额接近20万亿人民币。这一现象表明，全球各国企业都看好中国市场的发展机遇，并看到中国政府愿意与全球共享中国发展成果。

他还表示，今年是如新中国20周年，也是如新第三次走入进博会。凭借在美丽健康领域深耕多年的经验，如新深刻感受到全球科技技术、生产方式的巨大变化，数字化与科技创新正在重塑世界。同时，作为中国改革开放和营商环境不断改善的受益者，如新在中国市场的业绩也在稳中向好。“事实证明，中国开放的大门越开越大。外资企业搭上中国发展的列车，分享了中国市场的红利，实现了自身更好的发展，呈现了双赢的局面。”

(责编：王连香、高雷)

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