王绍绍

小桥流水、桨声舟影，共赴乌镇“十年之约”，绘就数字发展新图景。2023年世界互联网大会乌镇峰会将于11月8日至10日举行，世界目光聚焦乌镇峰会，共话互联网发展的最新成果。

十年积淀，十年跨越，从人工智能、算力网络，到网络安全、数据治理，数字之光照进江南水乡。当前，新一轮世界科技革命和产业变革方兴未艾，世界互联网大会乌镇峰会正不断扩大全球网络空间“朋友圈”，积极搭建交流合作平台，着力促进数实融合，用新动能推动新发展。

11月7日上午，2023年世界互联网大会“互联网之光”博览会在浙江乌镇开幕。人民网记者 叶宾得摄

十年创新求变 前沿技术引领融合发展

当前，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术深刻变革，产业数字化、智能化、绿色化转型不断加速，智能产业、数字经济蓬勃发展，极大改变全球要素资源配置方式、产业发展模式和人民生活方式。

前沿技术创新为我国经济的高质量发展增添成色。十年间，乌镇成为了互联网技术快速发展、数字文明不断演进的见证者、参与者，“互联网+”催生了新产业、新业态、新模式，给人们的生活带来了巨大改变。

位于嘉兴桐乡的新凤鸣5G工厂中，不同类型的智能机器人在生产流水线上各司其职，完成各项加工步骤。智能巡检机器人来回走动、自动落筒机器人负责取货、智能移动车进行搬运......在“机器工人”的助力下，传统工厂插上了数字化的翅膀，为工业发展注入源源不断的动力。

数实融合，为中国经济发展塑造发展新动能、新优势。《数字中国发展报告（2022年）》显示，2022年我国数字经济规模达50.2万亿元，总量稳居世界第二，同比名义增长10.3%，占国内生产总值比重提升至41.5%。

坐落于京杭大运河北岸，桐乡“乌镇之光”超算中心作为浙江省新一代全功能智能超算中心，其峰值算力位居全球前10。服务于国家级的大科学、大系统和大工程类应用，“乌镇之光”为数字中国建设保驾护航。

中国工程院院士、世界互联网领先科技成果专家推荐委员会中方主任邬贺铨表示，数字经济时代，算力已经成为拉动经济增长的核心引擎，如宽带化之类的发展，最终都体现为对算力的需求。算力网、大型数据中心，以及支撑数据中心互联的数据中心互联技术，这些都将促进信息技术的发展。

十载互联互通 拥抱数字时代无限未来

当今世界，已迈入数字时代。智能化、互联化、分布式、数字化已成为数字未来的发展趋势。数字基础设施赋能传统行业数字化转型，带来更多发展机遇。

因时而进，因势而新。以5G、光纤宽带、工业互联网、数据中心等为代表的数字新基建取得快速发展，我国建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。数据显示，截至2023年9月底，我国5G基站总数达318.9万个，覆盖所有地级市城区、县城城区，每万人拥有5G基站数达22.6个。

数字基础设施的支撑，让更多人共享“数字红利”。十年峰会拥抱数字化生活，人民在数字时代的获得感、幸福感与日俱增。

乌镇互联网医院实现了大量诊前、诊治工作在互联网上完成，“智慧医疗”探索不断发展；嘉兴市的无人驾驶收割机在设定好路线后，在田间地头自动走位收割，解放收稻期的田间作业人力；坐进乌镇街头的无人驾驶车，点击面前的平板电脑即可进入自动驾驶模式......智慧应用场景全面铺开，数字技术辅助生产生活的方方面面，智慧化应用助力城市发展，点亮美好生活。

十年间，我国生活数字化服务能力不断提升，同时也建立了良好的数字安全生态。在数据治理领域，我国数据安全保护能力不断提升，数据治理效能不断增强，数字安全理念得到有效传播。中小微企业的数字安全能力不断提升，数字化发展得到更全面保障。

今年，是世界互联网大会乌镇峰会的第一个十年。乌镇峰会通过会议论坛和“携手构建网络空间命运共同体精品案例”发布展示、世界互联网领先科技成果发布、“互联网之光”博览会、“直通乌镇”全球互联网大赛等重要活动，为增强全球经济发展提供了新动力。

共赴十年之约 构建网络空间命运共同体

2023年乌镇峰会将以“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”为主题，广邀全球各界代表齐聚乌镇，推动构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间。

互联网是人类社会发展的重要成果，是人类文明向信息时代演进的关键标志。随着新一轮科技革命和产业变革加速推进，互联网让世界变成了“地球村”，国际社会越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体。发展好、运用好、治理好互联网，让互联网更好造福人类，是国际社会的共同责任。

今年9月26日，国务院新闻办公室发布的《携手构建人类命运共同体：中国的倡议与行动》白皮书提出，面对混乱失序的网络空间治理，中国提出构建网络空间命运共同体。积极参与联合国网络安全进程，支持联合国在网络空间全球治理中发挥核心作用。举办世界互联网大会，成立世界互联网大会国际组织，为全球互联网共享共治搭建平台。

构建网络空间命运共同体，为网络空间全球治理贡献中国智慧、中国力量。走出乌镇、走向世界，世界互联网大会凝聚共识，搭建平台，推动构建网络空间命运共同体的主张不断深入人心。

中国现代国际关系研究院科技与网络安全研究所执行所长李艳表示，以“构建网络空间命运共同体”为主旨，中国积极搭建国际平台“世界互联网大会”，致力于凝聚共识，促进交流，推进合作，既是对国际社会普遍关切的回应，更是对未来网络空间发展的中国贡献。

应十年之约，奔赴数字未来。在小桥流水、白墙黛瓦间，千年古镇已注入现代互联网之力。世界互联网大会将聚焦互联网衍生出的数字世界，共绘数字合作美好愿景。

(责编：陈键、吕骞)

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