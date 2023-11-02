中央金融工作会议10月30日至31日在北京举行。会议总结了党的十八大以来金融工作，分析了金融高质量发展面临的形势，部署了当前和今后一个时期的金融工作。此次会议有哪些新提法、新布局？传递出了我国金融发展的哪些脉络？对我国推动高质量发展有哪些影响？对此，人民网邀请监管人士、行业专家一起，围绕会议进行分析解读，聚焦高质量金融服务“路线图”。

人民网北京11月2日电 （黄盛）金融是国民经济的血脉，是国家核心竞争力的重要组成部分。10月30日至31日，中央金融工作会议在北京举行。会议强调，要加快建设金融强国，全面加强金融监管，完善金融体制，优化金融服务，防范化解风险，坚定不移走中国特色金融发展之路，推动我国金融高质量发展，为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。

多位业内人士向人民网财经表示，此次中央金融工作会议明确了当前和今后一个时期，做好金融工作必须坚持和加强党的全面领导，以加快建设金融强国为目标，以推进金融高质量发展为主题，以深化金融供给侧结构性改革为主线，以金融队伍的纯洁性、专业性、战斗力为重要支撑，以全面加强监管、防范化解风险为重点，并坚定不移走中国特色金融发展之路，加快建设中国特色现代金融体系，不断满足经济社会发展和人民群众日益增长的金融需求，不断开创新时代金融工作新局面。

明确建设金融强国目标

建设中国特色现代金融体系

金融安全是国家安全的重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。

此次中央金融工作会议提出的“加快建设金融强国”备受关注。中国人民银行货币政策司司长邹澜向人民网财经表示，将不折不扣落实中央金融工作会议要求，深刻把握金融工作的政治性、人民性，加快建设金融强国，推进金融高质量发展，坚定不移走中国特色金融发展之路，实施好稳健的货币政策。坚持党中央对金融工作的集中统一领导，把党的领导贯彻到金融工作各领域、各环节。

国家外汇管理局外汇研究中心主任丁志杰向人民网财经表示，在当前世界之变、时代之变、历史之变的“十字路口”，中央金融工作会议的召开为继续坚定不移走好中国特色金融发展之路指明了方向。必须坚持金融工作的政治性、人民性，紧扣中国式现代化的本质要求，坚持党的领导，站稳人民立场，确保金融工作始终沿着正确方向前进。同时要不断提升金融工作的专业性，打造具有国际竞争力的金融业，从金融大国走向金融强国。

也有业内人士向人民网财经表示，会议对金融工作在国家整体战略中的地位进一步提级。同时，金融强国提出后，金融工作上升为国家发展的新高度。这是党中央在综合研判当前发展阶段之后作出的精准定位，并在防控金融风险、维护金融安全方面，在方向指引上具有重要的稳定器意义。

中国民生银行首席经济学家温彬向人民网财经表示，当前世界格局下，加快建设金融强国可谓时代的呼唤。改革开放以来，我国经济实力不断增强，GDP跃升世界第二；科技创新成果丰硕，国际专利授权量全球领先，重大基础研究不断突破。在经济强国和科技强国背后，我国金融却“大而不强”，不仅与经济和科技实力不匹配，与我国作为全球最大的银行体系，第二大保险、股票和债券市场的规模地位不匹配。因此，温彬认为，建设金融强国，必须要建设中国特色现代金融体系。从欧美等发达国家“金融强国”的特征来看，既包括开放的金融市场、丰富的金融产品、完善的金融基础设施等要素，也有国际金融规则制定权等。

温彬表示，建设中国特色现代金融体系，需要更加突出以人民为中心、以服务实体经济为宗旨，以服务实现中国式现代化为目标，需要提供高质量的国际金融产品，数字化的金融基础设施，为维护国际金融体系稳定，促进各国实体经济发展，实现人类命运共同体作贡献。

深化金融供给侧结构性改革

提升金融服务高质量发展能力

多位业内人士表示，作为关乎改革方向和政策定调的我国金融系统最高规格的会议，此次中央金融工作会议的召开，为我国下一阶段的金融改革发展指明了方向。

中国人民银行宏观审慎管理局局长李斌向人民网财经表示，中央金融工作会议的召开，体现了党中央对金融工作的高度重视，会议对未来一段时期做好金融工作做出全面部署。深化金融供给侧结构性改革是本次会议部署的一项重要任务，也是提升金融服务实体经济和高质量发展能力的一条主线。

“深化金融供给侧结构性改革，核心是强化金融服务实体经济和以人民为中心这一根本，通过改革、调整和优化金融供给体系，为实体经济发展提供更高质量、更有效率、更加安全的金融服务。”李斌认为，要加强金融宏观调控，为高质量发展营造良好的货币金融环境；推动金融机构改革，促进规范健康发展，提升服务实体经济能力；促进金融市场发展，优化融资结构体系，改善金融服务效率；扩大金融高水平开放，提升金融服务跨境贸易和投融资水平；坚持市场化法治化改革方向，不断优化金融生态，提升金融供给的质量和可持续性。

服务经济高质量发展，也需要不断发力健全资本市场功能。中国证监会市场监管一部主任张望军表示，围绕提高直接融资比重的战略任务，要健全多层次资本市场体系，聚焦支持高水平科技自立自强关键目标，推动股票、债券、期货市场协调发展；还要发展多元化股权融资，支持上海、深圳证券交易所建设世界一流交易所，高质量建设北京证券交易所，引导私募股权创投基金投早、投小、投科技。

此外，张望军还表示，证监会将持续完善发行、上市、交易、并购重组、退市等基础制度，推动资本市场基础制度更加完善、更加定型，增强中国特色现代资本市场的竞争力和普惠性；还将大力推进投资端改革，吸引中长期资金入市。

也有业内人士表示，接下来要继续以扩大内需、提振信心为重点，加快经济良性循环的恢复与加速，为“由大到强”金融高质量发展转型提供良好的经济“土壤”。

(责编：王震、吕骞)

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