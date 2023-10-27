本报酒泉10月26日电 （记者刘诗瑶、谷业凯）据中国载人航天工程办公室消息，北京时间10月26日11时14分，搭载神舟十七号载人飞船的长征二号F遥十七运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射，约10分钟后，神舟十七号载人飞船与火箭成功分离，进入预定轨道，航天员乘组状态良好，发射取得圆满成功。

此次任务是我国载人航天工程进入空间站应用与发展阶段的第二次载人飞行任务，是工程立项实施以来的第三十次发射任务，也是长征系列运载火箭的第493次飞行。

神舟十七号载人飞船入轨后，于北京时间10月26日17时46分，成功对接于空间站天和核心舱前向端口，整个对接过程历时约6.5小时。

在载人飞船与空间站组合体成功实现自主快速交会对接后，神舟十七号航天员乘组从飞船返回舱进入轨道舱。

北京时间10月26日19时34分，神舟十六号航天员乘组顺利打开“家门”，欢迎远道而来的神舟十七号航天员乘组入驻“天宫”。随后，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮和神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林拍下“全家福”，共同向全国人民报平安。

后续，两个航天员乘组将在空间站进行在轨轮换。其间，6名航天员将共同在空间站工作生活约4天时间，完成各项既定工作。

在空间站工作生活期间，神舟十七号航天员乘组将进行多次出舱活动，开展涉及微重力基础物理、空间材料科学、空间生命科学、航天医学、航天技术等领域的大量空间科学实（试）验，完成舱内外设备安装、调试、维护维修等各项任务。

《 人民日报 》（ 2023年10月27日 01 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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