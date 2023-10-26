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2023年冬航季来临 大兴机场每日计划航班约966架次

2023年10月26日20:13 | 来源：人民网
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人民网北京10月26日电 （记者乔雪峰）记者从大兴机场获悉，10月29日，大兴机场将正式进入2023年冬航季。本年度冬航季将持续至2024年3月末，大兴机场将充分做好旅客服务、航班运行各项保障，陪伴旅客美好出行。换季期间，请旅客及时关注航班时刻更新动态。

大兴机场航空业务部副总经理王强接受记者采访时表示，按照计划，本次换季后大兴机场每日航班约966架次，其中国内航班约885架次，国际及港澳台地区航班约65架次，旅客在大兴机场出行将享受多项“暖冬”服务。

王强表示，进入2023年冬航季，大兴机场将会加密季节性航线。国内方面，本次换季大兴机场国内通航点预计达129个，其中新增湘西、运城、九华山、黄岩、西昌等地，海口、三亚、珠海、哈尔滨等季节性航线加密显著，多家航司在大客流热门航线上将使用宽体客机执飞。国际及港澳台地区方面，换季后共有21家航司计划在大兴机场运营29条国际及港澳台地区航线。

为了确保航空器起降滑行的安全，场道除雪历来都是飞行区冬季航班保障的重中之重。“大兴机场目前已经做好了开展除雪作业的充分准备，参与除雪保障人员及除雪车辆准备充足，满足今年冬季的除雪需求。” 大兴机场飞行区管理部场务管理主管刘雯告诉记者，为应对冰雪天气，保障人员将按照跑道组、滑行道组和机坪组分区同步开展除雪作业。同时，道面除冰液和融雪剂的储备量充裕，确保冬季运行平稳有序，保障航班安全高效运行。

进入冬航季，大兴机场还将会开展多项“暖冬”服务。冬航季，大兴机场充分准备人员、设施设备、机场热线线路等服务资源。大兴机场航站楼管理部业务经理周拓表示，目前，大兴机场正在有序开展冬季供暖设备维保作业，在供暖前，大兴机场将在旅客主要流程、主要动线等重点区域加强温度检查，以加送新风、优化控制策略等方式，提升航站楼环境舒适性。

据周拓介绍，每年10月1日至次年3月1日，大兴机场还为飞往南方的老年人、孕妇等特殊群体旅客免费提供冬衣寄存服务，待旅客返程后，机场大使将会把衣物为旅客送至登机口，带来温暖心意。

此外，由于换季期间昼夜温差较大，夜间指廊管家加强巡视频次至每个小时一次，主动识别老年人、孕妇、母婴等特殊群体旅客并发放毛毯。同时，将继续优化爱心手环、“乡音伴行”“指廊管家”“首乘旅客”等特色服务。

(责编：杨曦、高雷)
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