人民网记者 杨义 许维娜 吴思萱 唐嘉艺 韦衍行 张若涵

丝路绵延连山海，与时偕行聚人心。2023年是共建“一带一路”倡议提出十周年。作为21世纪海上丝绸之路的自然延伸，拉美是“一带一路”建设不可或缺的重要参与方。日前，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动实地走访阿根廷、乌拉圭、智利3个国家，对“一带一路”建设“五通”举措及新领域合作取得的丰硕成果进行了系列报道。

穿过太平洋海岸，越过安第斯山脉。“虽然跨越重洋，但与中国的合作还要扩展。”这是记者连日来在采访中听到最多的一句话。

“提供职业发展机会”“传授多项实用技能”“促使当地年轻人更愿意留在家乡”……10年来，从宏观愿景到清晰轮廓，共建“一带一路”诸多“双赢”能源项目在拉美多国生根开花。

在阿根廷北部海拔4060米的胡胡伊高查瑞高原上，一排排整齐的蓝色光伏发电板在阳光照耀下，显得格外醒目。这是由中企承建的高查瑞300兆瓦光伏发电项目，项目并网发电后，极大地缓解了当地10万户的用电问题，高峰时还为当地提供1500个就业岗位。

在智利，中企参与了该国首条高压直流输电线路的建设准备工作。这条总长约1350公里的输电线路将成为中智两国共建“一带一路”倡议的重要成果，为该国的绿色发展提供有力支持。

在乌拉圭，两国企业签署了500千伏输变电环网闭合项目，成为建交以来中国企业在乌拉圭中标的最大基建项目和“一带一路”框架下的首个双边大型成套项目。通过该项目，乌拉圭将获得大量的清洁能源，这对于当地的发展具有重要的战略意义。

十年磨一剑。伴随高质量共建“一带一路”的推进，这些绿色互联互通的故事就此展开，中拉合作势不可挡。

设施联通

阿根廷山区作别缺电的历史

高查瑞光伏电站项目业主马丁向记者介绍光伏板使用情况。人民网记者 张若涵摄

从细流淙淙到潮平岸阔，发展的长河浩浩汤汤，一路奔腾。

如今，在广泛凝聚能源合作共识的基础上，在共建“一带一路”倡议下，实打实的设施联通使能源互利合作走向深入，让不同国家、地区间连接得更加紧密。

作为全球最大的清洁能源市场和装备制造国，中国贡献了全球70%以上的光伏产能和60%的风电产能，有力促进了全球可再生能源成本下降。这也为众多发展中国家带来了历史性的变革，创造了许多“首次”现象，这种现象也在拉美国家发生着。

电力短缺曾经是阿根廷胡胡伊省高查瑞地区居民的一大困扰。如今，中国清洁能源建设者跨越万里之遥汇聚于此，将太阳的能量转化为光明，点亮了这里的万家灯火。

这是中国提出共建“一带一路”倡议后，中阿两国元首见证签署的首个在阿根廷开花结果的项目；也是阿根廷首个使用中国“优买”贷款、采用世界先进光伏发电技术以及高海拔建设经验的项目。

记者实地体验到，前往高查瑞光伏电站的山路蜿蜒崎岖。在这片海拔超过4000米的南美洲脊梁安第斯山区，来自中国的建设者们踏过陡峭艰险，笑对风沙干旱，日夜繁忙。

在现场，记者看到，这片干旱型高原荒漠，植被覆盖率低，风沙活动频繁，自然环境较差。这些都给项目的顺利实施带来挑战。

“阿根廷作为距离中国最远的国家之一，项目建设所需的设备和物资主要通过海运方式从中国出口至项目现场。在项目施工和运维实施期间，随处都可以看到不舍昼夜奋斗与付出的身影。”上海电建项目部管理人员回忆道。

挑战的复杂性不仅限于此。“为了维护当地生态环境的完整性，政府环境部门代表、项目业主、监理、设计公司和技术顾问在环保理念的指导下多次深入沟通与协调。”上海电建驻阿根廷项目代表杨继兵表示，这些努力确保了各技术环节的顺利衔接和有序推进，从而有效地保护了当地的生态环境。

变化还在持续。记者从采访中了解到，为满足基建材料运输需求，电站已修建平整道路，有效改善了附近村落的交通状况。附近村民在经过专业培训后，掌握了固定桩基和光伏组件安装等技能，从而有了稳定的收入来源。

“该项目的最重要之处在于，它结束了胡胡伊省一直依赖其他省份购电的历史，实现了电力的自给自足。”时任中国电建阿根廷分公司总经理涂水平在接受记者采访时表示，这对于当地的电力供应和经济发展具有重大意义。

涂水平介绍，高查瑞光伏电站是中国进出口银行的“优买”项目。该项目由中国人、西班牙人和当地人组成的联合管理团队负责，将项目划分为多个分包任务，分别交由当地有优势的团队实施。

他强调，上述合作模式符合第三方市场合作的方向，充分整合了中国企业的技术、业绩优势和西班牙团队的文化、语言优势，还充分利用了当地公司在沟通和劳工管理方面的长处。由于双方合作模式顺利实施，该项目取得了较大成功。

上海电建董事长蒋林弟拜访胡胡伊省省长莫拉雷斯、新当选的下一任省长卡洛斯以及胡胡伊能矿公司总裁菲利普和高查瑞光伏公司负责人威利。受访方供图

目前，阿根廷胡胡伊省高查瑞二期200兆瓦光伏项目正在积极推进融资工作。“感谢胡胡伊省政府在履约阶段各方面提供的当地支持。”9月2日，上海电建董事长蒋林弟拜访胡胡伊省时表示，将继续致力于一期项目的运维工作，以确保电站的发电质量。同时，期待与胡胡伊省政府保持长期合作，为当地的基础设施建设做出更大贡献。

莫拉雷斯省长感谢中国电建、上海电建为胡胡伊项目投运贡献的关键力量，对公司的履约能力予以肯定，双方就更多领域的务实合作进行了探讨。

中国驻阿根廷大使馆公使衔参赞孙怡在接受人民网采访时表示，中阿在基础设施建设和清洁能源等领域开展了多个具有标志性意义的合作项目。从阿根廷北部的萨尔塔省到靠近南极的火地岛，从西部的安第斯山脉到东部的拉普拉塔河流域，中阿合作在铁路、城市轻轨、油气管线等基础设施建设方面取得了显著成果。此外，在光伏、水电、风能等清洁能源领域也取得了重要进展，中阿共同打造了多个具有重要意义的项目。

民心相通

两国电力人携手助力智利“脱碳计划”

220千伏Agua Santa变电站是智利国家级输电系统的一部分。受访方供图

当宏伟的“一带一路”倡议在智利得到回响、生根，来自中国的企业和建设者也投身到智利能源转型的发展中，为当地人民的美好生活助力护航。

2020年，国家电网全资收购智利第三大配电、第四大输电企业切昆塔公司，为智利民众带来了清洁、可靠、安全的能源供应解决方案，更为智利当地电力基础设施带来了变革。

为支持智利的国家“脱碳计划”，推广绿色能源应用，国家电网派驻智利控股/切昆塔公司高管团队高度重视Agua Santa变电站扩建项目。在国家电网的支持下，团队协调组织资金、管理和技术资源投入，全力推进该项目实施。并克服了疫情期间项目建设有关人员隔离、物流受限、物价上涨、承包商破产退出等困难，最终在2023年7月11日成功实现项目投运。

该项目有力推进了智利国家新能源战略有关“脱碳计划”的进程，也为切昆塔公司优化网架结构、提升供电能力和服务质量进一步夯实了电网基础。

切昆塔公司CEO弗朗西斯科·穆林认为，国家电网正在智利践行的“一带一路”倡议旨在缩小基础设施方面的差距。为了实现这一目标，国家电网在接管切昆塔公司后采取了一系列措施，如技术创新、引入新的管理模式和文化价值融合。

三封感谢信见证两国结下深厚情谊。受访方供图

此外，国家电网也积极促进切昆塔公司职工与集团运营的其他公司的交流。弗朗西斯科·穆林也访问了中国：“国网国际公司向我展示了他们在技术应用方面的成就，并详细解释了如何达到这一水平。”他强调，参与这种毫无保留的信息共享交流是一次非常宝贵的经历。

“我们致力于不断优化，以满足客户在时间、方式和价格等方面的需求。”弗朗西斯科·卡尔米表示，自从国家电网于2020年全资收购智利切昆塔公司以来，公司一直非常注重了解客户情况，包括智利能源和燃料监管局以及公司每月进行的客户满意度调查体现了对客户满意度的重视。

与此同时，以国家电网派驻SGCE/CGE公司团队为代表的中国团队在智利电力能源领域的默默付出，收获了当地民众的真心点赞，也从细微之处潜移默化地讲好了中国故事。

10月16日，智利能源部部长迭戈·帕尔多高度赞扬了CGE公司2023年度冬应急抢修工作，“发生重大天气灾害后，CGE公司快速抢修恢复供电，既避免全线停电，又保障了用电居民的正常用电”。

2021年，国家电网接管智利第一大配电公司、第二大输电公司CGE。不久前，在智利一场影响广泛的暴雨天气中，CGE公司团队在应对暴雨灾害面前展现的卓越的应急能力和团队合作精神赢得了当地多方的点赞。

伊塔塔省总统代表丽塞特·普拉多·斯图尔多亲自致信感谢。她在感谢信中说：“贵公司的工作人员在持续不断的日夜里付出了辛勤的努力，投入了大量的时间和精力，成功地克服了暴雨灾害造成的断路、树木倒塌等不利因素，并迅速恢复了受灾市镇的供电服务。”

一封感谢信，纸短情长，背后更有动人的篇章。

深夜、暴雨、积水，一片漆黑中藏着暴雨灾害中随时可能出现的意外。但灾情就是号令，国民需求就是动员，CGE的工作人员也在暴雨中逆行向前，排查、发现、抢修，市镇重新亮起的灯光照亮他们浸着雨水汗水的脸庞。

一路用心、耕耘和努力，终于开花结果。2023年，除了刚刚提到的这封来信，CGE还收到了两封来自智利的两封感谢信。皮尔克市长海梅·埃斯库德罗·拉莫斯对CGE公司积极配合当地政府部门工作，在极端暴雨天气中克服重重困难，保障当地居民电力供应表示衷心的感谢；马查利市长胡安·卡洛斯·阿布德·帕拉对CGE公司积极的工作态度，认真落实承诺和在紧急情况下果断的处理方式表示感激，感谢CGE公司在极端天气中为当地提供发电机，并妥善处理树木倒塌等情况，最大程度地保证了当地的供电质量。

十年硕果

“中国绿”奏响拉美多重交响

华为乌拉圭分公司总经理李厚川接受人民网记者采访。人民网记者 张若涵摄

10年来，中国积极分享先进技术和方案，不仅帮助建设了一批清洁、高效、质优的绿色能源合作项目，还为共建国家能源绿色低碳发展提供了有力的支持。这种支持在当下生根，向未来成长。

在中国，华为不仅有产品的无数拥趸，企业也吸引着年轻人加入进来。在乌拉圭，华为与合作伙伴密切合作，为当地的年轻人提供赋能培训，提供持续提升的机会。

年轻的就业者们活跃在与华为合作的可再生能源企业、EPC公司和开发企业等等，才华和智慧在当下碰撞，思想和能力在日常成长，个人和企业乃至国家间合作的未来也在积蓄明日的力量。

随着“碳中和”目标的不断推进，低碳化和智能化已成为行业发展趋势。华为乌拉圭分公司总经理李厚川在接受采访时表示，华为数字能源专注于将数字技术和电力电子技术相结合，致力于构建新型电力系统能源基础设施、新型电动出行能源基础设施以及新型数字产业能源基础设施。

“我们与乌拉圭的合作已有近20年，这一成果的实现离不开客户对我们的深厚信任。自2004年华为进入乌拉圭市场以来，我们从最初的几个人发展至今，已拥有四五十人的团队。我们始终致力于将全球优秀的技术和解决方案带给客户，同时期望为乌拉圭当地的数字化转型提供有力支持，为当地社会的繁荣与发展贡献力量。”李厚川表示。

大华热成像双目摄像头在极端气候下正常工作。受访方供图

作为离南极洲最近的国家之一，阿根廷承担着对南极的科考和保护责任。2022年，大华科技阿根廷子公司决定参与南极科研项目，为南极基地捐赠智能监控设备，为实时观测和全天候保护这片神秘大陆提供全新方式。

“借助我们的智能设备，科研人员不需要亲自登岛，即可远程进行观测。这不仅节省时间和精力，还实现了全天候的实时观测。”大华科技代表苏海丰自豪地表示。

苏海丰向记者解释道：“南极洲的纯净性对于科学研究至关重要，必须确保所有实验在受控环境中进行，以避免污染。”他进一步表示，大华科技一直十分重视与阿根廷的绿色合作，对于南极洲这片净土的守护，是中阿双方共同的美好愿景。

在阿根廷，大华科技也积极研发无污染技术。苏海丰表示，阿根廷与中国在锂电池的开采和开发方面有着广泛合作，双方正在共同努力推动技术合作取得更大进展。大华科技希望通过技术合作实现可持续发展，为环境保护做出更大贡献。

十年栉风沐雨，十年春华秋实。10年来，中国不断分享先进技术、方案，一批清洁、高效、质优的绿色能源合作项目相继建成，彰显了中国作为一个负责任大国的使命和担当，也为拉美地区能源绿色低碳发展提供了有力支持。

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(责编：乔业琼、吕骞)

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