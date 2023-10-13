王绍绍

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年。10年来，我国“朋友圈”持续扩大、基础设施互联互通水平显著提升、贸易投资规模质量稳步提高、多元化投融资体系逐步健全，共建“一带一路”从一张蓝图到硕果累累。

此前印发的《数字中国建设整体布局规划》指出，要优化数字化发展环境，构建开放共赢的数字领域国际合作格局，高质量共建“数字丝绸之路”。“我国具备必要的基础设施，这是发展数字经济的重要优势。”相关专家表示，5G网络对开发云计算、推广“物联网”等商业应用至关重要。

近年来，中国与东盟基于各自的数字市场、资源及技术优势，构建优质可信的数字基础设施，大力推动产业数字化转型。双方不断加速双方数字发展战略对接，联合营造开放包容的数字经济合作环境，为双方数字经济合作奠定了坚实基础。

随着中国与东盟区域经济的快速发展，中国—东盟贸易的迅速增长，人民之间的交流往来也日益频繁。积极加快信息通信基础设施建设，以信息通信互联互通架起与东盟10国的数字“连心桥”也具有重要意义。作为基础通信运营商，目前，中国联通为国内各行业面向东盟提供出境业务电路超300条，为东盟国家提供国际入境业务电路超120条，合作项目超240个，赋能东盟国家数字经济发展。

通信基础设施的建设，互联互通能力的提升，为中国与东盟国家数字经济的发展提供了强有力的支撑。中国联通在前期基础上，先后开通南宁至越南、南宁至老挝、南宁至缅甸的国际直达通道，积极拓展国内企业客户与东盟国家的出境数据业务，为国内各地区政府、银行、企业去往越南、柬埔寨、泰国的国际出境业务提供业务接续和国际传送网业务，协助客户在东南亚、欧洲拓展国际业务。

“中国对新型基础设施建设的支持，促使数字经济规模迅速扩大。”泰国正大管理学院中国—东盟研究中心主任汤之敏表示，中国在通信网络、新技术和算力基础设施等方面的投资，推动传统基础设施转型升级，支撑科学研究、技术开发、产品研制，从需求和供给两方面拉动中国经济增长。

十年来，中国企业持续高质高效，在东盟等国家进行基础设施建设，实现设施联通和民生改善。“九十年代，那时候还没有实现互联互通，我与项目团队一起铺设了联通第一条中越光缆。荒山野岭，大家跟着本地向导手拄拐杖翻山越岭、用柴刀开路，勘查出了友谊关和浦寨两个方向的光缆路由……”回想起当年的经历，中国联通项目经理李兰东感慨万千。

在如李兰东等许许多多项目团队的共同努力下，中国联通开通了东南亚多个国际传输系统和国际陆地光缆。2012年，中国联通参与中老勐腊国际传输系统新建工程，该系统成为了中国连接东南亚国家的信息主干道之一。2014年，中国联通建设完成中国—缅甸国际陆地光缆工程。2018年开通“中国缅甸国际陆地光缆首条国际10G电路”，经过威双海缆登陆站与AAE1海缆连接，经红海、地中海直达欧洲大陆，形成围绕东盟地区的环状传输网络，同时比原来由香港对接AAE1海缆经马六甲海峡至欧洲的洲际网络传输距离缩短2500公里。

信息通信基础设施是实现数据互联互通、夯实数字经济发展的重要基石。中国宏观经济研究院对外经济研究所李大伟表示，应进一步提升基础设施互联互通对产业合作的促进作用，持续深化和共建国家的产业链供应链合作，共同维护跨国产业链供应链安全。

互联互通相携远，四海共述丝路情。截至2022年底，中国已与17个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与23个国家建立“丝路电商”双边合作机制，为推动共建“一带一路”高质量发展写下生动注脚。

未来，中国企业也将不断增强“一带一路”新型数字信息基础设施资源保障能力，持续为东盟等国家客户提供体验优质、专精特新、自主可控、安全可靠的产品服务及解决方案，助力中国与东盟的数字经济“朋友圈”范围更广、领域更宽、层次更深、成果更丰富。（陈静仪对本文亦有贡献）

(责编：郝帅、高雷)

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