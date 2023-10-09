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金价跌跌不休，“大金镯子”还能安排吗？

谢艺观
2023年10月09日09:22 | 来源：中国新闻网
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原标题：金价跌跌不休，“大金镯子”还能安排吗？

　　今年以来，黄金价格不断攀升，9月份金饰价格一度突破600元。面对飙涨的金价，民众也掀起“购金热”。

　　但被人“寄予厚望”的黄金，却在近期连续下跌。随着国内金价不断回调，也让人们疑惑，现在还是不是买黄金的好时机？

　　金价走低，三天跌近30元

　　7日，记者走进北京周大福某门店，金价的显示屏上，数字定格在每克587元。

　　“9月份的时候，金饰价格最高到615元/克，最近降了一些。”该周大福门店的柜员告诉记者。

　　此前金价持续走高下，出于避险和投资的需求，不少人买起了金条和金豆豆。“十一”假期期间，“女孩放弃买钻戒花50万买金条”还曾登上微博热搜。

　　但近期投资金价亦出现下降。“之前金豆豆的价格能达到560元/克，现在是539元。”上述柜员告诉记者。

　　不只是周大福，近日周生生、老凤祥等品牌的金饰价格也出现下降，相比9月中旬每克约减少10元以上。另外，菜百的投资金价也出现较大浮动，9月其门店投资金条克价最高达到480元左右，10月7日投资基础金价已降到444元。

　　上海黄金交易所是从事黄金交易的国家级市场。其Au99.99行情走势图显示，此前持续攀升的金价自9月26日起连续下跌，9月28日报收447.50元，短短三日下跌近30元。

　　除国内金价下跌外，记者注意到，自5月起就开始震荡下跌的国际金价，近期跌势尤为猛烈。

　　9月25日至10月5日，纽约期货黄金价格连续9个交易日下跌，创近7个月新低。不过10月6日，纽约期货黄金价格有所回升，报收1847美元/盎司。

　　金价缘何连连下跌？

　　对于近期国内金价持续下跌，业内有关人士向记者分析，这主要是受供需及流动性的变化，叠加美股指数攀升、国际金价下行等因素影响。

　　从国际黄金走势看，上半年，美国银行业危机及美国政府债务上限危机引发的避险情绪，推动投资者涌入黄金市场，国际黄金价格曾大幅上扬。

　　“但美国近期公布的经济数据相对稳定，对于美国经济陷入衰退的担忧暂时得到缓解，避险情绪对黄金价格的支撑作用减弱。”中国银行研究院高级研究员王有鑫认为。

　　“另一方面，受美联储11月加息预期再度升温和美国政府新财年财政预算支出博弈加剧等因素影响，近期美债收益率大幅上行。”王有鑫表示，美债收益率上涨意味着持有黄金的机会成本上升，二者在过去基本呈负相关走势。而美元是国际黄金的主要计价货币，美元升值也抑制了黄金价格走势。

　　前段时间，受消费需求旺盛、人民币走低、避险情绪驱动等因素影响，国内金价连连走高，与国际金价走势有所背离。

　　“但在国际金价持续回落以及国内经济稳定复苏、市场情绪好转等因素影响下，国内金价逐渐向国际金价收敛。”王有鑫向记者分析。

　　现在还能否入手黄金？

　　今年以来，在黄金价格不断上涨的背景下，市场迎来购买黄金的热潮。

　　“银行的利息较低再加上‘买涨不买跌’的心态，都催生了人们买金的热情。”此前，周大福柜员曾提到。

　　近日黄金价格下跌，是否影响到人们买金的热情？对此，菜百方面告诉记者，“双节”期间一系列促消费活动推动高景气度延续，实现了黄金的热销。

　　某电商平台消费数据也显示，今年国庆期间，黄金套链(即项链、耳环及手链成一个系列的组合)的销售同比增长892%(9月29日至10月1日，金额同比去年十一假期前三天)，投资金消费增长772%，宝宝金饰增长52%。

　　从数据看，人们对黄金消费的热情仍在。与此同时，也有不少人关心，金价是否会继续下跌，现在还能否入手？亦有人盼着，金价能否跌回到“4”字头，以便再次入手。

　　对此，王有鑫认为，从后续走势看，至少在11月美联储议息会议前国际金价大概率仍将承压。“目前随着美国非农数据公布，市场又开始炒作11月美联储加息概率，国际金价将继续受到抑制。”

　　“但与此同时，全球经济下行风险也在加快积聚，未来避险情绪可能再度升温，从而对国际金价再度形成支撑。”王有鑫表示。

(责编：申佳平、陈键)
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