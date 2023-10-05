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假期全社会跨区域人员流动量将达二十点五亿人次

流动的中国生机勃勃（走进市场看信心·聚焦中秋国庆假期）

本报记者 韩 鑫 李心萍 邱超奕
2023年10月05日05:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　北京南站维持峰值运营，日均发送旅客20.2万人次；上海浦东、虹桥两大机场日均客流量32.5万人次，同比增长131.7%；重庆高速9月29日全路网总车流量超193万辆次，创历年国庆假期单日车流量新高……

　　在这个中秋国庆假期，“出行”成为高频词。最新数据显示，假期第六天，铁路、公路、水路、民航预计发送旅客5669.7万人次，同比增长58.4%。交通运输部预计，随着铁路、公路、水路、民航营业性客运量全面回升，全社会跨区域人员流动量将达20.5亿人次，日均达2.57亿人次，比2019年同期日均增长11.5%。人享其行、物畅其流，流动的中国生机勃勃，彰显我国经济的强劲动力。

　　客流明显回升，凸显内需回暖、生产恢复

　　从假期出行数据看，全国日发送旅客总量保持在5200万人次高位运行，单日客流量较去年同期增长50%以上。

　　“恰逢中秋国庆假期叠加，探亲、旅游需求旺盛，全社会人员流动量大幅提升，跨省份长距离出行明显增长。”交通运输部有关负责人说。

　　高铁站熙熙攘攘。日均发送旅客40.9万人次、加开高铁列车达1340列……广州南站全面提升运能运力。“假期前六天，共发送旅客254.4万人次，比2019年增加17.5%。高峰期间，广州南站采取开行高峰线列车等方式，确保旅客出行顺利。”广铁集团客运部营销科科长谢潮方说。

　　航站楼人头攒动。音乐欢快，花灯闪烁，北京首都国际机场T3航站楼内，精心布置的节日主题景观吸引了不少旅客驻足留影。“假期前五天，日均旅客量超过16.8万人次，同比翻两番。”首都机场运行控制中心运行高级经理谢悦说，机场迎来出行高峰，国内航空业务稳步增长，航班数超2019年同期水平。

　　乡村游线路车水马龙。沿着申嘉湖高速公路向东驱车两小时，驶入乡村公路，只见两侧花木掩映、远处群山起伏。“10公里长的农村路，串起茶山、湖泊等多个景点，引来众多游客。”浙江湖州市长兴县和平镇滩龙桥村党支部书记马新农介绍，假期前四天，就有4500多辆自驾车驶往霞幕湖畔，超1.5万名游客前来游玩。

　　浙江宁波舟山港穿山港区，远洋巨轮往来不停，11个泊位全线运营。杭州亚运会物流中心，7.2万平方米的库区内，数十台无人叉车、多架盘点无人机往来穿梭。

　　“近半个月来，物流中心每天处理物资超万件，自启用后物流车总里程近6万公里，累计收发物资近20万件，有效保障亚运盛会物资高效调配。”圆通速递亚运项目组负责人辛兆飞表示。

　　人享其行、物畅其流，凸显内需回暖、生产恢复。

　　基建持续升级，路网系统支撑有力

　　超大“流量”要靠超强实力。人享其行、物畅其流的背后，是日趋完善的路网体系和更加强大的基建水平。

　　铁路新线通车，让出行“一日千里”。

　　“早上从福州出发，1小时左右就能到泉州。”10月2日，福建福州市民蔡韵佳带着家人，从福州南站乘坐G5139次复兴号列车，前往泉州参加“欢度双节·打卡世遗”活动。

　　9月28日，福厦高铁正式通车运营。福州至厦门最快55分钟可达，两地实现“一小时生活圈”。

　　这个假期，多条高铁新线迎来“首秀”。9月26日广汕高铁开通运营后，到10月3日累计发送旅客27.6万人次，9月28日开通运营的沪宁沿江高铁累计发送旅客超16万人次。

　　新航线启动运营，让旅游“说走就走”。

　　10月3日22时许，CZ3359次航班稳稳降落在新疆喀什徕宁国际机场，这是南航1个多月前新开的航线，也是粤港澳大湾区首条直飞喀什的航线。

　　飞机刚落地，许多游客便纷纷举起手机拍照。“以前，转机旅程久，如今有了直飞航班，从广州可6小时直达。”广州游客吴先生兴奋地说。据了解，新航线开通以来，南航已保障旅客出行6000余人次，有效助推边疆游。

　　9月28日，东航新开通上海—伊斯坦布尔直飞往返航线，几乎趟趟满员；9月30日，华夏航空开通重庆—文山—深圳航线，开航当天客座率达到100%……连日来，不少航空公司增添新航线，为旅客假期出行提供新选择。

　　新高速建成通车，让自驾游更加火热。

　　观看“村BA”、品尝特色美食、感受红色文化……重庆市民张先生沿着重遵扩容高速公路一路向西，仅开车两小时，便体验了一段沉浸式旅游。9月29日，重遵扩容高速通车运营，使得重庆到遵义的通车时间由3小时缩短到2小时。

　　运三高速、济潍高速等全线通车；贵南高铁开通、青藏铁路西宁至格尔木段提质改造项目投产运营；平陆运河、黄茅海跨海通道等重大工程持续推进……今日之中国，已建成全球最大的高速铁路网、高速公路网、邮政快递网和世界级港口群，国家综合立体交通网主骨架空间格局基本形成，各种运输方式衔接效率正加快提升。

　　统筹调度有序，交通运输服务更优

　　及时应对、周全考虑、优化服务……这个假期，各地区各部门多措并举，努力营造更加健康、舒适、安全的出行环境。

　　——优化运力调配，保障群众出行。

　　日均计划开行旅客列车1.15万余列，较日常增加1850余列，其中最高峰日安排开行列车超过1.2万列，日均旅客座席能力预计较2019年同期增长18.5%……应对超大客流，全国铁路实行高峰列车运行图，增加运力投放。

　　为充分挖掘运输潜力，铁路部门“一日一图”精准调配，动态满足短途旅客出行需求。中国铁路哈尔滨局集团有限公司增开119列临客列车，将运力提升到最大。北京南站4个快速进站厅每日常态化开启，并设置急客通道，优化出行体验。

　　——提速转型升级，提升出行效率。

　　线上注册认证，“刷脸”即可值机、安检、登机；上线行李智能测量机，5秒钟就能测出行李体积和重量，并自动匹配不同航司、舱位的行李限额要求……从广州白云国际机场出发，一系列智慧机场服务助旅客高效出行。

　　“目前机场配置的234台自助值机设备、114台自助行李托运设备已全部开放。”白云国际机场股份有限公司信息科技部部长杨洪宇介绍，高峰期每天服务旅客7.7万人次，有效减少了排队等候时间。

　　——加快运旅融合，增强特色体验。

　　江苏徐州，淮徐高速高作服务区，往来旅客络绎不绝。“来服务区休息，没想到这里还有恐龙乐园和梦幻城堡。”来自徐州的游客王克说，既像商场又像乐园，不愧是“新晋旅游打卡地”。近年来，江苏交控完成沿线7对服务区转型升级工作，将单一业态转变为多元商业综合体，打造出一批小而美的特色主题服务区。

　　交通是经济发展的“大动脉”和“先行官”。透过中秋国庆假期这个窗口可以看到，高质量发展的交通运输正为中国式现代化注入新动能。

　　《 人民日报 》（ 2023年10月05日 01 版）

(责编：岳弘彬、杨光宇)
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