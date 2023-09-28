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上半年外汇市场呈现较强韧性 人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定

2023年09月28日19:27 | 来源：人民网
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人民网北京9月28日电 （记者杜燕飞）今日，国家外汇管理局发布的《2023年上半年中国国际收支报告》（以下简称《报告》）显示，2023年上半年，外汇市场呈现较强韧性，人民币汇率弹性增强，在合理均衡水平上保持基本稳定。

《报告》表示，2023年上半年，全球经济增长放缓，通胀压力回落但保持较高水平，国际金融市场延续波动态势，地缘政治局势存在较多不确定性。我国更好统筹发展和安全，国民经济持续恢复、总体回升向好，高质量发展扎实推进。外汇市场呈现较强韧性，人民币汇率弹性增强，在合理均衡水平上保持基本稳定。

《报告》显示，2023年上半年，我国国际收支延续自主平衡格局。经常账户顺差1463亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为1.7%，继续保持在合理均衡水平。其中，货物贸易顺差2932亿美元，为历年同期次高值，体现了贸易结构的优化与贸易条件的改善；服务贸易逆差有所扩大，主要是我国居民跨境商务旅行以及留学等个人旅行需求均有序恢复。非储备性质的金融账户逆差849亿美元，与经常账户形成“一顺一逆”的平衡格局。

从境外资本流入情况看，来华直接投资保持净流入；来华证券投资趋于稳定，由一季度净减持转为二季度净增持，其中股票项下净流入同比增加，债券项下逐步恢复净流入；外债余额保持相对平稳。从我国对外投资情况看，对外直接投资有序发展，对外证券投资逐步趋稳、增长放缓。从存量上看，2023年6月末，我国对外净资产2.8万亿美元，较2022年末增长10%。

《报告》指出，2023年下半年，外部环境依然复杂多变，全球经济增长动能减弱，主要发达经济体货币政策紧缩接近尾声。我国加快构建新发展格局，全面深化改革开放，加大宏观政策调控力度，经济长期向好的基本面没有改变，将继续支撑国际收支保持基本平衡格局。预计经常账户顺差维持在合理均衡水平，跨境双向投资有望进一步趋稳向好，外汇储备规模保持基本稳定。

“外汇管理部门将持续深化外汇领域改革开放，积极防范化解外部冲击风险，扎实推动经济高质量发展，全力维护外汇市场稳定和国际收支平衡。”《报告》明确。

(责编：罗知之、吕骞)
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