国家统计局：第五次全国经济普查已进入全面组织实施的关键时期
2023年09月23日09:01 | 来源：新华社
小字号
国家统计局局长康义9月22日表示，当前，第五次全国经济普查已进入全面组织实施的关键时期，要把开展主题教育同第五次全国经济普查工作紧密结合起来，搞准搞实普查数据，高质量高水平完成普查任务。
9月22日，国家统计局在北京举办第十四届中国统计开放日活动。本届统计开放日以“经济大普查 数说新时代”为主题，宣传第五次全国经济普查，推动社会各界更好了解并支持配合普查工作。
第十四届中国统计开放日活动现场图片来源：国家统计局
记者了解到，第五次全国经济普查是在我国迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻开展的一次重大国情国力调查，对于深入贯彻党的二十大精神，全面摸清新时代经济社会发展状况，服务推动高质量发展，以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴，具有重要而深远的意义。
开放日活动分为“查实新时代家底 服务高质量发展”“经济普查惠万家 如实填报促发展”“扎实开展单位清查 保障普查顺利实施”“普查正式登记倒计时100天启动”四个环节。企业代表、普查员代表与现场观众分享了他们各自的普查故事，媒体代表围绕关心的普查问题进行了现场交流。随后组织媒体基层行活动，跟随普查员赴企业实地了解经济普查清查工作。（记者魏玉坤）
(责编：徐婵、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 最新系统重要性银行名单出炉：夯实金融体系稳定基础 支持实体经济发展
- 人民网北京9月22日电 （记者杜燕飞）为加强宏观审慎管理，完善系统重要性银行监管，根据《系统重要性银行评估办法》的要求，近期，中国人民银行、国家金融监督管理总局开展了2023年度我国系统重要性银行评估，认定20家国内系统重要性银行，其中国有商业银行6家，股份制商业银行9家，城市商业银行5家。 据介绍，按系统重要性得分从低到高分为五组：第一组10家，包括中国光大银行、中国民生银行、平安银行、华夏银行、宁波银行、江苏银行、广发银行、上海银行、南京银行、北京银行；第二组3家，包括中信银行、浦发银行、中国邮政储蓄银行；第三组3家，包括交通银行、招商银行、兴业银行；第四组4家，包括中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行；第五组暂无银行进入。…
- 评论
- 关注