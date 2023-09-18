人民网北京9月18日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，“天宫课堂”第四课定于9月21日下午15时45分开课，神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮将面向全国青少年进行太空科普授课。

本次太空授课活动继续采取天地互动方式进行。3名航天员将在轨展示介绍中国空间站梦天实验舱工作生活场景，演示球形火焰实验、奇妙“乒乓球”实验、动量守恒实验以及又见陀螺实验，并与地面课堂进行互动交流。

空间站作为国家太空实验室，承载着重要的科普教育职能。空间站任务以来，神舟十三号、神舟十四号乘组先后3次面向广大青少年开展“天宫课堂”太空授课活动，社会反响热烈，为我国科普教育工作作出重要贡献。在前期开展的授课内容征集活动中，社会各界特别是广大青少年踊跃建言献策，其中部分精彩创意设计将在此次授课及后续活动中陆续呈现。

神舟十六号航天员诚邀广大青少年在地面同步尝试开展相关实验，从天地实验差异中感知宇宙奥秘、体验探索乐趣。

“天宫课堂”第四课内容简介

序号 项目名称 项目简介 1 梦天实验舱 介绍 展示介绍梦天实验舱的基本情况以及舱内相关设施设备 2 球形火焰 实验 展示微重力环境下蜡烛燃烧产生的球形火焰现象，讲解重力对燃烧过程的重要影响以及微重力环境燃烧研究的重要意义 3 奇妙“乒乓球” 实验 展示在微重力环境下，用“特制”乒乓球拍击打水球的现象，讲解水的表面张力及疏水材料结构特性 4 动量守恒实验 演示不同质量钢球的质心碰撞现象，展示并讲解微重力环境下的动量守恒定律 5 又见陀螺实验 在微重力环境下，利用金属陀螺展示静止及旋转情况下的角动量守恒现象，呼应“太空转身”实验 6 天地互动环节 航天员与地面课堂师生进行天地互动

(责编：赵竹青、高雷)

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