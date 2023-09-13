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“2023中国民营企业500强”榜单发布

范思翔 刘开雄
2023年09月13日08:45 | 来源：新华社
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新华社济南9月12日电（记者范思翔 刘开雄）全国工商联12日在山东济南发布“2023中国民营企业500强”榜单。京东集团、阿里巴巴（中国）有限公司、恒力集团有限公司位居榜单前三位。

全国工商联党组成员、秘书长赵德江介绍，民营企业500强入围门槛达275.78亿元，比上年增加12.11亿元；制造业民营企业500强入围门槛达145.16亿元，比上年增加19.44亿元；服务业民营企业100强入围门槛达314.04亿元，比上年增加12.89亿元。

数据显示，民营企业500强的营业收入总额39.83万亿元，增长3.94%；资产总额46.31万亿元，增长11.21%。在纳税和就业情况方面，民营企业500强的纳税总额达1.25万亿元，占全国税收总额的7.51%；就业总数1097.21万人，占全国就业人员的1.50%。

聚焦企业技术创新，上榜企业中414家企业的关键技术主要来源于自主开发与研制，432家企业通过自筹资金完成科技成果转化；九成以上的上榜企业从不同层面实施或计划实施数字化转型，近九成的上榜企业采取多种措施实施绿色低碳发展。

据介绍，今年是全国工商联连续组织开展的第25次上规模民营企业调研，共有8961家年营业收入5亿元以上的企业参加。

(责编：王震、陈键)
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