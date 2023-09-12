人民网北京9月12日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，铁路国庆黄金周运输自9月27日开始，至10月8日结束，为期12天，全国铁路预计发送旅客1.9亿人次。铁路12306将于9月13日开始发售国庆黄金周火车票，预计9月15日为售票高峰日，当日开始发售假期第一天的车票。

国铁集团客运部负责人介绍，今年中秋、国庆假期叠加，长达8天，旅客出行意愿强烈，探亲流、旅游流交织，铁路客流将呈现强劲增长态势。铁路部门将坚持以人民为中心的发展思想，精心组织国庆黄金周运输，千方百计增加运力，优化售票组织，加大服务保障力度，最大限度满足旅客出行需求。

一是加大运力供给。将黄金周运输期限延长为12天，运输期限安排超过历年黄金周。全国铁路实行高峰运行图，日均旅客座席能力预计较2019年同期增长18.5%。进一步挖掘运输潜力，充分运用线路、车辆资源，增开跨铁路局集团公司的直通旅客列车320列，其中动车组214列（含200列夜间高铁），普速旅客列车106列；采取动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等方式，增加热门方向旅客座席，进京、进沪、进穗方向原则上满轴或满编组运行；各铁路局集团公司根据客流需求，灵活增开管内旅客列车。

二是优化售票组织。根据铁路12306客票预售、候补购票大数据和客流规律，兼顾长途和短途旅客出行需求，动态调整票额分配策略，及时将票额投放至客流需求较大的车站，最大限度保障旅客出行需求。用好铁路12306候补购票、自主选铺等功能，加大信息服务力度，为旅客提供更好的购票体验。为应对售票高峰，铁路12306系统提前做好各项技术准备工作，能够满足超大访问量需求，保障售票系统安全稳定运行。

三是做好应急保障。为应对突发客流，在全国铁路各枢纽地区储备一定数量的备用动车组、普速客车车辆和乘务人员，随时准备上线运行，做到应急有备。针对极端天气、设备故障等突发事件场景，完善工作预案，加强实战演练，全面提升应急处置能力，确保铁路大动脉安全畅通，为国庆黄金周运输提供保障。

铁路部门提示，利用互联网或手机客户端购票的旅客，铁路12306网站（含手机客户端）是官方唯一火车票网络售票渠道，且不收取任何附加费用，请广大旅客朋友通过官方渠道购票，保护自身合法权益和个人信息安全。国庆黄金周铁路客流大，请旅客朋友合理安排行程，预留充足时间进站乘车，严格按规定携带随身物品，旅途中加强自身健康防护，做到文明出行，共同维护良好旅行环境。

(责编：王连香、吕骞)

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