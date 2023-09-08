人民网北京9月8日电 （记者李栋）记者从今天举行的农业农村部新闻发布会获悉，2023年中国·定西马铃薯大会将于9月15日至17日在甘肃省定西市举办。

“马铃薯是我国第四大粮食作物，其环境适应性强、种植区域广、营养物质丰富、加工链条长、市场潜力大，既是保障国家粮食安全的重要补充，也是促进农民增收的重要产业。”农业农村部市场与信息化司司长唐珂介绍。

数据显示，近年来，我国马铃薯播种面积稳定在7000万亩左右，产量将近9000万吨，均占世界的1/4左右，产量多年稳居世界第一。单产水平逐年提升，近10年鲜薯亩产达到1290公斤左右。“产业布局不断优化，西北、西南主产区域规模进一步提高，种植面积已占到全国的近70%。”唐珂说。

如今，马铃薯已成为定西的一张名片，如何让“土蛋蛋”真正变成了“金疙瘩”？如何做好“土特产”这篇大文章？甘肃省定西市市委副书记温卫东对人民网记者表示，得益于定西独特的地质、气候、耕地条件，让当地所产的马铃薯个大质优、口感醇香、耐运耐藏，成为加工和鲜食的上好选择。

据介绍，复杂多样的地质地貌，是适宜马铃薯生长的最佳天然场所；独特的气候条件，为马铃薯的块茎膨大和品种提升提供了非常有利的条件；较为充裕的耕地资源和立地条件，为马铃薯产业发展提供了广阔空间。

“马铃薯产业是定西经济社会发展的战略性基础性优势主导产业，是全面推进乡村振兴的重要抓手。”温卫东介绍说，目前，定西全市培育的种薯生产企业36家，年生产优质种薯超200万吨。种植面积长期稳定在300万亩，产量500多万吨，为定西的经济社会发展注入了强劲动力。“通过发展宽粉产业作为马铃薯产业的延链补链强链的突破口，打造区域公共品牌，推动了产品知名度和市场影响力不断提升。”

“2023年中国·定西马铃薯大会的召开势必会进一步明确马铃薯产业发展方向，促进制种、种植、加工、贸易、研发等全产业链条全面提升，增强国际国内马铃薯业界对定西马铃薯产业的关注，提高定西马铃薯种薯和定西宽粉等相关产品的市场影响力。”温卫东表示。

“自2008年以来，中国·定西马铃薯大会已经成功举办14届，已经成为我国马铃薯行业产品展示、经贸洽谈、招商引资的重要平台。”唐珂表示，大会将成为西部地区‘以薯为媒、对话世界’的重要窗口，可有力推动我国马铃薯全产业链健康发展，促进农民增收致富。

(责编：王连香、高雷)

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