人民网记者 申佳平

戴上轻便的虚拟现实眼镜，瞬间穿梭到元宇宙世界，游览2500公里以外的鼓浪屿美景；点击屏幕，便可与化身律师、老师等多样角色的数字人实时互动；踩上单车，在模拟赛道中和朋友来一场风驰电掣的“数智”竞技……2023年中国国际服务贸易交易会上，各种新技术、新应用让人应接不暇。

9月3日，在电信、计算机和信息服务专题展上，小朋友在体验元宇宙文旅项目。人民网记者 申佳平摄

近年来，我国服务贸易保持增长态势。数据显示，2022年我国服务进出口总额近6万亿元人民币，同比增长12.9%，规模创历史新高，连续9年居全球第二位，仅次于美国。

伴随5G、AI、大数据、云计算等技术加速创新，以知识密集和技术密集为特征的新兴服务贸易占比稳步提升。今年上半年，我国知识密集型服务贸易占服务进出口总额的比重超43%。本届服贸会进一步突出创新引领作用，为数字技术与实体经济深度融合打开机遇之窗，推动全球服务贸易数字化转型跑出“加速度”。

创新科技新面貌“齐亮相”

2023年服贸会是数字科技“新面孔”的“大秀场”。芯片技术、量子测控、卫星遥感等专精特新成果精彩亮相，人工智能、金融科技、医疗健康等领域新产品悉数首发。

让生活更“智慧”——中国银行打造“数字人民币大道”，可“沉浸式”体验数字人民币在网络购物、文化旅游、交通出行等场景中的互动应用；英特尔推出的基于人工智能技术的餐饮自助结算解决方案，只需将餐食置于自助结算台，并刷脸、扫码，几秒后即可实现支付结算；江铃汽车与文远知行携手推出中国首款L4级自动驾驶货运车，360度无盲区感知能力让智慧货运更高效、更安全；中国移动“九天·海算”、中国联通“鸿湖”、中国电信TeleChat、出门问问“序列猴子”、智谱AI“ChatGLM”等各家大模型“同台竞技”，基于不同生活场景提供智能服务。

9月2日，观众在了解并体验基于人工智能技术的餐饮自助结算解决方案。人民网记者 申佳平摄

让文旅更“活力”——在文旅服务专题展，文化科技融合展示“最美中轴线”，引得观众们连连赞叹。通过裸眼3D、卫星遥感、数字孪生、云渲染等技术手段，明清时期的通州古城、运河盛景“复原重现”。

让医疗更“精准”——“这真是又稳又准！”看到手术机器人稳定、精细地剥下鹌鹑蛋蛋壳，观众忍不住赞叹道。这是北京术锐机器人股份有限公司展出的搭载镍钛合金蛇形手术器械的术锐单孔腔镜手术机器人，已成功应用在多例临床手术中。

9月2日，在服务贸易及服务业扩大开放成就展上，手术机器人吸引了众多观众驻足。人民网记者 翁奇羽摄

数字贸易新前沿“秀肌肉”

“山东的挖掘机、浙江的瑜伽服、广州的厨具，有越来越多的‘外贸人’借助出海数字化走向世界。”阿里巴巴国际站展台上，工作人员告诉记者，该公司推出的全链路AI外贸产品，拥有商品发布与管理、市场分析、客户接待、视频聊天实时翻译、企业管理等多项功能，可以通过VR交互场景等技术，帮助外贸企业“坐在家里卖全球”。

伴随大数据、云计算、物联网和人工智能等技术加速创新，我国服务贸易数字化进程进一步加快。中国工业经济学会会长、中国社科院大学教授、国务院原副秘书长江小涓表示，中国制造业门类齐全、产业链长，且中小企业集群密集，电子商务的发展带动了国内实体经济长链条、大体量的发展。

数据显示，2022年我国可数字化交付的服务进出口额达到2.51万亿元，同比增长7.8%，居全球第五位，规模再创历史新高。今年上半年，我国可数字化交付的服务进出口规模继续增长12.3%，高于服务进出口总体增速3.8个百分点。

“运用数字化技术，可使一些原本不可贸易的服务成为可贸易服务，引发服务的‘可贸易革命’，进一步提高服务贸易规模。”商务部国际贸易经济合作研究院副研究员朱福林表示，我国服务贸易数字化转型进一步提高了服务贸易知识化、技术化程度，同时有效催生了远程医疗、众包等服务贸易新模式、新业态。

朱福林表示，近年来，我国服务出口数字化发展较为迅速，进口数字化程度保持稳步提高态势。这得益于我国日益向好的服务贸易数字化政策环境，以及不断探索的服务贸易创新发展模式。

今年4月，商务部等三部门择优选取首批12家国家数字服务出口基地在完善新型基础设施建设、营造数字服务产业生态、优化公共服务、完善数字服务出口统计等方面有关经验做法，向全国复制推广。

“服贸之约”新合作“创未来”

9月2日，伴随缩小版的伦敦塔桥缓缓开启，本届服贸会主宾国英国国家馆正式亮相，集中展示英国品牌在创意、教育、科技、医疗保健和金融服务等领域的新活力和多元性。

9月2日，在位于国家会议中心的英国展台，小朋友正在通过VR眼镜，感受异域风情。人民网记者 翁奇羽摄

“服贸之约”，共赴机遇。本届服贸会，2200多家企业线下参展，75个国家和国际组织以政府或总部名义设展办会，整体国际化率超20%。

英国驻华贸易副使节兼英国驻华公使衔参赞（金融服务与投资）路睿表示，中英两国在服务贸易领域之间的合作有巨大潜力，将努力深化双向贸易和投资。

五年“赴约”服贸会的德勤，今年带来了价值链碳排放管理平台、德勤智慧税务系统解决方案等数字化成果。德勤中国华北区主管合伙人王拓轩表示，希望把握服贸会的契机，与各生态合作伙伴，在数字化技术、创新、人才等方面一道“重构美好未来”。

“数字技术与贸易融合发展是经济全球化的重要趋势之一。”朱福林表示，当前，国际经贸规则处于深度重构之中，服务贸易国际规则已不能完全适应服务贸易新发展需求。应加快推进服务贸易新一轮谈判，争取早日形成共识，不断扩大服务贸易高水平制度型开放。

与此同时，朱福林指出，在对缔约国具有约束力的RCEP与开放性的共建“一带一路”倡议“双轮”驱动下，我国与区域内国家和地区的服务贸易合作不断加深，未来潜能无限巨大。

他建议，下一步，要形成有利于服务贸易创新发展的营商环境，加强服务贸易知识产权保护，为大中小型服务贸易企业开展服务技术创新提供多种优惠扶持。同时进一步加强服务贸易与实体产业融合发展，不断消除阻碍服务贸易模式、业态创新发展的体制障碍。

(责编：陈键、吕骞)

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