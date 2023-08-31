我国载人月球探测任务新飞行器模拟动画。来源：中国载人航天工程办公室

人民网北京8月31日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，载人月球探测工程登月阶段任务已全面启动实施，各项研制建设工作正在加紧推进。为汇聚社会智慧，8月31日，中国载人航天工程办公室启动载人月球探测任务新飞行器征名活动。所有热爱中国载人航天事业的自然人、法人及组织均可参与。

据了解，我国计划2030年前实现中国人首次登陆月球，开展月球科学考察及相关技术试验，突破掌握载人地月往返、月面短期驻留、人机联合探测等关键技术，形成独立自主的载人月球探测能力，推动载人航天技术由近地走向深空，大幅提升我国进入空间和利用空间能力。

载人登月任务主要过程为：首先发射月面着陆器，月面着陆器在环月轨道停泊等待，然后再发射新一代载人飞船，飞船与着陆器在环月轨道交会对接。航天员从飞船进入着陆器，着陆器与飞船分离后下降到月面，航天员开展月面活动。之后，航天员乘坐着陆器起飞上升与飞船对接，航天员进入飞船。飞船与着陆器登月舱分离后，返回地球。

新一代载人飞船方案图。中国载人航天工程办公室供图

新一代载人飞船是在神舟飞船基础上全面升级研制的新型天地往返运输飞行器，采用模块化设计，由返回舱和服务舱组成。主要用于我国载人月球探测任务，兼顾近地空间站运营，具有高安全、高可靠、多任务支持、可重复使用的特点，登月任务可搭载3名航天员往返地面与环月轨道，近地轨道飞行任务可搭载7名航天员往返地面与空间站。

月面着陆器方案图。中国载人航天工程办公室供图

月面着陆器是我国全新研制的地外天体载人下降与上升飞行器，由登月舱和推进舱组成。主要用于环月轨道和月球表面间的航天员运输，可搭载2名航天员往返，并可携带月球车和科学载荷，具有高安全、高可靠、落月精度高、适应月面环境能力强等特点，是航天员登陆月球后的月面生活中心、能源中心及数据中心，支持开展月面驻留和月面活动。

此次征集内容为我国新一代载人飞船、载人月面着陆器的名称（含命名释义）。根据征集要求，载人月球探测工程新飞行器的相关命名应在基于积极正向的层面上，充分体现载人航天核心价值与相关元素，彰显“大国重器”“中国智造”的良好形象。命名应紧密围绕此次活动主题，注重单个名称的内涵，且统筹考虑载人航天系列飞行器各名称间的系统性、协调性和互补性；体现中华传统文化与现代科技的结合，既具中国特色,以及鲜明的科技与探索寓意，也能代表飞行器的特征和应用价值。中文名称应简洁凝练，原则上不多于4个汉字；应便于识别、记忆和推广，原则上不采纳繁体字、生僻字。

据悉，征集活动按照发布公告、初步评选、网络投票、最终评选和结果公布5个环节组织实施。在发布公告环节，面向社会发布征集公告，2023年9月30日24时截止征集；初步评选环节将组织对征集作品进行初步审核，遴选出不超过10个方案入围；网络投票环节将针对初选入围名称，在载人航天工程官方网站专题页面组织为期7天的网络投票（网络投票结果仅作为最终评选的参考因素）；最终评选环节将组织成立包括航天、文学等领域专家组成的评审组，综合专家评审意见和网络投票结果，每个飞行器评选1个最终命名方案；最后，结果公布环节将正式对外发布载人月球探测新飞行器名称。中国载人航天工程办公室将为最终入选方案作者颁发纪念证书，并安排赴发射场观摩载人航天发射任务。

(责编：赵竹青、吕骞)

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