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近日，中国石化集团公司党组副书记、总经理赵东，中国石化综合管理部第三党支部书记李雪慧，中国石化北京石油零售管理部党支部书记解光风做客人民网，围绕开展主题教育结合单位实践，向广大网友分享了学习感悟和经验做法。

创新方式方法，学深悟细把握理论精髓

理论上清醒，政治上才能坚定。在学习贯彻主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求中， “学思想”被摆在了首要位置。对此，赵东表示：“理论学习是一项需要长期坚持的艰巨任务。政治站位的高度、信念信仰的强度、推动发展的厚度等，都和理论水平密切相关。”

“‘真学真懂真用真信’不在于背了多少原文，而在于领悟了多少原理，并始终认同、坚信不疑。”赵东用三个生动比喻诠释了自己的看法：拧紧“思想阀”、注重“方法论”、善于“凿深井”——

拧紧“思想阀”，从根子上解决思想认识不到位的问题，引导党员干部切实端正学习态度、强化行动自觉，始终做到主动跟紧、跟上、跟好。

注重“方法论”，最有效的办法就是读原著、学原文、悟原理，真正静下心来，一篇一篇读、逐字逐句悟，做到整体把握、融会贯通。

善于“凿深井”，把理论真正学到手，需要一股子“钻劲”。要结合工作职责需要，抓住一个理论知识点，真正钻进去，推动理论学习由“浅”入“深”、化“大”为“小”、转“虚”为“实”。

赵东介绍，开展主题教育以来，中国石化提出强化原著导学、联系实际深学、组织集中研学、开展“红色”教学、抓好领导讲学“五学联动”的学习模式，通过梳理《习近平总书记关于中国石化、石油石化行业和能源领域重要论述学习资料摘编》，举办读书班、专题研讨，开展革命传统教育、石油精神石化传统教育、先进典型教育，各级领导班子成员带头讲党课等形式内容，引导带动集团广大党员干部真学、真懂、真信、真用，将学习成果转化为推动工作的实际行动。

突出问题导向，真抓实干提高调研成果转化

“一语不能践，万卷徒空虚” 。开展主题教育，需要把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等贯通起来，有机融合、一体推进。

在赵东看来，调查研究的目的就是为了解决问题。“调而不研”“研而不用”，本质上都是形式主义。如何提高调研成果转化运用实效，赵东建议从“五个抓”下手：一是抓关键，优先实施。抓住那些事关改革发展大局、事关员工群众切身利益、急迫需要解决的关键问题。二是抓要素，科学论证。重点看看发现的问题是否准确、分析的原因是否透彻、整改的举措是否可行。三是抓责任，推动落实。要做到任务分解到位、责任落实到位、考核督导到位。四是抓整改，确保实效。做到“问题不解决不放手，群众不满意不收官”。五是抓机制，强化保障。坚持把“当下改”和“长久立”相结合，边解决问题、边建章立制。

“截至目前，党组成员累计深入70余家单位调研，纳入第一批主题教育的总部及二级单位已经完成调研课题700个。”李雪慧介绍，通过深化理论学习、加强统筹部署、推动高质量发展“三步走”，中国石化把调查研究与破解难题结合起来，推动各项工作在调研中迈上新台阶。此外，集团在调研过程中探索积累了一些调查研究的好经验好做法——

注重选题破题解题，突出问题导向。“比如，我们围绕全面从严治党、安全生产等开展督查式调研，把情况摸透，把对策提实，增强了调研的针对性和实效性。”

注重“三到三听三问”，突出下沉一线。“我们结合中国石化的实际、基层一线生产经营情况，坚持到井站、到班组、到岗位，听一线员工、听基层干部、听我们服务对象心声，问他们的所期所盼、问突出问题、问工作良方，由点到面掌握第一手情况。例如赵东同志在岳阳地区调研一体化改革时，为了让干部员工放下顾虑、畅所欲言，随机抽选一线员工和中层干部召开了4场座谈会，采取匿名方式开展问卷调研，广泛听取大家最关心最现实的问题，使调研更有深度、有价值、有实效。”李雪慧表示。

注重清单式管理，突出成果转化。每名党组成员都建立了问题清单、责任清单、任务清单、为员工群众办实事清单等。“目前，中国石化党组层面梳理的68个问题清单、20项办实事项目正在扎实推进。”李雪慧说。

“说一千道一万，整改落实是关键。”赵东表示，中国石化从“四个突出”上下功夫，确保实现“四个避免”，即突出把要求讲清楚，避免“方向跑偏”。突出开门检视问题，避免“自我循环”。突出做到“三个摆进去”，避免“浮在面上”。突出真改实改、真督实导，避免“虎头蛇尾”。“对整改不到位、效果不达标甚至搞形式主义的，该‘回炉’的‘回炉’，该通报的通报。”

主动靠前服务，把好事实事做到群众心坎上

让人民生活幸福是“国之大者”。主题教育要求坚持开门搞教育，解决群众急难愁盼问题，着力让群众得实惠。如何着眼群众需求，从小切口服务大民生，将学习成效转化成为民服务的自觉担当？

据介绍，中国石化坚持内部员工群众与外部社会公众统筹兼顾，既为内部员工群众办实事，也为社会公众服好务，把群众满意作为检验主题教育成效的重要标尺。

李雪慧举例，对于设备安全隐患治理，中国石化推行“马上就办”，立行立改；对油气增储上产、人才队伍接续等问题，明确目标，一抓到底；同时，还有正在推进的是为野外作业员工配备野营房和生活公寓，依托加油站打造“司机之家”“爱心驿站”，为货车司机、外卖员、快递员、加油员提供暖心服务，等等。通过这些举措，举一反三推动面上工作，切实让员工群众看到实实在在的成效。

作为中国石化在京的窗口单位，解光风介绍，近年来，北京石油在服务保障首都能源安全供应，助力绿色低碳发展，履行政治责任、经济责任、社会责任中奋力担当作为。

对内，通过深入开展调查研究，真诚倾听员工呼声，多渠道收集员工急难愁盼问题，建立民生项目清单，摸清民情民意。解光风举例：“我们关心员工身心健康，全面改善一线员工工作环境；加强一线作业场所的小食堂、小浴室、小活动室、小阅览室、小休息室建设，切实为一线员工减压服务；对加油员宿舍进行全面排查，在消除安全隐患的同时，为宿舍增加空调、冰箱等设备设施，增强广大员工的获得感、幸福感、安全感。”

除此之外，结合形式主义官僚主义整治，北京石油大力精减基层账表册，已经精减重复性账表册30%。通过严控会议数量、减少文件印发，将给基层的繁琐文件以表单、流程的形式下发，使员工群众感受到新气象新变化。

对外，坚决扛起央企社会责任，持续打造“爱心驿站”“司机之家”等有影响力、有感召力的公益品牌项目。解光风介绍，目前，已经建设“暖心驿站”420座、升级打造“爱心驿站”115座、“小哥加能站”30个、“司机之家”14座和“公共区域职工之家”2座，为户外劳动者、卡车司机提供饮水、热饭、休息、乘凉、小药箱、充电、如厕等7项基本服务和20多项增值服务。今年夏天，在部分重点站点的“爱心驿站”增设了“爱心冰箱”，为环卫工人、快递小哥、交警等户外劳动者提供免费饮用水服务等。

“中石化将牢记习近平总书记嘱托，持之以恒服务民之所需，努力向‘油气氢电服’综合能源服务商转型，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，为实现人民对美好生活的向往而不懈奋斗。”解光风表示。