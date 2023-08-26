“学思用 知信行”主题访谈
中国石化：以主题教育新成效彰显国企担当作为新风貌
学思用贯通，才能学懂弄通、入脑入心；知信行统一，才算学深悟透、学以致用。当前，全党正在深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。为推动主题教育扎实开展，即日起，人民网推出“学思用 知信行”主题访谈，生动展现中央和国家机关、中央企业开展主题教育的工作进展和实际成效。
近日，中国石化集团公司党组副书记、总经理赵东，中国石化综合管理部第三党支部书记李雪慧，中国石化北京石油零售管理部党支部书记解光风做客人民网，围绕开展主题教育结合单位实践，向广大网友分享了学习感悟和经验做法。
创新方式方法，学深悟细把握理论精髓
理论上清醒，政治上才能坚定。在学习贯彻主题教育“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求中， “学思想”被摆在了首要位置。对此，赵东表示：“理论学习是一项需要长期坚持的艰巨任务。政治站位的高度、信念信仰的强度、推动发展的厚度等，都和理论水平密切相关。”
“‘真学真懂真用真信’不在于背了多少原文，而在于领悟了多少原理，并始终认同、坚信不疑。”赵东用三个生动比喻诠释了自己的看法：拧紧“思想阀”、注重“方法论”、善于“凿深井”——
拧紧“思想阀”，从根子上解决思想认识不到位的问题，引导党员干部切实端正学习态度、强化行动自觉，始终做到主动跟紧、跟上、跟好。
注重“方法论”，最有效的办法就是读原著、学原文、悟原理，真正静下心来，一篇一篇读、逐字逐句悟，做到整体把握、融会贯通。
善于“凿深井”，把理论真正学到手，需要一股子“钻劲”。要结合工作职责需要，抓住一个理论知识点，真正钻进去，推动理论学习由“浅”入“深”、化“大”为“小”、转“虚”为“实”。
赵东介绍，开展主题教育以来，中国石化提出强化原著导学、联系实际深学、组织集中研学、开展“红色”教学、抓好领导讲学“五学联动”的学习模式，通过梳理《习近平总书记关于中国石化、石油石化行业和能源领域重要论述学习资料摘编》，举办读书班、专题研讨，开展革命传统教育、石油精神石化传统教育、先进典型教育，各级领导班子成员带头讲党课等形式内容，引导带动集团广大党员干部真学、真懂、真信、真用，将学习成果转化为推动工作的实际行动。
突出问题导向，真抓实干提高调研成果转化
“一语不能践，万卷徒空虚” 。开展主题教育，需要把理论学习、调查研究、推动发展、检视整改等贯通起来，有机融合、一体推进。
在赵东看来，调查研究的目的就是为了解决问题。“调而不研”“研而不用”，本质上都是形式主义。如何提高调研成果转化运用实效，赵东建议从“五个抓”下手：一是抓关键，优先实施。抓住那些事关改革发展大局、事关员工群众切身利益、急迫需要解决的关键问题。二是抓要素，科学论证。重点看看发现的问题是否准确、分析的原因是否透彻、整改的举措是否可行。三是抓责任，推动落实。要做到任务分解到位、责任落实到位、考核督导到位。四是抓整改，确保实效。做到“问题不解决不放手，群众不满意不收官”。五是抓机制，强化保障。坚持把“当下改”和“长久立”相结合，边解决问题、边建章立制。
“截至目前，党组成员累计深入70余家单位调研，纳入第一批主题教育的总部及二级单位已经完成调研课题700个。”李雪慧介绍，通过深化理论学习、加强统筹部署、推动高质量发展“三步走”，中国石化把调查研究与破解难题结合起来，推动各项工作在调研中迈上新台阶。此外，集团在调研过程中探索积累了一些调查研究的好经验好做法——
注重选题破题解题，突出问题导向。“比如，我们围绕全面从严治党、安全生产等开展督查式调研，把情况摸透，把对策提实，增强了调研的针对性和实效性。”
注重“三到三听三问”，突出下沉一线。“我们结合中国石化的实际、基层一线生产经营情况，坚持到井站、到班组、到岗位，听一线员工、听基层干部、听我们服务对象心声，问他们的所期所盼、问突出问题、问工作良方，由点到面掌握第一手情况。例如赵东同志在岳阳地区调研一体化改革时，为了让干部员工放下顾虑、畅所欲言，随机抽选一线员工和中层干部召开了4场座谈会，采取匿名方式开展问卷调研，广泛听取大家最关心最现实的问题，使调研更有深度、有价值、有实效。”李雪慧表示。
注重清单式管理，突出成果转化。每名党组成员都建立了问题清单、责任清单、任务清单、为员工群众办实事清单等。“目前，中国石化党组层面梳理的68个问题清单、20项办实事项目正在扎实推进。”李雪慧说。
“说一千道一万，整改落实是关键。”赵东表示，中国石化从“四个突出”上下功夫，确保实现“四个避免”，即突出把要求讲清楚，避免“方向跑偏”。突出开门检视问题，避免“自我循环”。突出做到“三个摆进去”，避免“浮在面上”。突出真改实改、真督实导，避免“虎头蛇尾”。“对整改不到位、效果不达标甚至搞形式主义的，该‘回炉’的‘回炉’，该通报的通报。”
主动靠前服务，把好事实事做到群众心坎上
让人民生活幸福是“国之大者”。主题教育要求坚持开门搞教育，解决群众急难愁盼问题，着力让群众得实惠。如何着眼群众需求，从小切口服务大民生，将学习成效转化成为民服务的自觉担当？
据介绍，中国石化坚持内部员工群众与外部社会公众统筹兼顾，既为内部员工群众办实事，也为社会公众服好务，把群众满意作为检验主题教育成效的重要标尺。
李雪慧举例，对于设备安全隐患治理，中国石化推行“马上就办”，立行立改；对油气增储上产、人才队伍接续等问题，明确目标，一抓到底；同时，还有正在推进的是为野外作业员工配备野营房和生活公寓，依托加油站打造“司机之家”“爱心驿站”，为货车司机、外卖员、快递员、加油员提供暖心服务，等等。通过这些举措，举一反三推动面上工作，切实让员工群众看到实实在在的成效。
作为中国石化在京的窗口单位，解光风介绍，近年来，北京石油在服务保障首都能源安全供应，助力绿色低碳发展，履行政治责任、经济责任、社会责任中奋力担当作为。
对内，通过深入开展调查研究，真诚倾听员工呼声，多渠道收集员工急难愁盼问题，建立民生项目清单，摸清民情民意。解光风举例：“我们关心员工身心健康，全面改善一线员工工作环境；加强一线作业场所的小食堂、小浴室、小活动室、小阅览室、小休息室建设，切实为一线员工减压服务；对加油员宿舍进行全面排查，在消除安全隐患的同时，为宿舍增加空调、冰箱等设备设施，增强广大员工的获得感、幸福感、安全感。”
除此之外，结合形式主义官僚主义整治，北京石油大力精减基层账表册，已经精减重复性账表册30%。通过严控会议数量、减少文件印发，将给基层的繁琐文件以表单、流程的形式下发，使员工群众感受到新气象新变化。
对外，坚决扛起央企社会责任，持续打造“爱心驿站”“司机之家”等有影响力、有感召力的公益品牌项目。解光风介绍，目前，已经建设“暖心驿站”420座、升级打造“爱心驿站”115座、“小哥加能站”30个、“司机之家”14座和“公共区域职工之家”2座，为户外劳动者、卡车司机提供饮水、热饭、休息、乘凉、小药箱、充电、如厕等7项基本服务和20多项增值服务。今年夏天，在部分重点站点的“爱心驿站”增设了“爱心冰箱”，为环卫工人、快递小哥、交警等户外劳动者提供免费饮用水服务等。
“中石化将牢记习近平总书记嘱托，持之以恒服务民之所需，努力向‘油气氢电服’综合能源服务商转型，把惠民生、暖民心、顺民意的工作做到群众心坎上，为实现人民对美好生活的向往而不懈奋斗。”解光风表示。
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