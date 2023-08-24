新华社北京8月23日电（记者任沁沁 熊丰）邀请中老年人“免费旅游”期间推荐投资理财软件，吸引他们拿出养老金“投资”，宣称消费就能返利，成为“高级会员”可以“躺着赚钱”……2022年9月，上海市公安局杨浦分局破获一起诱骗中老年人实施传销犯罪的案件，此案涉及全国35万人，其中50岁以上的有27万多人。目前，检察机关已对该案主要犯罪嫌疑人以涉嫌组织、领导传销活动罪依法决定起诉。

传销活动是如何诱导如此多中老年人深陷其中的？“新华视点”记者进行了调查。

“免费旅游”噱头诱骗中老年人

2022年春天，56岁的IT行业从业者陈某在老友推荐下，参加了一场“免费旅游”。在浙江台州的一处“农家乐”，他和来自各地的人们一起吃饭，舞台上有人讲着“发财梦想成真”的“励志故事”。

“我们公司研发了一款‘刷脸支付’软件，只要消费就可以返利。”台上人员称，这款叫“网联嘉”的软件，是“集电商和新消费体验于一体”“天天有收益、日日现金流”的第四方支付平台。

根据所谓“奖励机制”，只要充值成为会员并不断推荐他人充值就可以得到高额回报，即所谓的“直推奖”；同时，被推荐人之间的每一层级延展，也会产生相应的收益，即所谓的“间推奖”。

迷惑陈某的，是他们抛出的“数字区块链”“企业数字化转型”等听起来很“悬乎”的概念。于是，他充值5万元升级为区域代理，“这样可以拿到高额返利。”越来越多人被卷入其中。

几个月后，这家位于上海杨浦区五角场某商务楼内的公司，因中老年人频繁出入，被警方发现异常并展开调查。

这些中老年人，被“免费旅游”“一元换购黄金饰品”等噱头吸引，前来咨询，由此落入传销圈套。由于这家公司承诺的回报率远高于普通的投资理财产品，在天花乱坠的企业宣传和他人推介下，不少中老年人拿出养老金来“投资”。

为防止更多人陷入传销骗局，在上海市公安局经侦总队指导下，杨浦警方抽调精干警力成立专案组，先后梳理资金流水10万余条、数据500万余条，全面收集该团伙犯罪证据。

2022年9月，专案组一举抓获以曹某灯为首的团伙成员共16人，查处从事传销犯罪的总部及分部5个，打击从“后台开发”到“前端运营”的全链条。

“中老年人占绝大多数。”上海市公安局杨浦分局经侦支队民警金力介绍，犯罪团伙专门针对中老年人，设计了“发挥剩余价值”“稳定的副业”等话术，抛出了“免费旅游、免费诊疗”等噱头。中老年人由于警惕性低、生活信息少、儿女不在身边等，容易成为犯罪分子侵害的对象。

架构庞大、隐蔽性强、极具迷惑性

经审查，犯罪嫌疑人曹某灯注册成立上海巨赢客数字科技有限公司，以推广“刷脸支付”软件“网联嘉”为幌子，诱骗中老年人交纳会员费，并层层发展下线会员充值，进而组织、领导传销活动。

相比传统传销的线下传播，网络传销的传播渠道向社交软件、直播授课、视频会议等线上形式转变，传销产品由实体商品向虚拟商品、数字产品转变；其传播模式更复杂，传播范围更广，波及地域更多，发展速度更快，社会危害性也更大。

——借助互联网发展，传销层级更多，架构更加庞大复杂。

经由互联网裂变式推广和营销，“网联嘉”迅速发展壮大，会员遍及全国。截至案发，共有实名注册并交纳会员费的参与者多达35万余人。

金力介绍，“网联嘉”宣称，6个等级的会员交纳198元至25万元不等的会员费后，只要不断推荐给其他人下载并充值，就可以得到高达40%至75%的发展下线奖励。经调查，“网联嘉”发展层级最多达32层，资金流水高达8.5亿元，大部分收益是会员费。

“支付入门费、发展下线、复式计酬等等，这些都是网络传销的明显特征。”上海市公安局经侦总队七支队副支队长林植说，“网联嘉”没有实体经营的项目和产业，其本质就是通过高额奖励拉拢中老年群体交费，并不断“拉人头”发展下线，是典型的以传销为手段实施犯罪的团伙。

——模糊层级概念、隐蔽计酬方式，以逃避监管和侦查。

曹某灯到案后向警方供述，会员充值的资金都直接进入公司账户，不受第三方监管。公司也无实体经营业务，少数会员得到的所谓奖励，其实是下线交纳的会员费分成；所谓分润，则是会员每笔交易的手续费分成。

网络传销的组织者为逃避监管、掩盖犯罪活动，会极力进行伪装，甚至聘用精通公司运作、财务知识的专业人员设计传销层级模式，开发更隐蔽的计酬模式，让层级概念趋于模糊，以逃避监管和侦查。

“表面上看，‘网联嘉’对外并没有展示层级，会员的获利方式也没有直接与拉新人的数量挂钩。”金力说，实际上，在“网联嘉”运营模式中，上级会员可以通过下线发展的会员获取收益，表明其存在实质上的层级关系。

——名目繁多、花样翻新，欺骗性、迷惑性更大。

新型网络传销名目繁多，极具迷惑性。金力介绍，不法分子以电子商务、虚拟货币、消费返利、健康保健等为名，常歪曲利用数字货币、区块链技术、元宇宙、互联网金融等热门概念混淆视听，给遏制此类犯罪带来不小挑战。

此外，搭建传销网站技术简单、可复制性强，不法分子可同时运作多个网络传销平台。“他们熟谙犯罪手法和参与人的投机心理，不停翻新花样，给警方打击增加难度。”林植表示。

提升打防能级，强化源头防范

为进一步遏制网络传销发展蔓延势头，切实维护国家经济金融安全和人民群众合法权益，近期，公安部部署开展网络传销犯罪集中打击行动，以涉及重大民生问题和打着重大政策旗号的新型网络传销等为重点，全力摸排一批犯罪线索，集中查处一批重大案件，彻底打掉一批全国性、区域性传销组织，严惩一批犯罪分子，切实形成强大震慑效应。

上海公安经侦部门依托新型现代警务机制，解剖“麻雀案”，分析“样板案”，总结提炼犯罪特征，主动梳理发现案件线索，强化源头防范，及时发现和切断网络传销犯罪的传播途径和链条，不断提升打防能级。

公安部经侦局有关负责人表示，公安机关将积极应对新型网络传销犯罪活动，进一步创新思路，多措并举，将打击锋芒对准重点领域传销犯罪；加强与网信、市场监管等部门和金融机构的协同联动，提升防范新型网络传销风险的能力，对传销违法犯罪活动保持严打高压态势。

有关部门依法摧毁传销组织体系的同时，公众也要提高防范意识和守法意识。

“资本运作、消费返利、原始股、推荐奖、高收益、高回报等都是传销活动的惯用词，必须保持警觉；传销活动大多是‘上线瓜分下线投入资金’的圈钱游戏，对‘收入门费’‘拉下线’等行为要高度警惕。”林植提醒，广大中老年群众对投资项目一定要仔细甄别，防止被打着所谓国家政策、惠民利民、慈善互助旗号的非法投资活动所蒙骗，切勿盲目跟风、稀里糊涂就掏钱。

(责编：王震、陈键)

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