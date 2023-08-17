人民网北京8月17日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院工程热物理研究所获悉，近日，我国压缩空气储能系统研发方面取得重大突破，由中国科学院工程热物理研究所和中储国能公司联合自主研发的国际首套300MW级先进压缩空气储能系统膨胀机完成集成测试，顺利下线。

储能技术是能源革命的关键支撑技术和国家战略性新兴产业。压缩空气储能具有规模大、成本低、效率高、环境友好等优点，是最具发展潜力的大规模储能技术之一。膨胀机是压缩空气储能系统的核心部件，具有负荷高、流量大、流动传热复杂、高效宽工况运行要求高等技术难点。经过多年的不懈努力，研发团队先后攻克了全三维设计、复杂轴系结构、动态调节与控制等关键技术，研制出完全自主知识产权的国际首台300MW级先进压缩空气储能系统多级高负荷膨胀机。

2023年8月初，中国科学院工程热物理研究所和中储国能公司完成了300MW压缩空气膨胀机的集成测试，各项测试结果均达到或超过设计指标，具有集成度高、效率高、启停快、寿命长、易维护等优点。该300MW压缩空气膨胀机的成功研制，是我国压缩空气储能领域的重要里程碑，推动了我国先进压缩空气储能技术迈向新的台阶。

中国科学院工程热物理研究所是国内最早开展压缩空气储能研究的机构，通过19年的努力，建立了具有完全自主知识产权的研发体系，先后突破了系统全工况设计与控制、多级高负荷压缩机和膨胀机、高效超临界蓄热换热等关键技术，并分别于2013、2016、2021年建成国际首个1.5MW级、10MW级、100MW级先进压缩空气储能系统。中储国能公司是中国科学院工程热物理研究所压缩空气储能技术的产业化公司，具备百兆瓦级压缩空气储能系统研发、设计、制造、工程实施、投资和运营全套能力，已成为国际先进压缩空气储能系统的开拓者和引领者。双方于2018年起，在全球率先开展了国际首套300MW先进压缩空气储能系统的研发工作。

压缩空气储能系统的大规模化是降低成本、提高效率、提高市场竞争力的重要途径。相比100MW先进压缩空气储能系统，300MW系统规模将提高3倍，单位成本降低20-30%，效率提高3-5%。此次300MW先进压缩空气储能系统膨胀机完成集成测试并顺利下线，标志着国际首套300MW先进压缩空气储能国家示范项目取得重大进展。

(责编：赵竹青、吕骞)

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