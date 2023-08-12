乔业琼 慎志远 李语 王勇 龚莎

从传统单一的夜间餐饮，到夜游、夜娱、夜跑……各地积极探索夜间消费的新业态、新场景、新产品，让越来越多的人们有了更多选择。

商务部城市居民消费习惯调查报告显示，60%的居民消费发生在夜间，在旅游人均消费方面，夜间消费额至少是白天消费额的3倍。围绕“食、游、购、娱、体、展、演”，暑期热闹的夜间消费点燃城市“夜经济”，也为城市增添了一份活力。

打卡萌宠市集，“趣”消费吸引客流

“走，撸猫去！”和很多年轻人一样，家住河南郑州市金水区的00后蔡晓芸（化名）下班后最喜欢到附近的夜猫市集逛逛，“三伏天太热，只能晚上出来走走，这里不仅凉快些，还轻松有趣能解压”。

河南郑州市金水区的夜猫市集人流攒动。人民网记者 慎志远摄

走入夜猫市集，可爱的猫宠们让很多爱猫人士在这里流连忘返，为夜晚增添了几分“萌”元素。据了解，该市集摊位有60余家，平常客流3-5万人，周末可达10万+，日销售额2-3万元，周末3-5万元。

为提振消费信心，有效推动城市消费升级，近期郑州市开展了“醉美·夜郑州”消费活动。围绕重点消费领域，从6月开始，嘉年华、嗨购节、中原美食节、畅游绿城、青年潮玩、文艺赏析季……系列活动不间断，预计将持续到8月底。

体验海岸生活，“慢”消费留住人心

广东深圳市盐田区的盐港夜市，是一个深受年轻人青睐的车尾箱集市。夜幕降临，桌子上一盏盏暖黄色灯光亮起，众多市民在这里小憩并享受各种美食，体验海岸惬意生活。“白天工作节奏很快，晚上难得慢下来，跟家人朋友们一起聚聚。”正在休憩的张言丽（化名）对记者说。

市民到广东深圳市盐田区的盐港夜市打卡。刘文豪摄

为了方便大家出行，当地专门开通了接驳线，从盐田路、深外高中地铁站，直达盐港夜市。站在山顶夜市俯瞰盐田港，可以感受到海滨城市独特的夜间风情。

深圳的烟火气，大多藏在这些散布于大街小巷的小夜市里。据深圳市零售商业行业协会统计，深圳夜间消费网点已突破8万个，每万人拥有夜间消费网点44个。占据全天六成以上夜间消费，不仅带动了当地经济发展，更擦亮了深圳的城市名片。

突出民族特色，“游”消费活力十足

“我是带外地朋友来的，这里有吃有喝还有各种演出，伉俪歌仙、花前月下、苗女月琴等表演都挺不错的。”作为土生土长的南宁人，赵晓鹏（化名）已经接待了好几拨前来打卡的朋友，他说这个暑期很忙，也很开心。

广西南宁市良庆区的“南宁之夜”街区灯火璀璨。人民网 王勇摄

走进广西南宁市良庆区的“南宁之夜”街区，记者看到很多游客在宇航员、火车、汽车人造型等打卡点拍照留念，街道两旁的建筑精致恢宏，盛唐复古风与壮乡民族特色巧妙结合，让游客体验到传统与时尚交织的特色夜游。

作为南宁市重点打造的本土新景区、新名片，“南宁之夜”主打快消费。据统计，8月10日当天，南宁之夜客流3.13万人，营业额23.9万元。开业以来客流总计657.57万人，营业额总计5667.14万元。

引入夜跑一族，“动”消费丰富体验

从枫泾路集市出发，绕老码头再回到集市，每到夜晚，上海外滩枫泾就会成为夜跑爱好者的打卡地。“先到枫泾路集市逛逛夜市，再来一趟夜跑。”周乐源（化名）对记者说，一圈跑下来，不仅锻炼了身体，还能交到志同道合的朋友，这种体验很不错！

运动爱好者参加上海外滩枫泾NIKE荧光跑。图片由BFC外滩金融中心提供

在这里，“夜跑”聚集了一大批沪上“潮人”，并发展为社交“新语言”。以体育锻炼为纽带，围绕运动、环保、萌宠等主题，枫泾路集市定期举办WORKSHOP、TALKSHOW开放麦、TRUNK SHOW等多样化社群活动，成为魔都“潮人”的社交新地标。

除了吃喝玩乐，体育消费作为夜间消费的有益补充，逐渐成为夜经济的新亮点。据悉，自今年上海夜生活节启动以来，外滩枫泾大大提升了南外滩、十六铺等周边商圈的活力，几十家周边商圈品牌也参与到外滩枫泾活动中，开街三年以来，外滩枫泾累计客流达2000万，合作品牌超1000家。

夜间经济一头连着消费，一头连着就业，是提升城市活力的新引擎。多位专家表示，“夜经济”不仅延长了消费时间、拓展了消费空间，更创造出丰富的消费场景。作为拉动消费的有力手段，在政策护航下，夜经济必定会发展得越来越好。

(责编：乔业琼、高雷)

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