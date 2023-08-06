室温超导，为何让全球科学家疯狂“烧炉炼丹”？
近日，有科学家团队表示，他们发现了全球首个室温超导材料LK-99。一时间全球科学界沸腾。
室温超导到底是什么，真的实现了吗？将给我们带来哪些影响？或许新的“工业革命”要就从此开启。
什么是室温超导，材料获取堪比“炼丹”？
超导，是指某些材料电阻突然消失，电流通过时完全没有电阻的现象。目前发现的超导材料在极特殊的环境下才展现出超导特性，比如高压、高温或者低温，仅维持该环境成本就非常高，所以这次LK-99的室温常压超导性才会如此引发热议。
事情起源于7月22日，韩国量子能源研究中心公司相关研究团队通过两篇论文及视频方式，宣布在常压条件下，一种改性的铅磷灰石晶体(LK-99)能够在400K(127℃)以下表现为超导体。
一时间全球开始复现上述试验，因为该材料的合成需要长时间加热等，这个过程被不少网友调侃为“烧炉炼丹”。以中国为例，根据公开信息的不完全统计，北京航空航天大学、曲阜师范大学、华中科技大学等团队进行了复现实验。
华中科技大学团队在B站上上传的视频显示，该“超导材料”比牙签还细小，堪比针尖，实验结果要靠显微镜观察，无论是磁铁的N级还是S级，该材料都对此呈现出斥性。该视频一度成为B站排行榜最高第1名的视频。
上述视频介绍，华中科技大学材料学院博士后武浩、博士生杨丽，在常海欣教授的指导下，成功首次验证合成了可以磁悬浮的LK-99晶体，该晶体悬浮的角度比Sukbae Lee(韩国科学家)等人获得的样品磁悬浮角度更大，有望实现真正意义的无接触超导磁悬浮。
但有意思的是，超导材料“炼制”的结果好像随机性很大。
例如，北京航空航天大学的研究团队表示，成功制备了LK-99材料，没有观察到磁悬浮现象和零电阻现象。东南大学孙悦团队6片样品中的1片样品观察到110K电阻降低，但没有测量到完全抗磁性，实验者推测样品中超导组分很低。
有没有可能实现，难点在哪？
常温超导到底有没有可能实现，难在哪？为何引无数科学家“竞折腰”。
8月2日，韩国超导学会宣布成立“LK-99验证委员会”，检验该成果的真实性。截至目前，学会根据两篇论文中提供的数据和已发布的视频，宣布LK-99不能被称为室温超导体。
北京大学物理学院教授肖池阶接受中新网采访时称，室温常压超导是物理学领域的圣杯，人类梦想之一，“在没违背物理学基本原理、没被确定证伪之前，需要大家带着梦想去探索，一切皆有可能。”据介绍，肖池阶的研究领域为磁约束热核聚变。
北京龙讯旷腾科技有限公司高级研究员周谐宇对中新网表示，室温超导在短期之内仍然是一座难以翻越的大山。最近大火的韩国室温超导材料LK-99目前并没有同时测出超导体两大特征，即零电阻和完全抗磁性的重复实验。
近日，“中科院物理所”公众号发文称，确实不好判断，不过真假并不难验证，按韩国作者的说法，最快三天就能制备出一批样品。
如上所述，目前公开的复刻的LK-99材料，有部分检测到抗磁性，但没有检测到室温常压下电阻为0的现象。
有媒体援引中国科学院高能物理研究所研究员徐庆金的话称，公众对室温超导高度关注，说明了大家对于科学话题的热情，这是令人高兴的地方。但有些自媒体过于“标题党”，夸大其词，严重误导了大家，室温超导是非常美好的，但实现也是艰难的。
一旦突破，将带来哪些应用？
虽然室温超导实现之路艰难，可一旦实现将给我们带来哪些影响呢？
肖池阶表示，很难全部列出，但常压室温超导技术实现工业应用以后，将大力促进磁约束热核聚变能源的工程可行性和经济可行性，而聚变能源利用将对人类文明产生重要影响，因此常压室温超导的重要性怎么强调都不为过。
中国移动首席科学家冯俊兰近日表示，室温超导如果实现，量子计算将有质的飞跃，进一步推动大模型的发展。
行业普遍认为，若室温超导实现，将对磁悬浮列车、无损输电、量子计算机、受控核聚变、医学成像等领域带来质的改变。
例如，受控核聚变需要极强的磁场将核聚变约束在一个小空间，而超导磁体能产生强大的磁场，室温超导体则进一步降低了能耗。
另外，室温超导完全的抗磁性，减少磁悬浮设备制冷的需求，使超导磁悬浮列车更容易实现。“磁悬浮列车普及后，以后通勤上班更效率了。”有网友称。(记者 吴涛 张钰惠 实习生 胡凝瑾)
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