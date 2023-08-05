人民网北京8月5日电 （记者赵竹青）8月4日，由中国科协主办，中国科技馆、中国科协青少年科技中心联合承办第九届全国青年科普创新实验暨作品大赛（简称科普创新大赛）全国总决赛在辽宁省科学技术馆圆满落下帷幕。

本届科普创新大赛重点围绕“智慧·安全·环保”三大主题，关注前沿科学技术、公共安全健康等领域的科研应用与普及，考查青少年发现问题、解决问题及动手实践能力，设“创意作品”和“科普实验”两类项目。

来自全国32个赛区4324所大中专院校和中学的3.6万支队伍报名参赛，126支队伍晋级总决赛。经过激烈角逐，智慧社区（大学组）江苏、湖北、辽宁、北京赛区，智慧社区（中学组）福建、辽宁、北京、江苏赛区，未来太空车浙江、内蒙古、安徽、重庆赛区的12个团队荣获一等奖；辽宁省科学技术馆、黑龙江省科学技术馆、安徽省科学技术馆、福建省科技馆、重庆科技馆、甘肃科技馆作为赛区承办单位荣获优秀组织单位一等奖。

作为一项面向青年学生的全国性科普赛事，科普创新大赛是教育部确定的2022-2025学年44项面向中小学生的全国性竞赛活动之一，旨在进一步贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》《全民科学素质行动规划纲要（2021-2035年）》《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和《关于新时代进一步加强科学技术普及工作的意见》，动员和激励广大青年学生参与科普创作，促进科学思想、科学精神、科学方法和科学知识的传播和普及。自2013年举办至今，大赛已成功开展9届，赛事规模呈阶梯式增长，累计参赛人数近40万人，广泛动员和激励了广大青年学生参与科普创作和实践。

(责编：赵竹青、吕骞)

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