人民网北京8月2日电 （黄盛）据中国人民银行消息，中国人民银行党委书记、行长潘功胜在中国人民银行、国家外汇管理局召开的2023年下半年工作会议上表示，下半年要支持房地产市场平稳健康发展，落实好“金融16条”，延长保交楼贷款支持计划实施期限，保持房地产融资平稳有序，加大对住房租赁、城中村改造、保障性住房建设等金融支持力度；因城施策精准实施差别化住房信贷政策，继续引导个人住房贷款利率和首付比例下行，更好满足居民刚性和改善性住房需求；指导商业银行依法有序调整存量个人住房贷款利率。

据了解，这并非中国人民银行在近期第一次对个人住房贷款利率调整进行表态。今年7月14日，中国人民银行货币政策司司长邹澜在国新办举行的新闻发布会上表示，按照市场化、法治化原则，我们支持和鼓励商业银行与借款人自主协商变更合同约定，或者是新发放贷款置换原来的存量贷款。

东方金诚首席分析师王青向人民网财经表示，在我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势下，过去在市场长期过热阶段出台的政策存在边际优化空间，其中下半年金融货币政策在引导居民房贷利率下行方面将发挥主导作用。因此，本次会议对于住房信贷政策和个人住房贷款利率、首付比例等政策走向进行表态。

此前也曾经出现过存量房贷利率下调的先例。2008年10月，中国人民银行决定将商业性个人住房贷款利率的下限由贷款基准利率的0.85倍扩大至0.7倍；最低首付款比例调整为20％。随后，多家银行宣布对符合条件的存量房贷利率从8.5折降到7折。此项政策对扭转当时房地产市场起到了关键作用。

“存量房贷利率下调将减轻购房者利息负担，有利于促消费、扩投资。更为重要的是，这会收窄新、老房贷利差，缓解‘提前还贷潮’‘转贷降息’现象，稳定房贷市场秩序，并为新发放居民房贷利率进一步下调拓展空间。”王青说。

此外，招商证券研报表示，存量按揭利率下调可能性较高。在中国人民银行表态支持及鼓励银行调整存量按揭贷款利率后，出于金融工作的人民性高度，银行需要对此采取必要的举措，回应广大群众的关切。

另据了解，此次会议还表示，2023年以来，中国人民银行精准有力实施稳健的货币政策，有效防控金融风险，持续深化金融改革，切实改进金融服务，全面加强党的建设，各方面工作取得新成绩——货币信贷和融资总量保持合理增长，高质量发展重点领域和薄弱环节得到有效支持，外汇市场基本稳定，重点领域金融风险得到有序处置，金融改革开放深入推进，国际金融合作持续深化，金融服务与管理质效不断提升。

(责编：王连香、吕骞)

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