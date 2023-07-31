神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京7月31日电 （记者赵竹青、翁奇羽、王晓啸）7月31日下午，在神舟十五号航天员乘组返回57天后，中国航天员科研训练中心举行乘组与记者见面会，3名航天员精神抖擞、神采奕奕亮相北京航天城，正式与公众见面。

据介绍，中国航天员科研训练中心科学制定恢复计划方案，乘组飞行正常返回后恢复期主要分为隔离恢复阶段、疗养恢复阶段、恢复观察阶段三个阶段实施。截止目前，乘组已完成前两个阶段工作。从整体来看，航天员身心状态良好，达到了预期效果，已全面转入恢复观察阶段。待完成任务返回后恢复健康评估总结后，3名航天员将转入正常训练工作。

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

见面会上，乘组就驻留空间站阶段和返回后的相关情况答记者问。作为执行出舱任务次数最多的乘组，指令长费俊龙表示：“4次出舱是我们乘组的亮点，也是中国载人航天事业的亮点，它是今天的记录，更是明天的起点，我们相信后续的乘组会创造更多更大的记录！”

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

航天员邓清明坚守25年的奋斗历程令在场每一个人为之感动。25年的坚持，邓清明时刻准备，等待祖国挑选。25也是一个令他倍感幸福的数字。乘组从问天阁出来，抵达报告出征地点，正好走了25步。25年的坚守，25步的征途，鞭策并鼓励他不辜负党和人民的厚望重托，坚决圆满完成任务。

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

航天员张陆在太空拍摄了大量精美的照片，其中很多都是关于祖国和家乡。在一次次在舷窗边眺望祖国、眺望家乡、眺望那汪洞庭湖中，他感慨万千：家是最小国，国是千万家。在每个人的心里，家乡都是深深牵挂。家国情怀，是刻在骨子里的情怀，是对“家乡”的深厚眷念，更是对“国家”的绝对忠诚。

两次飞上太空并担任指令长的费俊龙有了新的体会，他认为两次任务虽然有所不同，但是，永远不变的是他们为祖国出征太空的初心使命，永不停歇的备战训练，逐梦九天的赤胆忠心。不管何时飞天，不管几次飞天，他们都时刻准备，再次飞天！

神舟十五号乘组被网友称为“圆梦乘组”。对于梦想，邓清明深有感触：“中国梦、航天梦、我的梦，同心筑梦、并肩追梦、携手圆梦。正是一个个梦想的叠加，描绘出新时代最为壮阔的图景。”

两次“太空会师”成为中国载人航天的高光时刻和历史瞬间。张陆深情回顾了两次团聚的温暖细节，并感慨：“神舟十四号乘组传递给我们的这份关爱，我们也传递给了神舟十六号乘组。这份浓浓的情谊，是生死相托的相互信任，也是航天精神的接续传承。”

当记者提到我国载人登月任务时，指令长费俊龙充满期待：“一定珍惜崇高荣誉，迈向更深太空，为中国人早日登上月球继续努力，永远做新时代中国航天事业的奋斗者、攀登者，为新时代中国航天事业再立新功！”

见面会现场还同步展出了乘组在中国空间站拍摄的精美照片和视频，独特的视角、壮美的景观以及精彩的太空生活。

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

(责编：赵竹青、吕骞)

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