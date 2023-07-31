人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面

2023年07月31日15:47 | 来源：人民网
小字号

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

人民网北京7月31日电 （记者赵竹青、翁奇羽、王晓啸）7月31日下午，在神舟十五号航天员乘组返回57天后，中国航天员科研训练中心举行乘组与记者见面会，3名航天员精神抖擞、神采奕奕亮相北京航天城，正式与公众见面。

据介绍，中国航天员科研训练中心科学制定恢复计划方案，乘组飞行正常返回后恢复期主要分为隔离恢复阶段、疗养恢复阶段、恢复观察阶段三个阶段实施。截止目前，乘组已完成前两个阶段工作。从整体来看，航天员身心状态良好，达到了预期效果，已全面转入恢复观察阶段。待完成任务返回后恢复健康评估总结后，3名航天员将转入正常训练工作。

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

见面会上，乘组就驻留空间站阶段和返回后的相关情况答记者问。作为执行出舱任务次数最多的乘组，指令长费俊龙表示：“4次出舱是我们乘组的亮点，也是中国载人航天事业的亮点，它是今天的记录，更是明天的起点，我们相信后续的乘组会创造更多更大的记录！”

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

航天员邓清明坚守25年的奋斗历程令在场每一个人为之感动。25年的坚持，邓清明时刻准备，等待祖国挑选。25也是一个令他倍感幸福的数字。乘组从问天阁出来，抵达报告出征地点，正好走了25步。25年的坚守，25步的征途，鞭策并鼓励他不辜负党和人民的厚望重托，坚决圆满完成任务。

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

航天员张陆在太空拍摄了大量精美的照片，其中很多都是关于祖国和家乡。在一次次在舷窗边眺望祖国、眺望家乡、眺望那汪洞庭湖中，他感慨万千：家是最小国，国是千万家。在每个人的心里，家乡都是深深牵挂。家国情怀，是刻在骨子里的情怀，是对“家乡”的深厚眷念，更是对“国家”的绝对忠诚。

两次飞上太空并担任指令长的费俊龙有了新的体会，他认为两次任务虽然有所不同，但是，永远不变的是他们为祖国出征太空的初心使命，永不停歇的备战训练，逐梦九天的赤胆忠心。不管何时飞天，不管几次飞天，他们都时刻准备，再次飞天！

神舟十五号乘组被网友称为“圆梦乘组”。对于梦想，邓清明深有感触：“中国梦、航天梦、我的梦，同心筑梦、并肩追梦、携手圆梦。正是一个个梦想的叠加，描绘出新时代最为壮阔的图景。”

两次“太空会师”成为中国载人航天的高光时刻和历史瞬间。张陆深情回顾了两次团聚的温暖细节，并感慨：“神舟十四号乘组传递给我们的这份关爱，我们也传递给了神舟十六号乘组。这份浓浓的情谊，是生死相托的相互信任，也是航天精神的接续传承。”

当记者提到我国载人登月任务时，指令长费俊龙充满期待：“一定珍惜崇高荣誉，迈向更深太空，为中国人早日登上月球继续努力，永远做新时代中国航天事业的奋斗者、攀登者，为新时代中国航天事业再立新功！”

见面会现场还同步展出了乘组在中国空间站拍摄的精美照片和视频，独特的视角、壮美的景观以及精彩的太空生活。

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面
　　神舟十五号航天员乘组返回后首次与公众见面。人民网记者 翁奇羽摄 人民网北京7月31日电 （记者赵竹青、翁奇羽、王晓啸）7月31日下午，在神舟十五号航天员乘组返回57天后，中国航天员科研训练中心举行乘组与记者见面会，3名航天员精神抖擞、神采奕奕亮相北京航天城，正式与公众见面。…
市场监管总局公布施行新版肉制品生产许可审查细则
　　人民网北京7月31日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，为了加强肉制品生产许可审查工作，28日，市场监管总局公布了行政规范性文件《肉制品生产许可审查细则（2023版）》（以下简称《细则》），并于公布之日起施行。 《细则》对肉制品进行了梳理归类，包括热加工熟肉制品、发酵肉制品、预制调理肉制品、腌腊肉制品和可食用动物肠衣。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部