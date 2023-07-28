人民网北京7月28日电 （欧阳易佳）据中国气象局消息，今日9时55分前后今年第5号台风“杜苏芮”登陆福建省晋江市沿海。登陆时中心附近最大风力15级（50米/秒，强台风级），中心最低气压为945百帕。今日10时，中央气象台继续发布台风红色预警。

预计，“杜苏芮”将以每小时25公里左右的速度向北偏西方向移动，强度逐渐减弱。

台风“杜苏芮”或成为21世纪以来对福建沿海影响最严重的台风之一

“台风‘杜苏芮’虽然相比26日强度有所减弱，但是未来一段时间的环境条件还是有利于其强度的维持甚至加强。从目前预报来看，45米/秒至52米/秒的登陆强度让它有很大可能成为仅次于2016年‘莫兰蒂’之后影响福建最严重的台风。”中央气象台台风与海洋气象预报中心高级工程师聂高臻说。

聂高臻介绍，新生成的热带低压可能于未来24小时加强为今年第6号台风“卡努”，未来它与台风“杜苏芮”之间的距离大约为2000公里至2500公里。目前从路径上看可能不会出现明显的双台风互旋作用，但其北侧的偏东风未来可能会为台风“杜苏芮”减弱后的低压环流提供充沛水汽，有助于台风“杜苏芮”残余环流的维持和陆地上降水的增加。

多站点出现10级以上大风 北上路径存在较大不确定性

聂高臻介绍，27日下午，台风北侧外围云系已经影响到福建北部和浙江，福建北部沿海和浙江沿海市县普遍出现降水，其中宁德、温州和台州降水量较大；福建省中部沿海风力最强，多个站点出现10级以上大风。

聂高臻说，“目前来看，台风‘杜苏芮’北上的路径还存在较大不确定性，其在福建、广东沿海一带登陆后，可能先后影响江西、安徽、河南、山东、陕西、河北、天津、北京、内蒙古、辽宁、吉林等省（自治区、直辖市）。受其影响，西南地区东部、西北地区东部、华北黄淮和东北等地部分地区将先后出现中到大雨，局地有暴雨或大暴雨。”

值得注意的是，台风深入内陆受环流形势影响，可能在陆上长时间停滞，台风倒槽叠加地形影响就有可能出现极端降水。因此，上述地区需要格外警惕，提前做好防台风抢险应急工作。

强度强、影响时间长、范围广 公众需密切关注预报预警信息

据悉，台风“杜苏芮”将影响华南东部，农林渔业遭受风涝灾害风险高。

气象专家建议，受台风影响地区需强化风险隐患排查和灾害防御，及时转移危险地区群众，加强交通、旅游和城市运行等安全管理。我国东南海域航行船只需及时回港避风或避开影响区域，海上作业人员应提前撤离。

中国天气网提醒，台风“杜苏芮”来势汹汹，不仅强度强，而且影响时间长、范围广，其残余环流还可能深入内陆，公众需密切关注当地气象部门发布的预报预警信息，做好相应的防范工作。

“在城市内，塔吊应停止作业并降低高度；广告牌等应妥善加固。”气象专家说，居民可准备一些饮用水和充电宝，以防短暂停水停电。车辆应停到高处，以免台风降雨导致积涝。

气象专家补充，台风“杜苏芮”可能导致早稻收晒和晚稻播栽受阻、作物倒伏、农田渍涝以及经济林果、农渔业受损，建议提前做好防护。由于其影响会深入内陆，黄淮、华北、西南地区东部、西北地区东部要注意防范局地强降雨可能引发的次生灾害。（实习生陈瑾对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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