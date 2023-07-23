本报记者 刘志强 丁怡婷 韩 鑫

开栏的话

今年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门勠力同心、勇毅前行，推动经济运行好转、发展质量提升。

日前发布的中国经济半年报显示，今年上半年，我国经济运行整体回升向好。从今日起，本报推出“年中经济观察”系列述评，生动反映高质量发展的新进展新成效，全面、辩证、长远分析经济形势，充分展现中国经济的韧性活力，进一步坚定做好经济工作的信心。

一季度实现良好开局，二季度延续恢复态势，在复杂严峻的外部环境下，中国经济呈现回升向好态势。7月17日发布的中国经济半年报显示：上半年，国内生产总值（GDP）同比增长5.5%，快于去年全年3%的增速，快于一季度4.5%的增速，也明显快于世界主要发达经济体。

“2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，希望与挑战并存。”

“推进中国式现代化必须抓好开局之年的工作。”

“在强国建设、民族复兴的新征程，我们要坚定不移推动高质量发展。”

以习近平同志为核心的党中央团结带领全党全国各族人民坚定信心、顽强拼搏，牢牢把握高质量发展这个首要任务，努力推动经济运行整体好转，为全面建设社会主义现代化国家开好局起好步。

稳增长稳就业稳物价政策效应逐步显现，市场需求逐步恢复，生产供给持续增加，就业形势总体稳定，民生保障有力有效。上半年，国民经济恢复向好，高质量发展迈出新步伐，为实现全年发展目标夯实基础、注入信心。

恢复向好显韧性

增速稳，结构优，动能强，中国经济回升向好，展现出巨大的发展韧性

产量再上新高！7月3日，伴随着一辆纯电动汽车缓缓驶下生产线，我国新能源汽车生产累计突破2000万辆，迈入规模化、全球化发展新阶段。

消费持续回暖！端午假期，国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%。6月24日，年快递业务量达600亿件，比去年提前34天。

建设马不停蹄！平陆运河工程动工，渝昆高铁川渝段贯通，全球首台16兆瓦海上风电机组完成吊装……一个个重大项目扎实推进。

今年以来，经济社会全面恢复常态化运行，各行各业奋跃而上，高质量发展的万千气象让中国经济的观察者充满信心。

——观察中国经济，既要看“数”，也要看“景”。一项项释放暖意的指标，一幅幅生机勃发的画面，汇聚成中国经济持续恢复的积极态势。

“五一”假期，游人如织。“下午4点多排队取号，已经有近100桌在等位了。”前往武汉一家知名餐饮店就餐的北京游客余平和说，“之前预料到人很多，但没想到生意这么火。”

从线下商圈到线上购物，从实物商品到生活服务，消费场景不断拓展，接触型、聚集型服务业增速回升明显。上半年，社会消费品零售总额同比增长8.2%，保持较快增长；最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，明显高于去年。

消费向好的同时，投资扎实推进，外贸稳中提质。上半年，固定资产投资同比增长3.8%，其中基础设施投资、制造业投资分别增长7.2%、6%，有效投资对稳增长的关键作用持续发挥；外贸进出口规模历史同期首次突破20万亿元，有进出口实绩的外贸企业54万家，同比增加6.9%。

动力足，底盘也稳。上半年，全国居民人均可支配收入实际增长5.8%，比去年全年明显加快。粮食能源饭碗稳稳端牢：夏粮产量达14613万吨，为稳定全年粮食生产奠定了基础；上半年一次能源生产总量同比增长2.7%，生产生活用能需求得到有力保障。

——观察中国经济，既要看“形”，也要看“神”。实现量的合理增长的同时，中国经济迎来质的有效提升。

前不久，上汽大众历史最悠久的工厂——上海安亭一厂正式关停。这是汽车产业转型全局中的“一隅”。鉴于当地土地空间有限，上汽大众在2017年即开始二厂升级改造，2018年启动新一代电动汽车平台车型工厂建设。此次安亭一厂调整后，基地将聚焦新能源汽车研发生产，部分燃油车生产迁至沪外。

400多公里外，大众汽车正在安徽合肥扩大投资：在华第三家新型工厂去年底建成，首款车型预计今年下半年投产；5月30日，全资控股科技公司项目又宣告落户。

这边产线升级，那边加速布局。立足广阔市场空间，适应电动化智能化趋势，我国汽车产业一路向前：上半年，汽车产销分别完成1324.8万辆和1323.9万辆，同比分别增长9.3%和9.8%，其中出口214万辆，同比增幅高达75.7%。

转方式、调结构、增动能。上半年，规模以上工业增加值同比增长3.8%，快于一季度0.8个百分点，其中装备制造业增加值比重达到32.3%，比上年同期提高1.4个百分点。

创新驱动活力奔涌。开源桌面操作系统“开放麒麟1.0”发布，年产2.5万吨高性能碳纤维项目投产，首台国产F级50兆瓦重型燃气轮机投入商运，“卡脖子”技术接连攻克。累计建成5G基站284万个，人工智能核心产业规模达到5000亿元，“新赛道”越发宽广。上半年，高技术产业投资同比增长12.5%。

绿色转型稳步推进。全球海拔最高水光互补项目并网发电，白鹤滩水电站16台百万千瓦机组首次全开并网运行，海阳核电4号核岛完成“千吨级”模块吊装，能源结构加快调整。上半年，单位GDP能耗同比下降0.4%，国家地表水考核断面中水质优良断面比例同比上升2.1个百分点。

开放发展步履坚定。全球贸易投资放缓的背景下，我国积极扩大高水平开放。上半年，消博会、广交会、中国—中东欧国家博览会等国际经贸盛会好戏连台，更多全球商品走进中国市场；以电动载人汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”产品出口提速，合计出口增长61.6%，拉动整体出口增长1.8个百分点。

——观察中国经济，既要向“内”看，也要向“外”看。增长乏力的全球经济中，中国依然是主要稳定器和动力源。

地缘政治冲突持续，主要发达经济体通胀仍处高位，一些国家货币政策收缩外溢效应显现。有的国家家庭债务高企，制造业萎缩程度加深，经济下行压力增大；有的国家持续经受高通胀和高利率挑战，连续两个季度GDP增速为负值……经济合作与发展组织判断：全球经济增长正走在“漫长而曲折的道路上”。

“一季度，美国、欧元区、日本、巴西GDP同比分别增长1.8%、1%、1.9%、4%，即便考虑到二季度情况，上半年中国经济增速在主要经济体中仍然是较快的。”国家统计局新闻发言人付凌晖表示，上半年，我国经济保持较快增长，为全球经济发展提供了重要支撑。

世界银行6月6日发布最新一期《全球经济展望》报告，预计2023年中国经济将增长5.6%，较1月预测上调1.3个百分点。世界经济论坛主席施瓦布表示：“全世界都从中国发展中受益。”

外资企业纷纷投来“信任票”：空中客车公司在天津建设第二条生产线；阿斯利康与青岛高新技术产业开发区签署投资合作协议；全球知名会员制仓储连锁超市开市客中国大陆地区的第三家门店开启试运营……1至5月，全国新设外商投资企业18532家，同比增长38.3%，中国继续成为外资的重要投资目的地。

坚定不移推动高质量发展，中国经济回升向好，展现出巨大的发展韧性。

实干担当促发展

各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，形成推动高质量发展的强大动力

中国的发展，总是在直面问题中展开答卷。

今年以来，中国经济处在经济恢复和产业升级的关键期，内生动力还不强，需求仍然不足，经济转型升级面临新的阻力，推动高质量发展需克服不少困难挑战。

树牢造福人民的政绩观，鼓足干事创业的精气神，形成狠抓落实的良好局面。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，形成推动高质量发展的强大动力。

——宏观政策靠前协同发力，推动经济运行持续好转。

“今年开始，7月份就能申报享受上半年研发费用加计扣除，预计能提前3个月享受约1260万元的扣除优惠。”江苏江阴燎原装备制造有限公司财务负责人周晓翻说，政策红利提前兑现缓解了企业资金压力，“准备添置更多新设备，加大研发投入”。

不搞“大水漫灌”、遏制“大干快上”，适应发展阶段性特征和经济形势变化，相机抉择、开准药方。面对结构性问题、周期性矛盾交织叠加的局面，各地区各部门兼顾当前与长远、统筹需要与可能，打出宏观政策“组合拳”。

财政部门延续和优化实施多项税费优惠政策，确保政策红利精准直达经营主体，前4月新增减税降费及退税缓费4689亿元；中国人民银行运用降准、中期借贷便利、公开市场操作等多种货币政策工具，保持流动性合理充裕；金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等的支持力度，上半年对实体经济发放的人民币贷款增加15.6万亿元……财政、货币、产业、科技、社会等各类政策协调配合，统筹推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解。

——供给需求共同发力，努力实现国民经济良性循环。

“车身小巧、充电方便，买车还能享受5000元优惠。”最近，家住重庆九龙坡区走马镇的王东燕花费不到5万元，购置了一台赛力斯新能源汽车，“1公里电费只需4分钱，续航里程也长。”

“支持新能源汽车下乡政策落地，有力撬动了农村汽车消费市场。”赛力斯汽车董事长张兴海介绍，上半年，公司汽车累计销量同比增长20%。

需求牵引供给，供给创造需求。各地区各部门把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来，加快建设现代化产业体系。

疏堵点、破卡点，做好供给文章。发展先进制造业集群，推进产业基础再造和重大技术装备攻关，深入实施优质企业梯度培育工程，开展“百场万企”大中小企业融通对接活动……多管齐下，实体经济茁壮成长。

建机制、畅循环，挖掘内需潜力。《扩大内需战略规划纲要（2022—2035年）》《“十四五”扩大内需战略实施方案》加快落地，出台一系列政策支持住房改善、新能源汽车、养老服务、家居等消费，各地积极举办消费季、发放消费券……多措并举，市场需求加速释放。

——改革开放向纵深推进，营商环境持续优化。

“政府为企业搭台，推介这么多项目，我们要抓住机遇、好好发展。”6月26日，中科智谷集团有关负责人李超宇赶到广州，参加广东省面向民间资本推介项目会议。会上，总投资上千亿元的101个示范项目一一推介，每个项目除列明总投资额、建设内容等信息，还提供了具体单位及联系方式，方便民间资本“一键直达”。

从发布《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》、出台一系列促进民间投资的政策措施，到深化国资国企改革、加快打造现代产业链领军企业，切实落实“两个毫不动摇”，持续提振经营主体信心；从全面注册制改革正式启动、加快资本要素市场化配置，到加快清理含地方保护、市场分割等妨碍公平竞争的政策措施，全国统一大市场加快构建……向广度和深度进军，全面深化改革蹄疾步稳。

改革不停歇，开放不止步。新版鼓励外商投资产业目录施行，新增239条鼓励条目；出台若干措施，率先在一些具备条件的自由贸易试验区和海南自由贸易港，试点对接相关国际高标准经贸规则；沈阳等6个城市深入开展服务业扩大开放综合试点……稳步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放，开放的大门越开越大。

——民生福祉持续增进，现代化建设成果更多更公平惠及全体人民。

北京通州，中建二局云景里小区改造项目施工正忙。这个有16栋多层住宅楼、2300余人的老旧小区，今年年底前将展露新颜。“外墙保温、楼顶防水，改造上下水管道，住起来更舒适。”小区居民孙满成满怀期待。

广东中山，“公共就业服务进校园”招聘现场火热。读计算机专业的肖滢舟，成功应聘深圳一家光电企业管培生，“一起找到工作的还有200多名同学。”

惠民生，暖民心，顺民意。实施以就业见习质量提升等10个行动为重点的青年就业创业推进计划，千方百计做好高校毕业生就业工作；出台《关于推进基本养老服务体系建设的意见》，规范“家庭托育点”建设，完善养老、托育服务体系；扩大药品耗材集中带量采购品种，缩小县域内城乡教育差距，提升医疗教育保障水平……桩桩实事直指急难愁盼，人民群众获得感、幸福感、安全感不断增强。

稳大局，应变局，开新局。把发挥政策效力和激发经营主体活力结合起来，中国经济高质量发展步伐坚实。

行稳致远有底气

保持战略定力、增强发展信心，完全有条件推动经济持续健康发展

河南洛阳，中信重工冶炼车间，滚烫钢水汩汩注入型腔。一墙之隔，锻压车间内，超大型转轮中心体锻件快速成型。

“前6个月，一批矿山、风电装备按期交付，建材、煤炭等行业的机器设备产量同比增长14.4%。”中信重工董事长武汉琦说，需求火热、订单充足，关键设备满负荷运行，“下半年要乘势而上，开启新的‘加速跑’”。

许多企业和专家认为，尽管当前中国经济面临不少困难挑战，但要看到累积的许多有利条件和积极因素。

——社会主义市场经济的体制优势，为应对风险挑战带来十足底气。

“借助绿色通道，全程帮代办，服务零收费，不出半天，新营业执照到手。”得益于《促进个体工商户发展条例》的实施，江西宜春隆泰加油站负责人管正华顺利实现“个转企”，“从‘个体户’变为‘企业家’，干劲更足了。下一步将争取早日成为规上企业。”

宏观经济治理持续完善，宏观调控政策框架更趋成熟，跨周期设计、逆周期调节的宏观政策充分运用，新时代以来，社会主义市场经济体制展现出抵御风险、应对考验的强大韧性。发挥体制优势，围绕稳增长、稳就业、防风险等实施一批针对性、组合性、协同性强的政策措施，我们完全能够有力破解各种发展难题。

——超大规模市场的需求优势，为增强发展动力创造了巨大空间。

“最新发布的星火认知大模型，应用在智能办公本产品上，实现会议内容实时转写的同时，还能快速生成会议纪要。”讯飞读写副总经理赵飞龙说，产品升级后，上半年智能办公本销量同比增长140%，后续市场销售十分看好。

“中国有约4800万家中小企业，都具备数字化转型需求，对解决方案供应商具有很大吸引力。”西门子股份公司董事会主席博乐仁说。日前，西门子宣布，将在成都新增投资11亿元，建设工业自动化产品中国智造基地。

需求是全球经济增长中最稀缺的资源。我国拥有14亿多人口，是全球超大规模且最有增长潜力的市场，孕育着源源不断的巨大需求。“下阶段，就业形势继续改善，居民收入持续增加，有利于带动居民消费能力和消费意愿提升。新能源汽车销售、绿色智能家电等促消费政策显效，也有利于扩大消费。”付凌晖说。发挥需求优势，不断挖掘国内市场潜力，内需对经济增长的拉动作用将持续提升。

——产业体系配套完善的供给优势，为构筑未来发展战略优势奠定了坚实基础。

7月16日，继5月底C919圆满完成首个商业航班飞行之后，第二架C919又“入列”东航机队，国产大飞机的研发、制造、取证、投运全面贯通。7月17日，我国首艘国产大型邮轮解缆离开码头，开始首次试航。

上天入海，重大创新成果接连问世，得益于完备产业体系的独特优势：一艘大型邮轮，涉及2500多万个零件，中央企业牵头领军，汇聚4000多家供应商的强大合力；一架C919大型客机，由22个省份、200多家企业、几代航空人接续攻关。

放眼全球，我们有最完整的产业体系、完善的配套能力、日益完备的基础设施网络。全球创新链产业链供应链深度调整同我国推动高质量发展形成历史性交汇，为加快建设现代化产业体系带来有利契机。发挥供给优势，不断提升产业链供应链韧性和安全水平，实体经济将更加根深叶茂。

——勤劳智慧的广大劳动者和企业家等人力优势，为扎实推进中国式现代化提供了有力支撑。

潜心钻研20多年，累计完成300余项研制任务攻关，取得20余项工艺创新成果。5月7日，第十六届高技能人才表彰大会举行，荣获中华技能大奖的北京北方车辆公司数控铣工马小光很自豪，“国家产业优势越来越强，技术工人舞台越来越宽广。”

人才是衡量一个国家综合国力的重要指标。目前，我国科技人力资源数量居世界第一，接受高等教育的人口已超过2.4亿人，专业技术人才队伍超过8000万人，技能劳动者超过2亿人，其中高技能人才超过6000万人。随着技术技能型劳动者队伍壮大、素质提高，人力资本红利正加快形成，这是许多国家没有的优势。发挥人才优势，促进人口高质量发展，将为经济发展提供强大动能。

韧性强，潜力大，活力足。中国经济长期向好的基本面依然不变，支撑高质量发展的条件也没有改变。保持战略定力、增强发展信心，我国经济有望继续恢复向好。

大道至简，实干为要。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，紧紧围绕新时代新征程党的中心任务，真抓实干、务求实效，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效，努力实现新征程的良好开局。

《 人民日报 》（ 2023年07月23日 01 版）

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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