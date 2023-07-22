人民网北京7月22日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，7月20日，市场监管总局首次发布中国企业信用指数，指数显示，2022年度中国企业信用指数为158.36点，同比上升24.14点。

据介绍，中国企业信用指数是在市场监管总局信用监管司的主持指导下，由市场监管总局代码中心发布的。中国企业信用指数立足市场监管部门职能和市场监管数据资源，编制过程中遵循客观经济规律，依法推进企业信用体系建设，通过对市场监管部门掌握的全量企业全生命周期的信用信息进行综合分析，着力从市场监管视角构建企业信用衡量工具。中国企业信用指数突出“市场监管数据在企业信用领域的价值特征”与“市场监管数据结构基本特征”两个特征，用更加丰富的信用评价维度展现企业信用状况，实现全国企业信用水平的指数化呈现。

据介绍，中国企业信用指数以2014年为基期，基点为100点。2014年至2022年，中国企业信用指数由2014年的100点，波动上升到2022年的158.36点，创2014年以来的历史新高，其中2018年和2020年出现两次小幅下降，总体呈现“小幅波动、稳中上升”的发展态势。

市场监管总局相关负责人表示，纵观中国企业信用指数9年来的发展趋势，虽然受到国内国际多重因素影响和冲击，中国企业信用水平小幅波动，但总体持续上升，市场秩序稳中向好，企业经营活力持续恢复，企业诚信守法经营意愿持续增强，营商环境持续优化。

上述负责人表示，编制中国企业信用指数，可以实现全国企业信用水平的指数化呈现，为全国统一大市场建设提供宏观数据支持；提供多维度的信用分析和管理方法，为优化营商环境提供重要抓手；从市场监管视角构建能够客观反映企业信用状况的工具，为建立健全以信用为基础的新型监管机制提供有力支撑。

(责编：乔业琼、高雷)

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