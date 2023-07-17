2023年上半年国内生产总值（GDP）593034亿元 同比增长5.5%
2023年07月17日10:03 | 来源：人民网
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人民网北京7月17日电 （记者杨曦）国家统计局17日发布数据显示，初步核算，2023年上半年国内生产总值（GDP）593034亿元，按不变价格计算，同比增长5.5%，比一季度加快1.0个百分点。
分产业看，第一产业增加值30416亿元，同比增长3.7%；第二产业增加值230682亿元，增长4.3%；第三产业增加值331937亿元，增长6.4%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长4.5%，二季度增长6.3%。从环比看，二季度国内生产总值增长0.8%。
(责编：杨曦、吕骞)
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