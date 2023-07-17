人民网北京7月17日电 （记者王连香）据国家海洋环境预报中心消息，受今年第4号台风“泰利”（强热带风暴级）的影响，广东珠三角、海南东北部和广西沿海地区风大浪急，出现了较强的浪潮过程，国家海洋预报台根据《海洋灾害应急预案》继续发布海浪橙色警报和风暴潮黄色警报。

据中央气象台消息，今年第4号台风“泰利”（强热带风暴级）的中心今天早上9点钟位于我国广东省湛江市东偏南方向约315公里的南海西北部海面上，预计台风中心将以每小时20公里左右的速度向西偏北方向移动，强度逐渐增强，并于17日夜间在广东阳江到海南文昌一带沿海登陆，18日进入北部湾，以后趋向越南北部沿海和广西沿海。

受今年第4号台风“泰利”（台风级）的影响，预计7月17日中午到18日中午，南海北部将出现6到9米的狂浪到狂涛区，该近海海域海浪预警级别为橙色，北部湾将出现4到6米的巨浪到狂浪区，该近海海域海浪预警级别为黄色；广东西部近岸海域将出现4到5.8米的巨浪，该近岸海域海浪预警级别为橙色，广西、海南北部近岸海域将出现2.5到4米的大浪到巨浪，该近岸海域海浪预警级别为黄色，广东东部近岸海域将出现2到3米的中浪到大浪，该近岸海域海浪预警级别为蓝色。请在上述海域作业的船只注意安全，沿海各有关单位提前采取防浪避浪措施。

风暴潮方面，预计7月17日上午到18日上午，珠江口沿海将出现50到100厘米的风暴增水，粤西到雷州半岛东岸沿海将出现120到280厘米的风暴增水，海南岛东北部沿海将出现30到70厘米的风暴增水。广东省广州市、中山市、珠海市、茂名市、湛江市和海南省海口市的风暴潮预警级别为黄色，广东省深圳市、江门市和阳江市的风暴潮预警级别为蓝色。

这次台风“泰利”主要影响岸段为广东、海南东北部和广西沿海，由于台风影响期间上述沿岸正值天文大潮期，国家海洋预报台在此提醒，台风“泰利”将可能是今年登陆或严重影响广东的第一个台风，需注意做好相关防御工作。请沿海政府及相关部门按照职责做好防御风暴潮的应急准备工作；组织各类船只回港避风，做好养殖水产设施和养殖渔排的维护、加固等防御措施；加强沿海海堤、水闸等设施的巡查，薄弱地区和危险地区的海堤及时加固除险。

(责编：王连香、高雷)

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