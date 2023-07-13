人民网北京7月13日电 （记者杜燕飞）国家发改委12日发布通知表示，根据近期国际市场油价变化情况，按照现行成品油价格形成机制，自7月12日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高155元、150元。折合升价，全国平均来看，92号汽油上调0.12元，95号汽油和0号柴油均上调0.13元。

2023年国内成品油历次价格调整。数据来源：国家发改委网站

至此，国内油价迎来今年首次“两连涨”，也是年内第6次上调。以油箱容量为50升的小型私家车计算，车主加满一箱汽油将多花6元左右。本次调价后，今年国内成品油价格调整呈现“六涨六跌两搁浅”格局。

多家业内机构认为，本轮成品油调价周期内，沙特和俄罗斯加大减产力度对国际油价构成较强支撑。同时，美国宣布将于今年四季度购买600万桶石油补充战略储备，原油库存连续两周大幅下滑，均支撑国际油价涨至5月初以来高点。

据国家发改委价格监测中心监测，本轮调价周期（6月28日—7月11日）内，平均来看，伦敦布伦特、纽约WTI油价分别比上个调价周期上涨1.93%、2.05%。

下一次成品油调价窗口将于7月26日24时开启。金联创成品油分析师徐鹏表示，考虑到计价周期末期，原油价格涨幅较大，进入新一轮成品油调价周期后，原油变化率将正向宽幅开端。短期内，国际油价或震荡上涨，新一轮零售价上调概率明显。

隆众资讯成品油分析师李彦表示，以当前的国际原油价格水平计算，下一轮成品油调价开局将呈现上调的趋势。目前来看，沙特推进单独的额外减产，且美国夏季燃油消费高峰期仍在延续，亚洲经济和需求前景也被看好，预计下一轮成品油调价上调的概率较大。

国家发改委价格监测中心预计，短期来看，国际油价将以区间震荡运行为主。沙特和俄罗斯加大自愿额外减产力度，联手给国际油价托底支撑的意图明显；但全球经济增速下滑、原油需求不振的情况难有较大改善，国际油价总体呈现“下有托底支撑，上行空间有限”的区间震荡运行态势。

附：各地92号汽油最高零售价

海南海口：92号汽油8.78元/升

西藏拉萨：92号汽油8.54元/升

云南昆明：92号汽油7.81元/升

贵州贵阳：92号汽油7.79元/升

四川成都：92号汽油7.76元/升

重庆：92号汽油7.73元/升

广西南宁：92号汽油7.72元/升

广东广州：92号汽油7.68元/升

湖北武汉：92号汽油7.67元/升

河南郑州；92号汽油7.67元/升

北京：92号汽油7.66元/升

甘肃兰州：92号汽油7.66元/升

河北石家庄：92号汽油7.66元/升

天津：92号汽油7.66元/升

辽宁沈阳：92号汽油7.64元/升

江苏南京：92号汽油7.63元/升

浙江杭州：92号汽油7.63元/升

福建福州：92号汽油7.63元/升

黑龙江哈尔滨：92号汽油7.63元/升

吉林长春：92号汽油7.63元/升

上海：92号汽油7.63元/升

山东济南：92号汽油7.63元/升

江西南昌：92号汽油7.62元/升

青海西宁：92号汽油7.62元/升

安徽合肥：92号汽油7.62元/升

湖南长沙：92号汽油7.61元/升

山西太原：92号汽油7.61元/升

内蒙古呼和浩特：92号汽油7.6元/升

宁夏银川：92号汽油7.56元/升

陕西西安：92号汽油7.55元/升

新疆乌鲁木齐：92号汽油7.44元/升

备注：数据来源于各省（市、自治区）发改委网站。

(责编：申佳平、高雷)

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