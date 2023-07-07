人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）7月4日，国际原子能机构(下称IAEA)总干事格罗西在日本东京正式发布IAEA关于日本福岛核污染水排海问题的综合评估报告。对此，中国国家原子能机构秘书长邓戈向媒体表示，IAEA邀请多国专家参与对日本福岛核污染水处置问题审查评估，但报告却未能充分反映所有专家意见，相关结论存在局限性和片面性。中方对IAEA仓促发布报告表示遗憾。

北京师范大学国家安全与应急管理学院研究员、博士生导师余雯对人民网财经表示，福岛核污水排海对周边国家海洋生态、食品安全和人体健康的长期影响需长期监测、系统研究。

余雯认为，通过对比地质注存法、氢气排放法、地下埋藏法、蒸发法、排海法等5种福岛核污水处理方法后，日本政府最终决定选择成本最低、对本国环境影响最小的排海法，本质上是把本国的风险转移给全人类共同承担，此做法违背《国际海洋法公约》，也违反了《伦敦倾废公约》中禁止将放射性物质排放进入海洋的规定，不是一个负责任国家应该做出的决策。在排海决策正当合法性存在严重缺陷的情况下，即使IAEA作出排海计划符合国际安全标准的结论，也不能成为日方启动排海的“通行证”。

她指出，与核电站正常工况下的液态流出物完全不同，福岛核污水曾直接与熔融堆芯接触，至少包含60多种核素，其中氚和碳-14是日本提出的多核素处理系统（ALPS）完全无法去除的。根据日方此前公布的数据，ALPS对一些核素，如碘-129，去除效果也较差。这些核素进入海洋后的环境生态影响，涉及到非常复杂的生物地球化学过程，目前科学家对一些关键过程和参数还未有充分的研究积累，不能仅凭日本单方面的模型假设就贸然作出“影响可忽略不计”的结论。

“此外，ALPS对多种核素的去除效率也很不稳定，根据日方公布的数据，经处理后的核污水中一些核素的浓度变化范围高达10万倍。排海计划长达数十年，日方的净化装置是否能长期稳定运行，是有待检验的。”余雯说。

福岛核事故发生后，余雯于2011至2018年间在西太平洋、北冰洋等多个海域长期跟踪监测福岛污染物的扩散与迁移过程。结果显示，源于福岛的污染物已扩散到北太平洋大部分海域甚至北冰洋，仅需约1年半即可进入我国海域，比数值模型预测的时间要短很多。“我国作为福岛核污水排海的利益攸关方，有必要参与核污水排放的监督工作。”余雯指出，我国有必要在核污水传输的关键路径上开展预警监测，第一时间发现异常情况，并加强海产品等进口商品的监督检验，以保障我国海域的生态环境安全和食品安全。

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经