人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

国际首台大型非谐振全储能快循环脉冲电源研制成功

2023年07月07日21:15 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，由中国科学院近代物理研究所等单位研制的国际首台大型非谐振全储能快循环脉冲电源产品7日在甘肃天水正式下线，并通过了专家组现场测试。

这标志着我国强流重离子加速器装置（HIAF）的建设又迈出了坚实的一步。据了解，HIAF是中国科学院近代物理研究所主持建造的国家“十二五”大科学工程，其中增强器BRing是HIAF装置最核心的组成部分，BRing要求电源输出3900安的大电流、15兆伏安峰值功率功率、高达38000安每秒电流上升速率、以及17伏至4800伏的极宽动态工作范围、小于200毫安的输出精度要求。BRing二极铁电源特殊的脉冲工作模式会在电流脉冲波形上升段和下降段将产生极大地能量吞吐，对电网产生巨大的冲击，给电源系统设计提出了前所未有的挑战。

针对强流重离子加速器装置的严苛要求，中国科学院近代物理研究所加速器团队，创新性地提出了一种非谐振变前励全储能解决方案，经过4年半的集中攻关，解决了41个技术问题，在4项核心技术难题上取得了突破，很好地解决了大功率快循环脉冲电源对电网周期性强冲击和极宽电压范围下的高精度输出指标要求等问题。该电源进入批量生产阶段后，又不断迭代优化工艺方案，实现了电源的模块化、集成化和标准化设计，大幅度提升了电源的可靠性、可维护性和电磁兼容性。

专家介绍，大功率非谐振、变前励、全储能脉冲电源研制成功，使得大型加速器的绿色低碳运行成为可能，在重离子治癌装置及其他应用场合有着广泛的应用前景，也为世界大型加速器特种脉冲电源提供了一种新的实现方案。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
国际首台大型非谐振全储能快循环脉冲电源研制成功
　　人民网北京7月7日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，由中国科学院近代物理研究所等单位研制的国际首台大型非谐振全储能快循环脉冲电源产品7日在甘肃天水正式下线，并通过了专家组现场测试。 这标志着我国强流重离子加速器装置（HIAF）的建设又迈出了坚实的一步。…
金融管理部门对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元
　　人民网北京7月7日电（记者罗知之）据人民银行官网消息，近期，针对蚂蚁集团及旗下机构过往年度在公司治理、金融消费者保护、参与银行保险机构业务活动、从事支付结算业务、履行反洗钱义务和开展基金销售业务等方面存在的违法违规行为，金融管理部门依据《中国人民银行法》《反洗钱法》《银行业监督管理法》《保险法》《证券投资基金法》《消费者权益保护法》等，对蚂蚁集团及旗下机构处以罚款（含没收违法所得）71.23亿元。要求蚂蚁集团关停违规开展的“相互宝”业务，并依法补偿消费者利益。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部