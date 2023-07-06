原标题：地球刚经历有记录以来最热的一天

科技日报北京7月5日电 （记者刘霞）地球刚刚经历了有记录以来最热的一天。据英国《新科学家》网站4日报道，根据美国国家海洋和大气管理局（NOAA）、美国缅因大学汇编的数据显示，7月3日，地球表面以上2米处记录的全球平均气温首次超过17℃，达到17.01℃，打破了2022年7月创下的16.92℃的纪录，使当天成为有记录以来地球上最热的一天。

美国加州大学伯克利分校的罗伯特·罗德表示，气温飙升很可能是由最近在美国、欧洲和加拿大肆虐的热浪，以及厄尔尼诺现象加速造成的，厄尔尼诺现象使太平洋的海面温度超过平均值。今年6月初，NOAA正式宣布出现厄尔尼诺现象，太平洋地区的变暖趋势也一直在扩大，这可能导致7月份的气温比前几个月略高。

今年6月，全球多地气温创下新高。近日英国国家气象局宣布，2023年6月是英国有记录以来最热的一个月，该月的平均气温为15.8℃，比以前6月的平均气温高2.5℃，比此前的最高纪录高0.9℃。该机构首席气象学家保罗·戴维斯表示，除了自然变化外，人类引发的气候变化导致的地球大气变暖也增加了全球气温创下新高的可能性。

与此同时，欧盟哥白尼气候变化服务中心本周的数据证实，2023年6月全球平均气温比工业化前水平高1.46℃，越来越接近《巴黎协定》中设定的1.5℃的关键升温指标。

罗德认为，随着厄尔尼诺现象在今年剩下的时间里持续加剧，北半球也将迎来盛夏，7月和8月的全球平均气温很可能创下历史新高，今年很可能是有记录以来最热的一年。

(责编：杨曦、吕骞)

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