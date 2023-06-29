任妍 欧阳易佳 焦磊

6月27日至29日，第十四届新领军者年会（又称“夏季达沃斯论坛”）在天津举行。本届论坛主题为“企业家精神：世界经济驱动力”。围绕论坛主题，人民网推出“达沃斯一线观察”系列报道，共同探讨如何为创新和创业提供新动力，塑造更加公平、可持续和有韧性的全球经济。

当前，世界经济面临多重挑战，面对复杂形势，各国携手应对、加强合作，对于加快全球经济复苏至关重要。日前，第十四届新领军者年会期间，多位参会嘉宾在接受记者采访时表示，“面对挑战，我们对中国市场充满信心。”

“2023年将是经济复苏的一年，尽管这一过程将充满挑战。政策的稳定性、透明性、可持续性及可预测性，对于重建企业家信心极为重要。”世界经济论坛大中华区主席陈黎明表示，世界处在十字路口之际，期望在企业家精神的引领下，思考如何在应对新形势的同时加快推进一些重大的共同目标。

过去十年里，中国一直是世界经济稳定增长的重要动力源，为促进国际自由贸易、稳定世界经济增长发挥了重要“压舱石”的作用。

“我们始终认为中国市场有着长期向好的前景。”高通公司中国区董事长孟樸在接受人民网记者采访时表示，“全球化”一词最能体现未来中国经济的发展趋势，过去30多年的在华发展与合作，高通收获了很多合作伙伴，享受到了许多中国高质量发展的市场红利，我们对今后中国经济的长期向好充满信心。

毕马威中国跨国客户主管合伙人、汽车及工业制造行业主管合伙人Norbert Meyring（诺伯特）表示，当前，中国在新能源领域保持领先，与新能源相关的出口贸易不断创新高，这为全球气候减碳和可持续发展带来强大的正面影响。中国的产业链、供应链深度嵌入到全球市场，这为保障全球产供稳定带来不可估量的助力，是跨国公司仍然坚定在中国市场发展的信心来源。

企业和企业家既是社会财富的创造者，也是创新的主体。面对动荡与变革交织的当今世界，经济重启增长亟需新时代企业家精神，为世界经济复苏赋予新的增长动力。

“我们的目标是到2030年实现碳达峰，2050年实现碳中和，承诺力争在2030年前实现‘零毁林’。”蒙牛集团总裁卢敏放表示，我们将充分发扬企业家精神，不断创新、不懈追求，加快全产业链数智化转型，推动行业高质量发展，深入参与全球治理，加快构建全球乳业共同体，全面助力中国式现代化建设，为世界经济复苏增长贡献更大的力量。

百事公司大中华区首席执行官谢长安表示，“中国是百事公司最重要的全球市场之一，中国市场的巨大潜力和蓬勃发展为百事公司可持续增长带来了机遇和动力。”谈及未来发展布局，谢长安表示，百事将继续聚焦中国市场，持续运用市场本身的机遇，坚持“以消费者为中心”的发展策略，为消费者提供优质产品和更好的消费体验。

爱德曼国际公关公司亚太区首席执行官Warren Fernandez认为，中国市场和经济潜力巨大，机会丰富，此次年会让众人都感受到了全球对于“重聚”中国的兴趣。眼前的挑战只是暂时的，立足长远、放眼未来，爱德曼对中国及亚太的美好前景充满信心，相信未来发展充满机会。

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(责编：申佳平、高雷)

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